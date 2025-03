Laver Cup: Tim Henman sarà vice capitano a fianco di Noah

Sarà Tim Henman il vice capitano del team Europe all’edizione 2025 della Laver Cup, prevista dal 19 al 21 settembre a San Francisco. L’inglese, uno degli ultimi giocatori serve and volley prima della rivoluzione delle superfici nei primi anni 2000, affiancherà Yannick Noah alla guida dei giocatori europei, con la conferma di Alexander Zverev e Carlos Alcaraz come punte di diamante. Il capitano della squadra “rossa” del resto del mondo sarà Andre Agassi, affiancato da Patrick Rafter.

“Sono assolutamente entusiasta di entrare a far parte del Team Europe”, ha affermato Henman. “Avendo seguito la Laver Cup come opinionista e avendo visto in prima persona l’intensità, la qualità del tennis e la passione e l’interazione tra i giocatori in panchina, so quanto sia speciale questo evento. Essere invitato da Yannick a far parte della Laver Cup è un grande onore e non vedo l’ora di lavorare al suo fianco e al team per continuare la tradizione vincente dell’Europa”.

Tim Henman joins Team Europe as Vice Captain alongside Captain Yannick Noah. They follow in the footsteps of Thomas Enqvist and Bjorn Borg as Team Europe enters a new era.#LaverCup pic.twitter.com/dGqisoiJ8N — Laver Cup (@LaverCup) March 25, 2025

Così Noah ha commentato la scelta di Henman come suo vice. “Tim porta con sé una grande esperienza e passione per il gioco, e le sue intuizioni saranno inestimabili per il nostro team. È sempre stato un grande agonistica e leader dentro e fuori dal campo. Sono felice di averlo al mio fianco mentre puntiamo a difendere il nostro titolo a San Francisco il prossimo settembre”.

Henman ha accettato la sfida con la voglia di portare il team azzurro al successo. “Penso che sia davvero importante cercare di capire ogni individuo”, afferma Tim al sito ufficiale della manifestazione. “Osserverò il modo in cui i giocatori si allenano, il modo in cui si preparano e poi anche il modo in cui giocano in campo. Quando si parla di una partita contro un Team World che sarà molto forte, ci saranno margini ridotti. Si tratta di ottenere il meglio assoluto da ogni singolo giocatore. Quando hai Alcaraz e Zverev come punto di partenza, sai di avere due giocatori fenomenali. È davvero importante assicurarsi che giochino nel modo in cui vogliono giocare, nel modo in cui sono capaci di giocare”.

Mario Cecchi