Challenger Zadar, Murcia, Asuncion e Merida: I risultati completi con il dettaglio del DAY 2 (LIVE)

🇭🇷 Challenger 75 Zadar Croazia

Terra battuta 1° TURNO ☀️ Sereno

8°C/-1°C

Center Court – ore 10:00

Geoffrey Blancaneaux vs Luka Pavlovic



ATP Zadar Geoffrey Blancaneaux Geoffrey Blancaneaux 15 1 4 Luka Pavlovic • Luka Pavlovic 40 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Pavlovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 G. Blancaneaux 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 L. Pavlovic 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 G. Blancaneaux 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Pavlovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Pavlovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 G. Blancaneaux 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Pavlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 L. Pavlovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 L. Pavlovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 G. Blancaneaux 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 L. Pavlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 G. Blancaneaux 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1

Duje Ajdukovic vs Francesco Maestrelli



Il match deve ancora iniziare

Borna Coric vs Pedro Cachin (Non prima 13:30)



Il match deve ancora iniziare

Luka Mikrut vs Federico Arnaboldi



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 10:00

Andrej Martin vs Dalibor Svrcina



ATP Zadar Andrej Martin Andrej Martin 1 1 Dalibor Svrcina [6] Dalibor Svrcina [6] 6 6 Vincitore: Svrcina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Martin 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-5 → 1-5 D. Svrcina 30-0 ace 40-0 0-4 → 0-5 A. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Martin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Svrcina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Martin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-5 → 1-6 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 A. Martin 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Martin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Nerman Fatic vs Timofey Skatov



ATP Zadar Nerman Fatic Nerman Fatic 0 1 Timofey Skatov • Timofey Skatov 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Skatov 1-1 N. Fatic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Skatov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Mili Poljicak vs Marko Topo (Non prima 13:30)



Il match deve ancora iniziare

Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs David Pichler / Luca Sanchez



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 10:00

Valentin Royer vs Adrian Andreev



ATP Zadar Valentin Royer [5] Valentin Royer [5] 15 6 2 Adrian Andreev • Adrian Andreev 0 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Andreev 0-15 2-3 V. Royer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Andreev 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 V. Royer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Andreev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 V. Royer 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Andreev 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 V. Royer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Andreev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 V. Royer 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 A. Andreev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 V. Royer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Andreev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 V. Royer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 A. Andreev 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 V. Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1

Mirza Basic vs Filip Cristian Jianu



Il match deve ancora iniziare

Jozef Kovalik / Nino Serdarusic vs Zdenek Kolar / Neil Oberleitner (Non prima 13:30)



Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kuzmanov vs Henri Squire



Il match deve ancora iniziare

🇪🇸 Challenger 75 Murcia Spagna

Terra battuta 1° TURNO 🌧️ Pioggia

18°C/9°C

Pista Central – ore 10:00

Daniel Cukierman vs Justin Engel



ATP Murcia Daniel Cukierman Daniel Cukierman 6 7 2 Justin Engel [7] Justin Engel [7] 7 5 6 Vincitore: Engel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Engel 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 D. Cukierman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Engel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 D. Cukierman 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-4 → 1-4 J. Engel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 D. Cukierman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-2 → 0-3 J. Engel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Cukierman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Engel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 D. Cukierman 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 J. Engel 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 D. Cukierman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Engel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Cukierman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Engel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Cukierman 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 J. Engel 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 D. Cukierman 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Engel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 D. Cukierman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 D. Cukierman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Engel 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Cukierman 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-4 → 5-5 J. Engel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 D. Cukierman 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Engel 0-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 D. Cukierman 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 J. Engel 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 D. Cukierman 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Engel 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Cukierman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Engel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Marton Fucsovics vs Henrique Rocha



ATP Murcia Marton Fucsovics [1] Marton Fucsovics [1] 0 0 Henrique Rocha Henrique Rocha 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Ivan Gakhov vs Pablo Carreno Busta



