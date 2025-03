Alla Napoli Tennis Cup domani primo giorno del tabellone principale con l’esordio dei talenti azzurri Giulio Zeppieri e Francesco Maestrelli (con il programma di domani)

Subito due tennisti italiani in campo nel primo turno della Napoli Tennis Cup, il Challenger 125 Atp organizzato da Master Group Sport insieme al Tennis Club Napoli che prende il via domani e che si disputerà fino a domenica 30 marzo prossimo. Esordio per Giulio Zeppieri e per Francesco Maestrelli, due dei talenti azzurri più cristallini. Zeppieri, 23 anni e n.110 nel 2024, ha ricevuto una wild card dall’organizzazione e affronterà il romeno Jianu. Maestrelli, 22 anni, n.149 Atp nel 2023, ha beneficiato anche lui di una wild card e troverà all’esordio il boliviano Murken Dellien. Sempre domani, primo impegno per la testa di serie n.2, il belga Collignon contro il ceko Kopriva, e per lo slovacco Kovalik, vincitore a Napoli nel 2016, contro il francese Hemery.

Tantissimi appassionati e grande interesse per la prima giornata di gare al Tennis Club Napoli, dedicata al torneo di qualificazione con il sold out di biglietti venduti, un risultato notevole, superiore alle edizioni passate. Dodici incontri in programma e spettacolo tennistico di qualità.

Cinque le vittorie italiane all’esordio. Bravissimo l’italo-argentino Franco Agamenone che dopo due ore di gioco elimina la testa di serie n. 1, il britannico Jubb, 7-6 7-5, davanti a oltre mille appassionati, nell’ultimo match di giornata. Applausi per Alessandro Pecci che ha ricevuto una wild card e ha superato il primo turno battendo in rimonta il tedesco Negritu 2-6 7-5 6-4 dopo due ore e mezza di gioco. Bene anche Jacopo Berrettini, fratello minore dell’azzurro di Coppa Davis Matteo Berrettini, che batte l’ex top cento Gianluca Mager 7-6 6-2 e riprende la sua marcia per scalare il ranking Atp (è n.315); passa il turno Andrea Pellegrino, finalista al Challenger di Napoli nel 2021, che ha superato lo svizzero Brunold 6-2 6-1. Avanti in rimonta anche un quarto tennista italiano, Giovanni Fonio, che ha piegato l’olandese Houkes 1-6 7-6 6-2. Stop invece per Marco Cecchinato, ex n.16 del mondo, battuto all’esordio dall’esperto slovacco Martin Klizan, oggi 35 anni e che in carriera ha vinto ben se tornei Atp Tour salendo a n.24 del mondo nel 2015.

Domani i cinque italiani saranno tutti in campo per l’ultimo turno del tabellone delle quali, a un passo dall’ingresso nel main draw.

Sorteggiato, infine, il tabellone principale di doppio. Wild card al napoletano Mariano Tammaro, che giocherà in coppia con l’altro azzurro Gianluca Cadenasso, e all’altra coppia italiana formata da Jacopo Berrettini e da Francesco Maestrelli. L’austriaco Erler e il tedesco Frantzen sono la testa di serie n.1 del torneo. L’altro austriaco Miedler e l’americano Johnson sono i favoriti n.2.

PROGRAMMA E BIGLIETTI

È operativa la prevendita per acquistare i biglietti della Napoli Tennis Cup 2025 presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket, sui siti Vivaticket.com e azzurroservice.net. Previsti sconti sul costo dei biglietti giornalieri dedicati agli Under 14 e sulle Scuole Tennis dei circoli della Campania.

Campo D’Avalos – ore 10:00

Giovanni Fonio vs Jacopo Berrettini

Franco Agamenone vs Martin Klizan

Giulio Zeppieri vs Filip Cristian Jianu (Non prima 14:00)

Vit Kopriva vs Raphael Collignon (Non prima 16:00)

Campo Fabrizio Gasparini – ore 10:00

Matteo Martineau vs Borna Gojo

Andrea Pellegrino vs Alessandro Pecci

Francesco Maestrelli vs Murkel Dellien (Non prima 15:00)

Campo 2 – ore 10:00

Hynek Barton vs Matej Dodig

Elias Ymer vs Oleksandr Ovcharenko

Jozef Kovalik vs Calvin Hemery (Non prima 15:00)