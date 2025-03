Fritz supera Sonego e avanza al terzo turno di Miami

Lotta alla pari per un set Lorenzo Sonego (38) che cede in due set contro l’americano Taylor Fritz, 27 anni, numero 6 del mondo.

Sfida quasi impossibile per torinese Questo era il settimo confronto tra i due che si erano affrontati su tutte le superfici. Quattro le vittorie per Fritz, tre sul veloce, compreso l’ultimo confronto nel 2023 a Cincinnati, ed una sull’erba a Wimbledon nel 2018. Due i successi per Sonego entrambi su terra battuta, a Cagliari nel 2021 ed al Roland Garros nel 2020.

Peccato per Sonego che ha avuto le sue chance specialmente nel primo set. Una partita dove è stato fondamentale il servizio e specialmente la prima. Scambi veloci punti che duravano due o tre colpi. Necessaria una concentrazione assoluta per un match che si è deciso su pochissimi punti. Un primo set giocato perfettamente da Sonego, che non ha concesso (né guadagnato) nessuna palla break. Fatale il tie-break durante il quale il torinese non è riuscito a mantenere il focus sul match.. Quando l’avversario non ti concede niente è difficile fare gioco. Lorenzo ha giocato di fretta i primi quattro punti del gioco decisivo che di fatto hanno deciso il set. Il problema per Sonego è stato di tenere il ritmo elevatissimo anche nel momento decisivo del tie-break. La solita capacità tra giocare bene o no i punti importanti. Sonego è stato allo stesso livello dell’avversario (a cui cede 32 posizioni) per 11 game fino al 6-5 poi un’emorragia di 11 punti a due che gli è costata il primo set. Nella seconda frazione Fritz ha giocato più aggressivo e più preciso del piemontese. Sonego è riuscito a tenere il gioco in parità fino all’ottavo gioco. Al servizo avanti 40-15 non è riuscito a chiudere il game ed ha subito l’aggressività in risposta del numero 6 del mondo. Un gioco lunghissimo, quattordici minuti e ventuno punti giocati che ha deciso la partita. Sei le palle break annullate, ma ormai Sonego non riusciva più a tenere il livello del californiano. Come al solito è mancato qualcosa, ma non si può rimproverare niente a Sonego che ha lottato fino alla fine.

La cronaca

1. Set

Serve Sonego che tiene il turno di battuta 1-0. Nessun problema per Fritz 1-1. Gioco rapido due errori ciascuno di dritto 15 pari. Rovescio fuori di Sonego che insegue 15-30. Attacca Sonego e rimedia 30 pari. Sonego toglie il tempo a Fritz e chiude con una ottima prima 2-1. Bella palla corta di Sonego 0-15. Purtroppo quando mette Fritz mette la prima sono dolori 15 pari. Fritz martella con il dritto il rovescio di Sonego 30-15. A rete Fritz che esagera con il dritto 40-30. Prima vincente 2-2. Difficile giocare sul servizio dell’americano che prende subito l’iniziativa e comanda lo scambio. Bene Sonego con la prima fino adesso settanta per cento dentro. Palla corta mal giocata dal torinese 15 pari. In ritardo a rete, Lorenzo sbaglia la volée, ma rimedia subito con un ace 30 pari. Ancora una prima vincente. Risponde bene Fritz si va ai vantaggi. Ace il secondo nel gioco. Rovescio in rete ancora parità. Prima ad uscire, vantaggio Sonego, ancora una prima 3-2. Devastante il dritto dell’americano 15-0. Ace. Ancora una prima. Dritto vincente di Sonego 40-15. Ace 3-3. Bene Sonego con la prima gioco a zero 4-3. Risposta vincente di Sonego 0-15. Esce di poco l’attacco sulla seconda 15 pari. Rovescio in rete di Fritz 15-30. Servizio vincente di Fritz 30 pari. Passante di fino di Fritz che poi sbaglia con il dritto. Parità. Ace e prima al centro 4-4. A rete Lorenzo 15-0. Riga di Sonego 30-0. Serve and volley dell’azzurro 40-0 che chiude con un ace 5-4. Fritz al servizio per restare nel set. Passano solo prime, gioco a zero 5-5. Si gioca poco, due prime vincenti di Sonego che spinge con il dritto. Palla corta in rete del torinese che ci riprova e chiude il gioco. Tie break assicurato 6-5. Fuori il dritto di Fritz 0-15. Aggressivo Lorenzo sulla seconda, ma dritto fuori 15 pari. Ace ed ancora una prima 6-6 su va al tie-break

Tie break

Inizia Sonego che mette subito fuori un rovescio mini break 0-1, a rete Fritz cha va avanti 2-0. Ace per il tennista a stelle e strisce 3-0. Spara fuori di fretta il dritto Sonego 0-4.Tenta una improbabile smorzata Lorenzo 0-5. Sonego sembra avere perso lucidità e concentrazione. Muove il punteggio il torinese con una discesa a rete 1-5. Entra la prima a Fritz, 6-1, cinque set point per il numero 7 del mondo. Annulla il primo Lorenzo 2-6. Rovescio fuori e primo set per Fritz 7-6.

