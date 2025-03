Anisimova ferma Andreeva a Miami: la striscia vincente della russa si interrompe dopo 13 partite. Alexandra Eala sorprende, battuta Madison Keys (Video)

Amanda Anisimova ha interrotto la striscia di 13 vittorie consecutive di Mirra Andreeva con un avvincente successo per 7-6(5), 2-6, 6-3 nel terzo turno del Miami Open domenica sera.

In un confronto tra due delle migliori giocatrici di questa stagione, la testa di serie numero 17 ha prevalso sulla numero 6 del mondo al termine di una battaglia estenuante durata 2 ore e 49 minuti. La vittoria rappresenta il decimo successo in carriera contro una Top 10 per l’americana.

L’incontro del terzo turno ha messo di fronte le uniche due giocatrici che hanno vinto tornei WTA 1000 in questa stagione. Anisimova si era imposta da non testa di serie al Qatar TotalEnergies Open di Doha, primo WTA 1000 dell’anno.

Successivamente, era stata Andreeva a dominare i due tornei WTA 1000 seguenti, vincendo Dubai e Indian Wells consecutivamente. La 17enne russa puntava a diventare la prima teenager nella storia a completare il “Sunshine Double” (vittoria di Indian Wells e Miami nello stesso anno).

Ma è stata Anisimova a ritrovare sprazzi della forma mostrata a Doha per tenere a bada la lanciatissima Andreeva. L’americana 23enne, attualmente al suo best ranking (n.17), raggiunge per la prima volta in carriera gli ottavi di finale nel torneo che si disputa vicino a casa sua in Florida.

Il match è stato un continuo botta e risposta sin dai primi scambi. Andreeva ha servito per il primo set sul 5-4, ma è stata brekkata a zero e Anisimova ha poi conquistato il parziale al tie-break. La russa ha risposto dominando il secondo set.

Nel set decisivo, Andreeva ha avuto due palle break per portarsi in vantaggio 2-0, ma in quel momento il gioco aggressivo di Anisimova ha preso il sopravvento. L’americana ha annullato quelle opportunità con un servizio potente e uno smash vincente, tenendo il servizio sull’1-1.

Questo ha pagato nel game successivo, dove Anisimova è scattata sullo 0-40 e ha ottenuto il break decisivo per il 2-1. Andreeva ha avuto altre due palle break nel game successivo di Anisimova, ma ancora una volta, l’americana ha sfoderato i suoi colpi più potenti per salvarsi – un vincente di rovescio incrociato e uno di dritto – proseguendo poi verso la vittoria.

Entrambe le giocatrici hanno ottenuto quattro break durante l’incontro, ma Anisimova ha avuto una percentuale di conversione delle palle break più alta (4 su 9 contro le 4 su 16 di Andreeva), e ha raggiunto l’apice annullando tutte e quattro le palle break affrontate nel set finale.

Anisimova affronterà ora la ritrovata Emma Raducanu per un posto nei quarti di finale. La campionessa degli US Open 2021 è avanzata dopo il ritiro per infortunio di McCartney Kessler nel loro incontro di terzo turno.

Raducanu, ex numero 10 del mondo, sta vivendo un ottimo momento a Miami, inclusa una convincente vittoria su Emma Navarro al secondo turno. Questa settimana segna la prima volta dal Wimbledon dello scorso anno in cui la britannica vince tre partite consecutive in un torneo del circuito WTA o del Grande Slam.

Le due si sono affrontate già quest’anno agli Australian Open, dove Raducanu ha ottenuto una vittoria per 6-3, 7-5 al secondo turno.

Alexandra Eala sorprende Miami, battuta Madison Keys

Quando Alexandra Eala è scesa in campo contro Madison Keys nel terzo turno del Miami Open 2025, nessuno avrebbe previsto quello che sarebbe successo. Keys, recente campionessa agli Australian Open e numero 5 del ranking WTA, vantava numeri decisamente superiori rispetto alla giovane wild card filippina. Ma sul campo, le cose sono andate diversamente.

Fin dalle prime battute, la diciannovenne Eala ha mostrato grande determinazione, conquistando otto dei primi nove punti e portandosi avanti rapidamente, vincendo il primo set 6-4. Keys, grande favorita alla vigilia, ha cercato invano di reagire ma è apparsa spesso in difficoltà, commettendo ben 51 errori gratuiti contro appena 22 vincenti. Eala ha invece giocato con precisione, accumulando solo 21 errori gratuiti e 13 vincenti.

Il risultato finale, 6-4, 6-2, premia l’audacia e la tenacia della giovane filippina, che dopo la vittoria è esplosa in lacrime di gioia, festeggiando con grande emozione insieme al suo team. “Non ho ancora avuto il tempo di realizzare completamente quello che è successo oggi,” ha ammesso Eala in conferenza stampa. “È un grande traguardo per me, ma devo già pensare al prossimo match. Sono orgogliosa di ciò che ho raggiunto, ed è una spinta per continuare a migliorarmi.”

Quella di Eala non è stata una semplice casualità: l’atleta delle Filippine si è fatta conoscere sin da giovane, vincendo il titolo junior agli US Open 2022 e due titoli junior nel doppio in tornei del Grande Slam. La sua maturità sul campo è stata evidente contro Keys, riuscendo a gestire tatticamente gli scambi lunghi e mettendo in crisi l’avversaria con la sua mobilità e tenacia.

“La mia strategia era di restare fedele al mio gioco e di correre molto,” ha spiegato Eala. “Sapevo che Keys è una giocatrice potente, quindi dovevo sfruttare ogni minima opportunità.”

Eala diventa così la prima giocatrice filippina dell’Era Open a sconfiggere una Top 10 e la prima tennista fuori dalla Top 100 ad arrivare agli ottavi di finale in un evento WTA 1000 quest’anno. Inoltre, con questa vittoria, ha ottenuto più successi nel tabellone principale a Miami rispetto a tutti gli altri giocatori delle Filippine messi insieme nell’Era Open.

Keys, dopo la sconfitta, non ha nascosto la delusione: “Non ho giocato bene, mentre lei è stata bravissima. Nel tennis purtroppo capita. Oggi non riuscivo a servire bene e mi sentivo piatta. Contro una giocatrice che rimanda indietro ogni palla, questo è un problema”.

Nel prossimo turno, Eala affronterà Paula Badosa per un posto nei quarti di finale. La spagnola, tuttavia, è alle prese con problemi fisici alla schiena, il che potrebbe rappresentare un’altra opportunità per la giovane sorpresa di questo torneo.





Francesco Paolo Villarico