Il match deve ancora iniziare

Pablo Llamas Ruiz vs Sumit Nagal



Il match deve ancora iniziare

Pista 2 – ore 10:00

Nicolas Alvarez Varona vs Gabriele Pennaforti



ATP Murcia Nicolas Alvarez Varona [4] Nicolas Alvarez Varona [4] 0 6 6 1 Gabriele Pennaforti [10] • Gabriele Pennaforti [10] 0 3 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Pennaforti 1-0 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 ace 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 N. Alvarez Varona 15-0 15-15 15-30 30-30 5-6 → 6-6 G. Pennaforti 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 G. Pennaforti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 N. Alvarez Varona 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 G. Pennaforti 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 N. Alvarez Varona 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Pennaforti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Pennaforti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Alvarez Varona 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Pennaforti 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 G. Pennaforti 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Pennaforti 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Alvarez Varona 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 G. Pennaforti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 3-1 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 G. Pennaforti 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Javier Barranco Cosano vs Nicolai Budkov Kjaer



Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino vs Jesper de Jong



Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski / Bruno Pujol Navarro vs Victor Cornea / Andreas Mies (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Pista 3 – ore 10:00

Raul Brancaccio vs Facundo Juarez



ATP Murcia Raul Brancaccio Raul Brancaccio 7 6 Facundo Juarez Facundo Juarez 6 4 Vincitore: Brancaccio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Brancaccio 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Juarez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 R. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 F. Juarez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 R. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Juarez 15-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Juarez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Brancaccio 0-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 F. Juarez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 df 6*-2 6-6 → 7-6 F. Juarez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 R. Brancaccio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Juarez 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 R. Brancaccio 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Juarez 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Juarez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 2-3 F. Juarez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 R. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Juarez 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Brancaccio 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Ugo Blanchet vs Benjamin Hassan



ATP Murcia Ugo Blanchet Ugo Blanchet 40 4 3 Benjamin Hassan • Benjamin Hassan 40 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Hassan 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 U. Blanchet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Hassan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 U. Blanchet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Hassan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 U. Blanchet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Hassan 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 U. Blanchet 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-5 → 4-5 B. Hassan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 U. Blanchet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 B. Hassan 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 U. Blanchet 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 B. Hassan 0-15 df 0-30 0-40 1-2 → 2-2 U. Blanchet 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. Hassan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 U. Blanchet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Carlos Taberner vs Vilius Gaubas



Il match deve ancora iniziare

Gregoire Jacq / Orlando Luz vs Benjamin Hassan / Abdullah Shelbayh (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Pista 4 – ore 10:30

Harold Mayot vs Edas Butvilas



ATP Murcia Harold Mayot [6] Harold Mayot [6] 15 6 2 Edas Butvilas • Edas Butvilas 40 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Butvilas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Butvilas 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-2 → 1-2 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Butvilas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 E. Butvilas 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 4-4 → 5-4 H. Mayot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 E. Butvilas 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 E. Butvilas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Butvilas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Mayot 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 E. Butvilas 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Sebastian Ofner vs Kimmer Coppejans



Il match deve ancora iniziare

Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth vs Johannes Ingildsen / David Stevenson (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Anirudh Chandrasekar / David Vega Hernandez vs Inigo Cervantes / Sergio Martos Gornes



