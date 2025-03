Jack Draper trionfa a Indian Wells: le parole del campione dopo la finale “Ovviamente è incredibile vincere qui”. Holger Rune elogia gli atteggiamenti di Sinner e Alcaraz (Video)

Jack Draper è il nuovo campione del BNP Paribas Open di Indian Wells 2025. Il britannico ha dominato la finale contro Holger Rune con un netto 6-2, 6-2, conquistando così il suo primo titolo Masters 1000 e un posto nella top 10 del ranking ATP. In conferenza stampa, Draper ha condiviso le sue emozioni e ha analizzato il percorso che lo ha portato a questo straordinario successo.

“Ovviamente è incredibile vincere qui. Ho guardato questo torneo fin da quando ero bambino, osservando i campioni giocare su questo grande campo. Essere ora tra loro e conquistare questo titolo è qualcosa di speciale,” ha dichiarato Draper. “Prima della partita pensavo a molti scenari, anche alla possibilità di perdere. Questo rende la vittoria ancora più speciale: superare quei dubbi e giocare la finale nel modo in cui l’ho fatto mi rende davvero felice e orgoglioso.”

Draper ha parlato dell’importanza del successo contro Carlos Alcaraz in semifinale e di come quella partita lo abbia aiutato ad affrontare la finale con il giusto mindset: “Ieri è stato un momento fondamentale per me. Non mi sentivo così sul campo da molto tempo. Sapevo che avrei potuto avere sensazioni simili in finale, ma appena sono sceso in campo mi sono sentito incredibile. Ho giocato per vincere e ho avuto il controllo dal primo all’ultimo punto.”

Alla domanda su cosa abbia provato dopo l’ultimo punto, Draper ha risposto: “Ti alleni ogni giorno, fai sacrifici, lavori sodo con il tuo team e la tua famiglia. Sono anni e anni di impegno. Ho sempre guardato questo torneo in TV, vedendo i migliori giocatori del mondo competere. Essere ora tra loro è incredibile. Quando mi sono inginocchiato in campo, ho cercato di guardarmi intorno e assaporare ogni emozione.”

Molti giocatori hanno avuto difficoltà a trovare il giusto feeling con la superficie lenta e le palle di Indian Wells, ma Draper ha saputo adattarsi: “L’anno scorso ho faticato tantissimo qui, non mi sentivo a mio agio con il mio servizio e avevo perso la fiducia. Ma sapevo che era una sfida non solo per me, ma per tutti. Ho cercato di giocare sui miei punti di forza, servendo bene e cercando il mio dritto. Accettare le condizioni e adattarmi è stato fondamentale.”

Vincere una grande semifinale e poi tornare in campo per la finale non è mai facile, ma Draper ha affrontato la situazione con maturità: “Dopo il match con Alcaraz, mi sono semplicemente rilassato, ho fatto il bagno nel ghiaccio e ho ricevuto i trattamenti necessari. Non ho dormito benissimo, mi sono svegliato stanco. Ma so che la mente ti dice sempre che sei affaticato e che faticherai. Negli anni ho imparato a mantenere la costanza negli allenamenti, anche nei giorni difficili. Stamattina ero stanco, ma sapevo che non era il momento per esserlo. Ho combattuto su ogni punto senza pensarci troppo.”

Alla domanda su cosa aspettarsi dal futuro, Draper ha mostrato la sua determinazione: “Non penso ai risultati o alla classifica. Credo che il mio successo nell’ultimo anno sia stato il risultato della mia costanza e del mio lavoro quotidiano. Non si tratta solo di fissare obiettivi, ma di mettere insieme giorni di impegno e sacrificio. Voglio continuare a migliorare e a spingermi oltre. Sono ambizioso e non voglio fermarmi qui.”

Infine, Draper ha riflettuto su cosa significhi per lui vincere un torneo di questo livello: “Da bambino sognavo di vincere questi titoli. Crescendo e diventando professionista, ti rendi conto di quanto sia difficile. Ma ora che ci sono riuscito, mi sento pieno di orgoglio e gratitudine. Condividerlo con la mia famiglia e il mio team lo rende ancora più speciale. Porterò con me questa sensazione per molto tempo.”

Holger Rune ha chiuso il BNP Paribas Open di Indian Wells con una sconfitta, battuto in finale da Jack Draper con un netto 6-2, 6-2. Nonostante la delusione per il risultato, il danese ha riconosciuto i meriti del suo avversario e ha tratto spunti importanti dal torneo in vista delle prossime sfide.

“Ci sono molte cose da imparare da queste due settimane. Ho giocato buone partite, tatticamente molto solide, ma oggi non ho giocato abbastanza bene. È chiaro, devo lavorare su alcuni aspetti prima di Miami. Ma alla fine, arrivare in finale è comunque un buon risultato, anche se sono ovviamente deluso per oggi”, ha commentato Rune in conferenza stampa.

Analizzando la partita, il danese ha ammesso di non aver sfruttato al meglio le sue occasioni: “Ho parlato subito con il mio coach e abbiamo fatto un’analisi veloce del match. Jack ha giocato un torneo incredibile e oggi ha meritato di vincere, servendo in modo straordinario. Ma credo che avrei potuto fare di più. Le opportunità che ho avuto per essere più aggressivo non le ho sfruttate come avrei dovuto. Durante il torneo ho giocato in modo tatticamente intelligente, ma senza essere totalmente fedele al mio gioco aggressivo. Oggi questo mi è costato la partita.”

Guardando avanti, Rune si è detto fiducioso che questo torneo possa essere l’inizio di un periodo positivo per lui: “Già dallo scorso anno a Parigi sentivo di stare costruendo qualcosa di importante. Sono stato un po’ sfortunato in alcuni tornei prima di Indian Wells, ma con il mio team stiamo lavorando bene. Mi sento in crescita come giocatore e mentalmente sto migliorando molto. Dopo una sconfitta come questa, mi sento motivato a dare il massimo a Miami. Poi arriverà la stagione sulla terra battuta, dove ho tanti bei ricordi e tornei che amo, come Montecarlo, Roma e il Roland Garros. Sono tornei in cui so di poter esprimere un grande livello.”

Rune ha anche riflettuto sul diverso approccio che ha avuto in finale rispetto alla semifinale contro Daniil Medvedev: “Contro Medvedev era stata una partita completamente diversa, molto tattica. Ma quello che ho pensato subito dopo la partita di oggi è stato: ‘Ti ricordi come hai giocato a Parigi nel 2022?’ La risposta è stata sì, ed è così che voglio giocare. In quell’occasione, quando mi sentivo sotto pressione, reagivo entrando di più nel campo, venendo più a rete ed essendo più aggressivo. Oggi invece, sotto stress, ho arretrato tre metri dietro la linea di fondo.”

Rune ha poi elogiato l’approccio di Carlos Alcaraz, sconfitto in semifinale da Draper, prendendolo come esempio: “Ieri ho visto Alcaraz giocare, e nonostante la sconfitta mi è piaciuto il suo atteggiamento. È uscito in campo e ha giocato con totale convinzione nel suo stile di gioco. Credo che questo sia il motivo per cui a 21 anni ha già vinto quattro Slam e tanti Masters 1000. Lo stesso ha fatto Sinner, e questa settimana Jack ha fatto esattamente questo: è rimasto fedele al suo gioco. Questo è quello su cui devo lavorare anch’io per migliorare.”





Francesco Paolo Villarico