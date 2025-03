Djokovic torna al Mutua Madrid Open dopo anni di assenza

Novak Djokovic farà ritorno al Mutua Madrid Open dopo diversi anni di assenza. Il campione serbo, che negli ultimi anni aveva ridotto la sua programmazione sulla terra battuta o dato priorità ad altri tornei rispetto a quello di Madrid, tornerà nella capitale spagnola per disputare un evento che ha conquistato in tre occasioni.

Il torneo madrileno rappresenterà un’importante tappa di preparazione in vista del Roland Garros, secondo Slam della stagione e uno degli obiettivi principali nel calendario di Djokovic. La presenza del serbo arricchisce notevolmente il campo di partecipazione del torneo spagnolo, offrendo agli appassionati un’occasione preziosa.

Gli aficionados spagnoli potranno così godere ancora una volta (e chissà se sarà l’ultima) della presenza di quello che molti considerano il miglior giocatore di tutti i tempi. Per Djokovic, Madrid rappresenta non solo un appuntamento per affinare il suo gioco sulla terra rossa, ma anche un torneo dove ha scritto pagine importanti della sua carriera con i tre titoli conquistati.

Il ritorno di Nole alla Caja Mágica promette di essere uno degli eventi più attesi della stagione sulla terra battuta, con i tifosi spagnoli pronti ad accogliere nuovamente una delle leggende viventi di questo sport.





Marco Rossi