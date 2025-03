WTA 125 Antalya 3: Il Tabellone di Qualificazione. Un’azzurra al via

WTA 125 Antalya – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Lucija Ciric Bagaric vs Jesika Maleckova

(WC) Vlada Guryleva vs (8) Daria Lodikova

(2) Wushuang Zheng vs Sofia Rocchetti

Alevtina Ibragimova vs (5) Zhibek Kulambayeva

(3) Tara Wuerth vs Ekaterina Ovcharenko

Ilay Yoruk vs (6) Nina Vargova

(4) Gina Feistel vs (WC) Defne Cirpanli

Lia Karatancheva vs (7) Nastasja Schunk

Court 1 – ore 09:00

Vlada Guryleva vs (8) Daria Lodikova Inizio 09:00

Ilay Yoruk vs (6) Nina Vargova

Court 3 – ore 09:00

(1) Lucija Ciric Bagaric vs Jesika Maleckova Inizio 09:00

(3) Tara Wuerth vs Ekaterina Ovcharenko Non prima 10:00

Court 5 – ore 09:00

(2) Wushuang Zheng vs Sofia Rocchetti Inizio 09:00

(4) Gina Feistel vs Defne Cirpanli

Court 4 – ore 09:00

Alevtina Ibragimova vs (5) Zhibek Kulambayeva Inizio 09:00

Lia Karatancheva vs (7) Nastasja Schunk