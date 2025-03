La Hopman Cup, dopo 31 edizioni in Australia ed una in Francia, arriva in Italia, in Puglia, a Bari dal prossimo 16 Luglio. Il 03 Aprile la conferenza stampa

La Hopman Cup, dopo 31 edizioni in Australia ed una in Francia, arriva in Italia, in Puglia, a Bari. Sei Paesi e dodici grandi campioni scenderanno in campo dal 16 al 20 luglio 2025.

Tutti i dettagli nella conferenza stampa in programma il prossimo 3 aprile. Parteciperanno: Michele Emiliano (Presidente Regione Puglia), Vito Leccese (Sindaco di Bari), David Haggerty (Presidente International Tennis Federation – ITF), Kristoff Puelinckx (CEO Tennium), Iva Majoli (Direttore del Torneo) ed Isidoro Alvisi (Vice Presidente Federazione Italiana Tennis e Padel – FITP).