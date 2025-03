Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Lunedì 24 Marzo 2025

M25 Ahmedabad – 2nd Round

Nikita Ianin b Leonardo Borrelli 6-2 3-6 10-7

M15 Antalya – 2nd Round

Juan Cruz Martin Manzano b Max Van Nunen 6-0 6-1

Maximilian Figl b Peter Sallay 6-3 6-3

Tobia Costanzo Baragiola Mordini b Paul Werren 7-6 3-1

Giuliana Bestetti b Cecilie Maeland 6-7 6-4 10-5

M15 Sharm ElSheikh 15000 – 2nd Round

Umberto Maria Giovannini b Hong Kiu Lau 6-1 7-5

Aryan Lakshmanan b Pietro Mugelli 6-3 5-7 10-3

M15 Opatija 15000 – 1st Round

Pietro Romeo Scomparin b Nazar Oliynykov 6-3 6-4

Gian Matias Di Natale b Ivan Kremenchutskyi 6-1 2-6 10-6

Leon Peranovic vs Pietro Pampanin 3° incontro dalle 12:30

Giammarco Gandolfi b Maties Torres Ramis 7-5 6-0

Riccardo Di Vita vs Nathan Blokhin 4° incontro dalle 14:30

Leonardo Iemmi vs Matthias Ujvary 3° incontro dalle 12:30

Antonin Chapuis vs Sergio Badini 4° incontro dalle 12:30

M15 Alaminos 15000 – 2nd Round, 1st Round

Michel Hopp b Thomas Nucera 6-0 6-1

Saoirse Breen b Martina Augello 6-0 6-2

Francesca Gandolfi b Benedetta Ortenzi 6-1 6-3

Daniel Bagnolini b Nicola Filippi 3-6 7-5 10-6

Gregorio Biondolillo b Matthew Vassos Bezuidenhout 6-0 6-0

Enrico Baldisserri b Andrea Gola 6-2 6-1

Edouard Villoslada b Federico Valle 6-2 6-3

Ginevra Parentini Vallega Montebruno b Anastasija Majic 6-1 6-0

Lewie Lane b Silvio Mencaglia 6-3 6-1

Viktoria Veleva b Elisa Andrea Camerano 6-0 6-1

Ilinca Sagmar b Rachele Elisa Zingale 6-3 3-6 10-6

Andrea Bacaloni b Gheorghe Claudiu Schinteie 6-0 6-3

M15 Tsukuba 15000 – 2nd Round q

Julien De Cuyper b Matteo Covato 6-3 6-2

M15 Heraklion 15000 – 2nd Round q

Cristina Pescucci b Hibah Shaikh 6-4 7-6

M15 Monastir – 3rd Round, 2nd Round

Sebastiano Cocola b David Tixhon 6-2 6-2

Lorenzo Sciahbasi b Leo Deflandre 1-6 6-1 10-6

Nazim Makhlouf b Matteo Fondriest 1-6 6-4 10-8

Maelle Leclercq b Martina Tognon 6-3 6-0

Vito Tonejc b Sebastiano Cocola 6-4 6-1

Lorenzo Sciahbasi b Luke Cripps 6-1 6-1

Matteo Fondriest b Luc Wieland 4-6 6-1 10-3

Lavinia Luciano b Alexandra Biot 6-3 7-5

Alessandra Xibilia b Marina Bulbarella 7-6 7-5

Noemi Maines b Mariia Nozdrachova 6-1 6-1

M15 Foggia 15000 – 2nd Round

Daniele Minighini b Stefano Papagno 6-0 6-2

Omar Brigida b Giuseppe Corsaro 6-2 6-2

Giacomo Crisostomo b Andrea Paolini 6-3 6-2

Andrea Motta b Noah Thurner 7-6 2-6 10-6

Felipe Virgili Berini b Alessandro Spadola 6-3 1-6 10-5

Jeremy Schifris b Gabriel Sardo 6-1 6-3

Cristian Campese b Federico Bove 6-3 6-4

Jacopo Antonelli b Antonio Ruocco 6-4 4-6 10-6

W75 Murska Sobota 60000 – 2nd Round

Camilla Rosatello b Rasheeda Mcadoo 6-4 1-6 6-3

W75 Vacaria 60000 – 2nd Round

Jennifer Ruggeri vs Antonia Vergara Rivera Non prima delle 17:30

W50 Bujumbura 40000 – 1st Round, 2nd Round

Shria Atturu b Julia Peer 7-6 4-6 6-1

Maddalena Giordano b Shria Atturu 6-1 6-0

W35 Terrassa 30000 – 1st Round, 2nd Round

Tatiana Pieri b Claudia Ferrer Perez 6-3 6-1

Tatiana Pieri b Celia Cervino Ruiz 7-5 4-6 10-8

W15 Sharm ElSheikh 15000 – 2nd Round

Daria Gorska b Aurora Corvi 4-6 6-3 10-3

Carola Cavelli b Sun Min Ha 6-1 7-6

Maria Shmakova b Allegra Fiorani 6-2 6-2

W15 Heraklion 15000 – 2nd Round

Cristina Pescucci b Hibah Shaikh 6-4 7-6