2. set

Al servizio Fritz che chiude il gioco a zero 1-0. Si riprende Sonego che ferma la striscia di quindici punti a due conquistati da Fritz dal 5-6 del primo set. Entra la prima e Lorenzo si rimette in corsa 1-1. Fa male il servizio di Fritz 15-0. Combinazione servizio e dritto 30-0. Ace e nuovo gioco a zero 2-1. A rete Fritz 0-15. Rimedia con la prima Sonego 15 pari. Bene con la seconda l’azzurro 40-30. Dritto in rete parità. Servizio vincente vantaggio Sonego. Volée in ritardo di nuovo parità. Rovescio in rete palla break per Fritz, ka prima del match. Si salva con un ottimo smash Sonego. Parità. Vantaggio Lorenzo. Scende a rete, ma passante vincente di Fritz. Parità. Ne esce con il servizio Sonego 2-2. Settimo ace per Fritz ingiocabile sulla prima. Passante vincente di Sonego 30 pari. Doppio ace del numero 6 del mondo 3-2. Inizia con un doppio ace Sonego, che si ripete con il terzo ace consecutivo. Un rovescio fuori ed una smorzata in rete rimettono in corsa il californiano, ma poi Lorenzo chiude a rete 3-3. Bene l’italiano sul primo scambio 0-15. Poi quattro punti consecutivi per Fritz 4-3. Aggressivo Fritz, da 40-15 si va ai vantaggi. Stecca il dritto Lorenzo. Palla break Fritz. Annulla con uno splendido smash Sonego. Brutto rovescio in rete, seconda palla break. Comanda lo scambio Lorenzo. Parità. Ace numero nove. Ancora un errore di rovescio. Parità. Di nuovo palla break la terza nel game. Annullata con una prima al centro. Volée alta fuori quarta palla break. Tiene duro Sonego che annulla ancora con la prima. Spinge di più Fritz quinta palla break. Ace del torinese. Parità. Ancora un ace, palla per quattro pari. Sfugge il dritto, parità. Ancora un dritto fuori, sesta palla break. Smorzata sciagurata di Lorenzo, dopo ventuno punti e quattordici minuti, Sonego cede il servizio. 3-5. Fritz serve il match. Attacca sul rovescio del piemontese Fritz 15-0. Errore dell’americano 15 pari. Rimedia con una prima a 205 km/h, 30-15. Rovescio lungo di Fritz 30 pari. Ultima occasione per Sonego. Domina lo scambio Fritz. Match point. Schiaffo al volo per l’americano Fritz chiude la partita 6-3.

Taylor Fritz vs Lorenzo Sonego



ATP Miami Taylor Fritz [3] Taylor Fritz [3] 7 6 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 3 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* ace 4-0* 5*-0 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistica Fritz 🇺🇸 Sonego 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 319 274 Ace 9 10 Doppi falli 0 0 Prima di servizio 39/62 (63%) 66/87 (76%) Punti vinti sulla prima 32/39 (82%) 46/66 (70%) Punti vinti sulla seconda 16/23 (70%) 7/21 (33%) Palle break salvate 0/0 (0%) 6/7 (86%) Giochi di servizio giocati 11 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 121 48 Punti vinti sulla prima di servizio 20/66 (30%) 7/39 (18%) Punti vinti sulla seconda di servizio 14/21 (67%) 7/23 (30%) Palle break convertite 1/7 (14%) 0/0 (0%) Giochi di risposta giocati 10 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 15/16 (94%) 12/18 (67%) Vincenti 23 24 Errori non forzati 16 26 Punti vinti al servizio 48/62 (77%) 53/87 (61%) Punti vinti in risposta 34/87 (39%) 14/62 (23%) Totale punti vinti 82/149 (55%) 67/149 (45%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 225 km/h (139 mph) 216 km/h (134 mph) Velocità media prima 198 km/h (123 mph) 207 km/h (128 mph) Velocità media seconda 183 km/h (113 mph) 172 km/h (106 mph)





Enrico Milani