Challenger 100 Girona: Il tabellone principale e di qualificazione con il programma di domani

Challenger 1000 Girona – Tabellone Principale – terra

(1) Marton Fucsovics vs (Alt) Vilius Gaubas

Marin Cilic vs Carlos Taberner

Martin Landaluce vs Qualifier

Qualifier vs (6) Pablo Carreno Busta

(4) Jesper de Jong vs (Alt) Titouan Droguet

Qualifier vs Qualifier

Henrique Rocha vs Qualifier

Sebastian Ofner vs (8) Juan Manuel Cerundolo

(WC) (5) Dusan Lajovic vs Henri Squire

Jan Choinski vs (WC) Alejandro Moro Canas

(Alt) Radu Albot vs (WC) Albert Ramos-Vinolas

Qualifier vs (3) Hugo Dellien

(7) Federico Coria vs Elmer Moller

Nicolai Budkov Kjaer vs Justin Engel

Ugo Blanchet vs Marco Trungelliti

Nikoloz Basilashvili vs (2) Alexander Shevchenko

(1) Benjamin Hassanvs Arthur Gea(Alt) Daniel Cukiermanvs (10) Valentin Vacherot

(2) Lukas Neumayer vs (Alt) Gastao Elias

Nicolas Alvarez Varona vs (9) Denis Yevseyev

(3) Ignacio Buse vs (WC) Noah Regas Luis

(Alt) Steven Diez vs (7) Filip Misolic

(4) Daniel Rincon vs Bernabe Zapata Miralles

(WC) Max Alcala Gurri vs (12) Abdullah Shelbayh

(5) Adrian Andreev vs Pedro Cachin

(WC) Miguel Damas vs (11) Zsombor Piros

(6) Javier Barranco Cosano vs (WC) Iliyan Radulov

(Alt) Ivan Gakhov vs (8) Nick Hardt

Pista Central – ore 10:00

Timofey Skatov vs Arthur Gea

Adrian Andreev vs Pedro Cachin

Daniel Rincon vs Bernabe Zapata Miralles

Lukas Neumayer vs Gastao Elias

Pista 4 – ore 10:00

Miguel Damas vs Zsombor Piros

Steven Diez vs Filip Misolic

Max Alcala Gurri vs Abdullah Shelbayh

Javier Barranco Cosano vs Iliyan Radulov

Pista 5 – ore 10:00

Daniel Cukierman vs Valentin Vacherot

Ignacio Buse vs Noah Regas Luis

Nicolas Alvarez Varona vs Denis Yevseyev

Ivan Gakhov vs Nick Hardt