Il match deve ancora iniziare

🇵🇾 Challenger 75 Asuncion Paraguay

Terra battuta 1° TURNO ☀️

31°C/21°C

Cancha Central – ore 17:30

Felix Corwin vs Martin Antonio Vergara Del Puerto



ATP Asuncion Felix Corwin [4] • Felix Corwin [4] 0 6 6 3 Martin Antonio Vergara Del Puerto Martin Antonio Vergara Del Puerto 0 2 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Corwin 3-1 M. Antonio Vergara Del Puerto 15-0 30-0 ace 3-0 → 3-1 F. Corwin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Antonio Vergara Del Puerto 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 F. Corwin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 F. Corwin 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 M. Antonio Vergara Del Puerto 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Corwin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 M. Antonio Vergara Del Puerto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 4-4 → 5-4 F. Corwin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Antonio Vergara Del Puerto 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 F. Corwin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 M. Antonio Vergara Del Puerto 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 F. Corwin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Antonio Vergara Del Puerto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Corwin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Antonio Vergara Del Puerto 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Corwin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Antonio Vergara Del Puerto 0-15 0-30 df 0-40 4-2 → 5-2 F. Corwin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Antonio Vergara Del Puerto 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Corwin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 M. Antonio Vergara Del Puerto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-0 → 2-1 F. Corwin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Antonio Vergara Del Puerto 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Joao Lucas Reis Da Silva vs Santino Nunez



Il match deve ancora iniziare

Thiago Monteiro vs Remy Bertola (Non prima 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo vs Santiago Rodriguez Taverna



Il match deve ancora iniziare

Hernando Jose Escurra Isnardi vs Gonzalo Villanueva



Il match deve ancora iniziare

Cancha 4 – ore 17:30

Federico Aguilar Cardozo vs Conner Huertas del Pino



ATP Asuncion Federico Aguilar Cardozo Federico Aguilar Cardozo 0 2 0 Conner Huertas del Pino [12] • Conner Huertas del Pino [12] 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Huertas del Pino 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Aguilar Cardozo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 C. Huertas del Pino 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Aguilar Cardozo 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 C. Huertas del Pino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Aguilar Cardozo 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Huertas del Pino 15-0 30-0 30-15 1-1 → 1-2 F. Aguilar Cardozo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 C. Huertas del Pino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos



Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga vs Genaro Alberto Olivieri



Il match deve ancora iniziare

Alvaro Guillen Meza vs Murkel Dellien (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias vs Juan Bautista Torres



Il match deve ancora iniziare

Cancha 3 – ore 17:30

Mariano Kestelboim vs Nicolas Kicker



ATP Asuncion Mariano Kestelboim [3] • Mariano Kestelboim [3] 40 2 Nicolas Kicker [10] Nicolas Kicker [10] 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Kestelboim 30-0 40-0 40-15 2-0 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Kestelboim 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Daniel Dutra da Silva vs Hernan Casanova



Il match deve ancora iniziare

Matheus Pucinelli De Almeida vs Facundo Mena



Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Varillas vs Guido Ivan Justo (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

🇲🇽 Challenger 75 Merida Messico

Terra battuta 1° TURNO ☀️ Sereno

32°C/17°C

ESTADIO LORENZO MOLINA – ore 18:00

Elmar Ejupovic vs Bernard Tomic



Il match deve ancora iniziare

Trey Hilderbrand vs Alex Hernandez



Il match deve ancora iniziare

Miguel Tobon vs Cristian Garin (Non prima 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Miguel Tobon vs Cristian Garin (Non prima 00:00) (Non prima 03:30)



Il match deve ancora iniziare

Rodrigo Pacheco Mendez vs Govind Nanda (Non prima 04:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Kilian Feldbauschvs Enzo Couacaud

Juan Pablo Ficovich vs Karl Poling



Il match deve ancora iniziare

Dan Martin vs Juan Carlos Prado Angelo



Il match deve ancora iniziare

Patrick Maloney vs Alan Fernando Rubio Fierros



Il match deve ancora iniziare

Rodrigo Alujas vs Felipe Meligeni Alves



Il match deve ancora iniziare

CANCHA MERIDA – ore 18:00

Dmitry Popko vs Andres Andrade



Il match deve ancora iniziare

Joshua Sheehy vs Aidan Mayo



Il match deve ancora iniziare

Robin Catry vs Petr Nesterov



Il match deve ancora iniziare

Garrett Johns / Dmitry Popko vs Cleeve Harper / Tyler Zink (Non prima 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Petr Nesterov / Vladyslav Orlov vs Maxime Janvier / Brandon Perez



Il match deve ancora iniziare