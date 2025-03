WTA 1000 Miami: Fantastica Paolini! Rimonta Osaka al termine di una grande battaglia (Video della partita e intervista a Jasmine)

Splendida vittoria di Jasmine Paolini (7) che batte in tre set, 3-6 6-4 6-4 lo score, Naomi Osaka (61) in una partita di altissimo livello.

Un match difficile contro un’avversaria che ha il cemento come superficie favorita. Osaka ha vinto quattro tornei del Grande Slam: gli US Open nel 2018 e nel 2020 e gli Australian Open nel 2019 e nel 2021, oltre alla finale qui a Miami tre anni fa, battuta da Iga Swiatek.

Jasmine ha iniziato male subendo l’aggressività della giapponese. Osaka inizia più sicura della Paolini. Serve bene, spinge di più e fa giocare Jasmine lontano dal campo. Molto concentrata non regala niente. Jasmine cerca di tenere il ritmo, ma Naomi non regala niente. Dal primo gioco in difficoltà, l’allieva di Furlan deve annullare cinque palle break e giocare ventuno punti per tenere il servizio. Osaka martella da fondo specialmente sulla seconda dell’italiana Jasmine cerca di tenere il ritmo, ma la palla di Naomi è più pesante. Arriva il doppio break e primo set per l’ex numero uno del mondo.

Nel secondo set Jasmine cambia marcia. Inizia a giocare più profondo ed è lei che comanda gli scambi. E’ lei che alza il livello. Dritto più pesante, rovescio impeccabile e Paolini comanda gli scambi costringendo Osaka muoversi ed a rincorrere la palla. Un cambio di passo importante, senza difficoltà alla battuta come nella prima frazione. Osaka riesce a tenere solo con il servizio, mentre negli scambi da fondo è lei che sbaglia per prima. Jasmine domina e rimette le sorti in parità. Il pendolo dell’incontro ha cambiato direzione. Jasmine attende di avere una possibilità sul servizio di Naomi e la sfrutta. Break e poi servizio tenuto fino in fondo. Quarti di finale, ma cosa più importante una Paolini ritrovata, ai livelli del 2024. Nel secondo e terzo et si è vista la migliore Paolini, per di più su una superficie che non è la sua e di fronte ad una avversaria che non dimentichiamo ha vinto 4 Slam.

Jasmine ha fatto una grande partita ed è andata in crescendo nel torneo. Ha ritrovato forma, vittoria e sorriso: “Sorridevo perché lei giocava troppo bene, Scambi durissimi, veloci, non ci avevo mai giocato. E’ un’avversaria molto complicata” dice Paolini, “Ho vinto tre partita di fila dagli US Open perché mi sento meglio nel campo e sono riuscita a giocare bene. Tanta energia e tanti italiani che mi incitano.”

Quarti di finale importanti contro Coco Gauff o Magda Linette. L’importante è aver ritrovato morale, gioco e sicurezza nei colpi. Jasmine è pronta per un traguardo importante.

La cronaca

1 set

Paolini serve per prima e già deve rincorrere. Cinque palle break annullate, e ventuno punti , quasi un set per tenere la battuta 1-0. Replica Osaka che deve annullare anche lei una palla break, ma si salva con la prima 1-1. Oggi Jasmine c’è e manovra bene nel palleggio 2-1. Quattro prime per Osaka tra cui un ace 2-2. Osaka aggressiva sul servizio della toscana 0-30. Palla corta di Jasmine che Osaka gestisce bene 3 palle break consecutive. Annulla la prima con un rovescio preciso. Contropiede di Naomi che passa in vantaggio 3-2. Serve bene Osaka che si apre il campo con la prima. Tiene il palleggio Paolini e si va ai vantaggi. Jasmine comanda lo scambio. Palla break per l’azzurra. Sbaglia la volée Osaka e Paolini la passa. Controbreak da quindici quaranta 2-2. Scambi lunghi con Paolini che tiene sulla diagonale del rovescio. 15-15. Due rovesci vincenti della giapponese dal centro, due palle break per Osaka. Dritto d’attacco fuori Osaka ritorna avanti 4-3. Si apre di nuovo il campo con il rovescio dl centro Osaka 15-0. Di nuovo il rovescio lungolinea 30-0. Due risposte fuori di Jasmine, Osaka allunga 5-3. Jasmine che non riesce a fare punti diretti con il servizio insiste con lo scambio al centro, Osaka spinge di più e guadagna una palla set. Annullata con ace, poi rovescio fuori ed arriva il secondo set point. Un rovescio in rete della lucchese secondo servizio consecutivo perso e primo set Osaka 6-3.

