WTA 125 Antalya: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Un’azzurra al via

WTA 125 Antalya 2 – Tabellone Qualificazione – terra

Court 1 – ore 09:00

(3) Celine Naef vs Vlada Guryleva Inizio 09:00

(2) Sinja Kraus vs Jesika Maleckova

(4) Tamara Zidansek vs Verena Meliss

Court 3 – ore 09:00

Ekaterina Ovcharenko vs (8) Noma Noha Akugue Inizio 09:00

(1) Dalma Galfi vs Daria Lodikova

Wushuang Zheng vs (5) Tatiana Prozorova

Court 5 – ore 09:00

Ayla Aksu vs (6) Elena Pridankina Inizio 09:00

Irem Kurt vs (7) Nao Hibino