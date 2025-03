Dimitrov salva match point e raggiunge la semifinale a Miami: sarà sfida contro Djokovic o Korda in programma stasera. Pegula ultima semifinale nel torneo femminile

Grigor Dimitrov ha salvato un match point per sopravvivere a Francisco Cerundolo al Miami Open, dove il bulgaro ha ottenuto la sua 150ª vittoria a livello ATP Masters 1000, avanzando così in semifinale.

Affaticato e a corto di respiro nelle fasi finali dell’incontro, il finalista dello scorso anno ha trovato energia sufficiente per battere Cerundolo 6-7(6), 6-4, 7-6(3) dopo due ore e 48 minuti. L’argentino rimpiangerà la risposta di rovescio sbagliata mentre aveva il match point sul 6-5 nel set decisivo.

Dimitrov ha avuto le sue opportunità, lasciandosi sfuggire sette set point nel primo parziale, inclusa una situazione di vantaggio per 6/4 nel tie-break. Il bulgaro ha sprecato il suo settimo set point mandando a rete una comoda volée di rovescio. Ma questo non ha scoraggiato il 33enne dall’avanzare, anzi ha alimentato la sua determinazione. Nel secondo set ha assunto una posizione più aggressiva da fondo campo e ha convertito tutti e otto i suoi punti a rete.

Giocando con grande varietà, mescolando slice di rovescio con il suo caratteristico rovescio a una mano, Dimitrov ha trovato maggiore consistenza da quel lato e ha iniziato a dettare gli scambi. Ha ottenuto un break nel game d’apertura del secondo set e non ha perso un punto sulla prima di servizio (11/11).

In svantaggio per 0-3 nel set decisivo, Dimitrov ha orchestrato un’altra rimonta, migliorando a 12-1 il suo record nelle partite al terzo set nel torneo Masters 1000 in Florida. Ha vinto il primo punto del tie-break del terzo set in modo spettacolare, piazzando un dritto vincente prima di cadere a terra, rischiando quasi di girarsi la caviglia.

Dopo aver mostrato segni di stanchezza durante le fasi del set finale, Dimitrov si è seduto sollevato dopo aver stretto la mano alla testa di serie numero 23, contro cui il vincitore di nove titoli a livello tour è ora in vantaggio per 2-0 nei confronti diretti. Il bulgaro si è sentino alla fine della partita stordito ed è stato assistito fuori dal campo da un medico del torneo e da un fisioterapista ATP.

Il prossimo avversario per la testa di serie numero 14 sarà il sei volte campione Novak Djokovic o l’americano Sebastian Korda.

Arrivato a Miami con un record stagionale di 5-5 e dovendo difendere la finale dell’anno scorso, la corsa di Dimitrov fino alle semifinali lo colloca al numero 18 del ranking live. È il quinto tennista a raggiungere più semifinali a Miami dopo aver compiuto 30 anni (dopo Andre Agassi, Jimmy Connors, Roger Federer, John Isner).

Intanto, nel torneo femminile, la testa di serie numero 4 Jessica Pegula ha completato il quadro delle semifinaliste al Miami Open con una vittoria per 6-4, 6-7(3), 6-2 sulla ritrovata Emma Raducanu mercoledì sera all’Hard Rock Stadium.

L’americana è avanzata alla sua terza semifinale a Miami negli ultimi quattro anni superando la campionessa degli US Open 2021 per la seconda volta in tre incontri in carriera, e ha ribaltato il risultato dell’ultimo confronto nel suo torneo di casa – quando Raducanu ottenne la sua prima vittoria in carriera contro una Top 10 contro Pegula la scorsa estate a Eastbourne.

Dopo la sua 19ª vittoria della stagione, Pegula cercherà ora la sua sesta finale di carriera in un WTA 1000, ma la prima a Miami, contro la sorpresa Alexandra Eala, la 19enne wild card dalle Filippine, che ha scioccato la numero 2 del mondo Iga Swiatek nell’altro quarto di finale di mercoledì.

La semifinale del tabellone femminile metterà quindi di fronte l’esperienza e la solidità della Pegula contro la sorprendente Eala, che sta scrivendo una delle storie più belle del torneo.





Francesco Paolo Villarico