2. Set

Inizia Osaka ed il primo quindici è per Paolini. Ace di Osaka. Passante sul nastro di Jasmine 30 pari. Rovescio lungolinea dell’azzurra. Palla break. Brava Osaka ad annullare con mettendo all’angolo la finalista di Wimbledon 2024.Aggredisce la seconda Paolini, seconda palla break. Attacca ancora sulla seconda. Break per Paolini 1-0. Due vincenti per Paolini ed un’ottima prima. Servizio vincente e break confermato 2-0. Cambio di passo per Paolini Osaka rincorre 15-30. Riga di Osaka 30 pari. Ace della giapponese e servizio vincente 2-1. Bene Paolini e questa volta è lei a chiudere dal centro campo con un dritto vincente 40-15. Esce il rovescio di Jasmine . Parità. Incerta di Jasmine, tre punti per Osaka, palla per il controbreak. Splendida palla corta, annullata. Scappa l rovescio a Jasmine. Palla break numero due. Dritto vincente. Parità. Ancora un dritto vincente. Paolini sempre avanti 3-1. Solo prime, gioco a zero per Osaka che accorcia 2-3. Sotto pressione Jasmine 0-15. Poi l’allieva di Furlan prende l’iniziativa e domina gli scambi. Break riconfermato 4-2. Nuovo gioco a zero per Osaka che rimane attaccata 3-4. Serve Jasmine che va subito 40-15. Nastro per Osaka 40-30 che poi mette fuori il dritto Paolini avanti 5-3. Ace di Osaka e nuovo gioco a zero 4-5. Paolini serve per il set. Suo il primo punto. Prima in campo 30-0. Servizio e dritto, tre set-point. A zero e Paolini incassa il secondo set 6-4.

3.Set

Inizia Osaka, sesto ace per lei ed ancora un servizio tenuto a zero, e sono diciannove i punti consecutivi al servizio 1-0. Più aggressiva Osaka in risposta, in difficoltà Jasmine 15-30. Dritto vincente dell’italiana 30 pari. Brutto dritto in rete, palla break. Osaka sta mettendo pressione da fondo. Rovescio fuori. Parità. Finalmente entra la prima, vantaggio Paolini che chiude con un schiaffo al volo 1-1. Ancora un servizio a zero per Naomi, ventitré i punti consecutivi sul gioco di battuta 2-1. Bene Paolini al servizio che chiude con una prima al corpo 2-2. Concede finalmente qualcosa Osaka 30 pari, ma la giapponese rimedia con un ace. Seconda di Naomi, attacca Paolini. Parità. Comanda la scambio Jasmine. Palla break. Incerta Osaka nell’uscita dal servizio . Break. Paolini avanti 3-2. Piazza la prima Jasmine 15-0. Ancora bene con il servizio 30-15. Non regge lo scambio Osaka 40-15. Si distrae Jasmine, Osaka attacca, palla break per la giapponese. Bene nel palleggio Jasmine, parità. Scambio a ritmi infernali, nuova palla break per Osaka. Gioca il back Paolini, esce il dritto di Osaka, parità. Splendida demi-volée di Paolini chance per quattro due. Cerca il vincente Osaka, ma centra la rete break confermato 4-2. Palle nuovo per Osaka. A segno Jasmine con la risposta 15 pari. Naomi ritrova la prima e rimane vicina nel punteggio, Paolini avanti 4-3. Bene Jasmine, quattro punti consecutivi e gioco a zero 5-3. Osaka al servizio per restare nel match. Incerta Osaka, aggressiva Paolini sulla seconda. 30 pari. Osaka vince lo scambio e tiene il turno di battuta 4-5, Paolini serve per il match. Errore di Osaka 15-0 Prima vincente 30-0. Dritto in rete di Jasmine 30-15. In difesa Jasmine 30 pari. Dritto in rete di Osaka. Match-point. Rovescio in rete. Gioco partita incontro Paolini 6-4.

WTA Miami Naomi Osaka Naomi Osaka 6 4 4 Jasmine Paolini [6] Jasmine Paolini [6] 3 6 6 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Enrico Milani