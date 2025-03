Alla Napoli Tennis Cup vince la pioggia. Tutto rimandato a domani

Alla Napoli Tennis Cup vince la pioggia. Saltano per il maltempo le semifinali Darderi-Svrcina e Pellegrino-Kopriva e la finale del torneo di doppio. Il programma di oggi rinviato a domani, con inizio alle ore 10. La finale per il titolo si giocherà, invece, sempre domani, non prima delle ore 15.

Programma interrotto dal maltempo

Sabato di pioggia alla Napoli Tennis Cup, il Challenger 125 Atp organizzato da Master Group Sport e dal Tennis Club Napoli, e programma rinviato a domani. Il maltempo che ha imperversato su Napoli fin dalle prime ore del mattino non ha permesso la disputa degli incontri programmati, le due semifinali del torneo di singolare e la finale del torneo di doppio. Tutto rinviato a domani, domenica 30 marzo, quindi, ultimo giorno della Napoli Tennis Cup, come ha ufficializzato il direttore del torneo Alessandro Motti. Sold out annunciato, come nelle giornate precedenti.

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Alle ore 10, sul campo centrale “Carlo d’Avalos”, si giocherà la semifinale tra Darderi e Svcrina. A seguire, la finale del torneo di doppio Erler (Aut)-Franzen (Ger) contro Biancaneaux-Olivetti (Fra). Sempre alle ore 10, sul campo “Fabrizio Gasparini” si disputerà l’altra semifinale tra Pellegrino e Koprina.

Non prima delle ore 15 sul campo centrale “D’Avalos” si giocherà invece la finale per il titolo tra i vincitori delle due semifinali della mattina.

BIGLIETTI

I possessori dei biglietti di oggi sabato 29 marzo (semifinali di singolare e finale di doppio) potranno assistere agli stessi incontri che sono posticipati a domani mattina, domenica 30 marzo per il maltempo.

Per la finale di singolare, invece, in programma domani non prima delle ore 15, potranno assistere all’incontro solo i possessori dei biglietti validi per domenica 30 marzo.

Campo D’Avalos – ore 10:00

Luciano Darderi vs Dalibor Svrcina

Alexander Erler / Constantin Frantzen vs Geoffrey Blancaneaux / Albano Olivetti

vs (Non prima 15:00)

Campo Fabrizio Gasparini – ore 10:00

Andrea Pellegrino vs Vit Kopriva