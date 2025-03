Challenger Barletta: Presentato il torneo. Ecco le wild card

Torna il grande tennis in Puglia con la 25esima edizione dell’Open della Disfida, che andrà in scena sui campi in terra rossa del circolo tennis di Barletta “Hugo Simmen” dal 31 marzo al 6 aprile. C’è grande attesa per il challenger Atp da 100mila euro di montepremi, tra i primi appuntamenti internazionali sulla terra, in vista dei tornei prestigiosi di Montecarlo, Roma e Parigi. Bisognerà trovare l’erede del bosniaco Damir Dzumhur, vincitore della passata edizione. E i nomi dei partecipanti iscritti al torneo sono di assoluto spessore, per un torneo che andrà a coniugare qualità, esperienza e talento.

«Quest’anno abbiamo tanti giocatori giovani interessanti, tra i quali il numero 1 al mondo tra gli juniores – commenta il direttore del torneo, Enzo Ormas -. Abbiamo anche il pugliese Pierluigi Basile di grandi prospettive e così come torna Andrea Pellegrino che ha raggiunto le semifinali del torneo di Napoli, dimostrando di aver ritrovato la forma migliore. Poi abbiamo anche Marco Cecchinato, semifinalista al Roland Garros, in grande ripresa dopo l’infortunio al gomito. Tra i nomi di rilievo c’è anche quello di Daniel Evans. Come sempre, quindi, abbiamo un mix di giocatori importanti e giovani di talento. Ci tengo a mettere in risalto che questo evento rivolge anche grande attenzione al sociale, perché stiamo collaborando con l’associazione “Workout” che riguarda bambini disabili e con lo spettro autistico, perché lo sport è soprattutto inclusione. E a questo proposito ricordo anche le esibizioni di tennis in carrozzina che avverranno il sabato e la domenica conclusivi».

A certificare l’ottimo livello del torneo ci sono tra gli iscritti il francese Valentin Rover (attuale 121 nel ranking mondiale), l’inglese Daniel Evans (ex numero 21 al mondo), ed ancora i francesi Luca Van Assche (ex numero 63) e Gregore Barrere (ex numero 49), quindi gli italian Marco Cecchianto (ex numero 16) e Matteo Gigante (attuale numero 132). Poi c’è il numero 1 al mondo degli juniores, l’olandese Mees Rottgering. Sono state assegnate le wild card a Marco Cecchinato, Jacopo Berrettini e Enrico Dalla Valle per il main draw.

«Quello di Barletta è uno dei tornei più longevi – commenta il vice presidente nazionale della Fitp, Isidoro Alvisi -. La prima edizione risale al 1997 e la vince Costa, poi negli anni ci sono state le vittorie e le partecipazioni di campioni come Nadal, Bruguera, Gasquet, Mantilla per arrivare ai nostri Sinner e Musetti. Tutti questi nomi dimostrano quanto vale l’Open della Disfida. Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con la federazione, perché proprio questi tornei diventano occasioni importanti per testare le capacità e le qualità dei nostri talenti italiani».

Non mancheranno gli eventi collaterali che animeranno l’intera settimana nella struttura sportiva barlettana. Ogni giorno, infatti, nel villaggio degli sponsor a bordo piscina ci sarà animazione musicale e degustazione di prodotti tipici. Domenica 6 aprile la finale sarà trasmessa in diretta su Supertennis. «C’è già grande euforia nell’aria – dice il presidente del circolo tennis di Barletta, Savino Lapalombella -. Siamo pronti per questa 25esima edizione, con uno spettacolo che non deluderà le attese- Per questo invitiamo tutti gli appassionati di tennis e gli sportivi della Puglia e del Sud Italia a venirci a trovare».

L’evento rinnova la partnership con l’azienda Lapietra, il main sponsor che dà il nome al trofeo. «Il tennis è una passione di famiglia – spiega l’imprenditore Vincenzo Lapietra -. Per questo abbiamo da anni unito il nostro nome agli eventi più importanti del tennis in Puglia. Il challenger di Barletta e il Wta di Bari portano entrambi con orgoglio il nostro marchio».

Battesimo di prestigio per il nuovo assessore comunale allo Sport, da poco eletto, Massimiliano Dileo: «Questa manifestazione sportiva rappresenta il fiore all’occhiello per la città e fa diventare Barletta capitale del tennis. Anche quest’anno si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni, grazie ad una rodata organizzazione e ad una struttura come il circolo tennis, pronta per un evento internazionale».

(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Barletta (MD) Inizio torneo: 31/03/2025 | Ultimo agg.: 28/03/2025 19:53 Main Draw (cut off: 292 - Data entry list: 10/03/25 - Special Exempts: 1/2) 151. V. Royer

