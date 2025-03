Masters 1000 Miami: Il Tabellone Principale. Otto azzurri al via. Musetti e Berrettini teste di serie. Un qualificato per l’esordiente Federico Cinà

Masters 1000 Miami – Tabellone Principale – parte alta – hard

(1) Alexander Zverev vs Bye

Benjamin Bonzi vs Qualifier

Jordan Thompson vs Marcos Giron

Bye vs (28) Giovanni Mpetshi Perricard

(17) Arthur Fils vs Bye

Tallon Griekspoor vs Tomas Martin Etcheverry

Jan-Lennard Struff vs Alejandro Davidovich Fokina

Bye vs (16) Frances Tiafoe

(11) Holger Rune vs Bye

(WC) Christopher Eubanks vs (PR) Reilly Opelka

Matteo Arnaldi vs (WC) Yibing Wu

Bye vs (20) Tomas Machac

(25) Alexei Popyrin vs Bye

Roman Safiullin vs (PR) Jenson Brooksby

Roberto Bautista Agut vs Jakub Mensik

Bye vs (6) Jack Draper

(3) Taylor Fritz vs Bye

Lorenzo Sonego vs Mariano Navone

Nicolas Jarry vs Flavio Cobolli

Bye vs (27) Denis Shapovalov

(21) Hubert Hurkacz vs Bye

Pedro Martinez vs Luciano Darderi

(WC) Coleman Wong vs Daniel Altmaier

Bye vs (13) Ben Shelton

(10) Alex de Minaur vs Bye

Yunchaokete Bu vs Cameron Norrie

Joao Fonseca vs Learner Tien

Bye vs (19) Ugo Humbert

(29) Matteo Berrettini vs Bye

Kei Nishikori vs Yoshihito Nishioka

Zizou Bergs vs Nuno Borges

Bye vs (8) Andrey Rublev

(7) Daniil Medvedevvs ByeArthur Rinderknechvs Jaume MunarGael Monfilsvs Fabian MarozsanBye vs (26) Jiri Lehecka

(24) Sebastian Korda vs Bye

(WC) Eliot Spizzirri vs Qualifier

Qualifier vs Mattia Bellucci

Bye vs (9) Stefanos Tsitsipas

(15) Lorenzo Musetti vs Bye

Thiago Seyboth Wild vs Quentin Halys

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (18) Felix Auger-Aliassime

(32) Alex Michelsen vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Rinky Hijikata vs Hamad Medjedovic

Bye vs (4) Novak Djokovic

(5) Casper Ruud vs Bye

Aleksandar Kovacevic vs Miomir Kecmanovic

Qualifier vs Corentin Moutet

Bye vs (30) Alejandro Tabilo

(23) Francisco Cerundolo vs Bye

Alexandre Muller vs Qualifier

Alexander Bublik vs Sebastian Baez

Bye vs (12) Tommy Paul

(14) Grigor Dimitrov vs Bye

Qualifier vs (WC) Federico Cina

Qualifier vs (PR) Nick Kyrgios

Bye vs (22) Karen Khachanov

(31) Brandon Nakashima vs Bye

Qualifier vs Roberto Carballes Baena

Aleksandar Vukic vs David Goffin

Bye vs (2) Carlos Alcaraz