Masters 1000 Miami: un solido Berrettini piega Bergs, è negli ottavi contro De Minaur (Video)

Vince e convince Matteo Berrettini al Masters 1000 di Miami. Il romano gioca una partita molto positiva, consistente e solido con i fondamentali, assai reattivo e pronto a prendersi anche con la risposta le chance per l’allungo, tanto da piegare la resistenza di un buon Zizou Bergs in due set, 6-4 6-4 lo score dopo 1 ora e 34 minuti di gioco. Una vittoria molto importante che apre a Berrettini le porte degli ottavi di finale al torneo della Florida, e lo riporta tra i migliori sedici di un Masters 1000 da Monte Carlo 2023. Lo aspetta una sfida interessane contro Alex de Minaur, che ha sconfitto il talentuoso Fonseca al termine di una battaglia molto intensa.

Berrettini ha spinto moltissimo con tutti i colpi, tattica necessaria a tenere a bada la creatività, velocità d’esecuzione e capacità di aprire l’angolo del belga, tennista di vero talento che sta trovando una buona dimensione nel tennis che conta. Matteo è stato più continuo e consistente, la sua vittoria è venuta per la sua capacità di giocare con potenza e lucidità, aggressivo e pronto ad attaccare quando possibile per non venire a sua volta attaccato. È piaciuta molto la reattività di Berrettini, assai scattante nel fare il primo passo verso la palla e anche in risposta, indice di una buona condizione fisica, necessaria ad esplodere la potenza dei suoi colpi con equilibrio. Davvero rapido Matteo nel correre verso destra nello scambio e tirare il diritto a grande velocità, anche in piena corsa.

L’azzurro ha chiuso il match con solo 3 Ace (tante le risposte in gioco di Bergs, molto reattivo e intuitivo nel capire la direzione dei servizi del nostro giocatore) ma il rendimento del servizio è stato buono: due prime palle su tre in campo, vincendo 3 punti su 4, numeri complessivamente migliori di quelli di Bergs. Matteo ha scelto di servire non sempre a tutta, per tenere una buona percentuale e così iniziare lo scambio con la prima, una tattica che alla fine è stata vincente. Eccellente invece il dato di trasformazione con la seconda di servizio: 12 punti vinti su 19 seconde palle, un 63% che indica solidità in una fase di gioco chiave. Ma oltre al servizio, è stata la risposta a sostenere il tennis di Berrettini: risposte bloccate alternate ad altre più aggressive in spinta, importantissime a dargli spazio sul campo e così poter scatenare la potenza del suo diritto. Complessivamente Matteo ha vinto il 57% dei punti sulla seconda di Zizou, mentre il belga a sua volta ha portato a casa sto il 37%.

Forza Matteo 💥@MattBerrettini gets past Bergs 6-4 6-4 to reach the round of 16. #MiamiOpen pic.twitter.com/wURMwKM31J — Tennis TV (@TennisTV) March 25, 2025



Berrettini scatta velocissimo dai blocchi: centrato in risposta mette pressione a Bergs, che invece è più incerto. L’azzurro strappa un break immediato a zero con un bel forcing col diritto sullo 0-40 e quindi vince otto dei primi nove punti, esplodendo dalle sue corde colpi potenti e precisi che mettono in grande difficoltà il rivale. Servendo sotto 3-1 Bergs è troppo instabile, concede un doppio fallo (15-30) e poi una palla per il doppio break sul 30-40, ma rischia tutto il possibile affidandosi a un serve and volley che gli riesce (ottima la volée di rovescio), e si salva. Quando l’inerzia del set pareva saldamente nelle mani di Matteo, all’improvviso il nostro ex top 10 si incarta. Servendo sul 3-2 Berrettini sul 30-0 commette un errore sotto rete (non era difficile il tocco ma atterra in corridoio), poi non gestisce un passante potente di Zizou e quindi spara un diritto malamente in rete. Il passaggio a vuoto è completato con un altro diritto out, dopo il servizio. C’è il contro break, 3 pari, tutto da rifare.

Il momento negativo non scompone l’azzurro che resta focalizzato e martella col diritto appena può. Riprova immediatamente a scappare di nuovo avanti, conquistando due palle break ma Bergs le salva con il suo tennis molto offensivo, a volte quasi sfrontato, e si porta avanti 4-3. Berrettini per fortuna torna a servire molto bene, impatta lo score 4 pari senza patemi e quindi nel nono game mette tanta pressione in risposta, sfruttando due doppi falli del rivale e quindi tirando un gran passante di diritto che lo porta 0-40. Il break arriva alla terza chance con una risposta bassa e insidiosa che punisce il tentativo di serve and volley del rivale, passato con un diritto potente successivo. È l’allungo decisivo, Berrettini inizia il game con un doppio fallo, poi aziona il turbo e chiude il parziale 6-4. Meritato, più consistente e continuo nella spinta. Pratico e vincente.

Il secondo set si accende sul’1 pari, con Bergs al servizio. Un game fiume di 16 punti nel quale Matteo spinge a tutta e mette in crisi la resistenza del rivale. Bergs è spalle al muro, concede due palle break (30-40 e poi ai vantaggi), ma riesce a salvarsi anche con una buona dose di coraggio. È il preludio del break, che arriva sul 2 pari. Berrettini ha trovato continuità in risposta, si fa spazio sul campo e col diritto (pesantissimo) mette enorme pressione al rivale che crolla di nuovo sotto 0-40. Stavolta Zizou riesce a salvare solo le prime due chance, sul 30-40 Matteo gioca profondo e sicuro col rovescio e forza l’errore del belga, volando avanti 3-2. Stavolta nessuna brutta sorpresa: “The Hammer” martella e soprattutto serve come un treno, cedendo solo un 15 in tre turni di servizio, chiudendo il match per 6-4. Un successo meritato, che riporta il nostro tennista negli ottavi di un Masters 1000 su cemento da Indian Wells 2022.

Marco Mazzoni

Matteo Berrettini vs Zizou Bergs



ATP Miami Matteo Berrettini [29] Matteo Berrettini [29] 6 6 Zizou Bergs Zizou Bergs 4 4 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 Z. Bergs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Z. Bergs 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Z. Bergs 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 4-4 → 5-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 3-1 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 Z. Bergs 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 1-0 → 2-0 Z. Bergs 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0