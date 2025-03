WTA 125 Puerto Vallarta: Il Tabellone Principale e di Quali. Le qualificazioni non si disputanto. Tutte già qualificate. Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini al via per i colori italiani

WTA 125 Puerto Vallarta – Tabellone Principale – hard

(1) Jaqueline Cristian vs Harriet Dart

Hanna Chang vs Ena Shibahara

Jodie Burrage vs Rebecca Marino

Lucrezia Stefanini vs (5) Tatjana Maria

(4) Bernarda Pera vs (WC) Fernanda Contreras

Rebeka Masarova vs Varvara Lepchenko

(WC) Maddison Inglis vs Emily Appleton

(Q) Claudia Sofia Martinez Solis vs (7) Erika Andreeva

(6) Sara Sorribes Tormo vs (Q) Oksana Kalashnikova

Whitney Osuigwe vs Heather Watson

Marina Stakusic vs (WC) Ana Konjuh

(Q) Christina McHale vs (3) Elisabetta Cocciaretto

(8) Hailey Baptiste vs (WC) Linda Fruhvirtova

Daria Saville vs Olivia Gadecki

Mananchaya Sawangkaew vs (Q) Priscilla Hon

Carol Zhao vs (2) Maya Joint

