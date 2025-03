Masters 1000 Miami: Il Tabellone di Qualificazione. Presenze di Luca Nardi e Stefano Napolitano (con il programma completo di domani)

Masters 1000 Miami – Tabellone Qualificazone – hard

(1) Camilo Ugo Carabelli vs Mitchell Krueger

Ethan Quinn vs (23) Adrian Mannarino

(2) Francisco Comesana vs (PR) Michael Mmoh

Shintaro Mochizuki vs (16) Yannick Hanfmann

(3) Luca Nardi vs Terence Atmane

Alexander Blockx vs (18) Otto Virtanen

(4) Christopher O’Connell vs Lloyd Harris

Marco Trungelliti vs (21) Alexander Ritschard

(5) Jacob Fearnley vs (WC) Thijs Boogaard

Yasutaka Uchiyama vs (20) Tristan Boyer

(6) Gabriel Diallo vs (PR) Yosuke Watanuki

(WC) Martin Damm vs (17) Brandon Holt

(7) Hugo Gaston vs Hady Habib

(WC) Mikael Ymer vs (13) Billy Harris

(8) Adam Walton vs Mikhail Kukushkin

(PR) Stefano Napolitano vs (24) Tristan Schoolkate

(9) James Duckworth vs Federico Agustin Gomez

(WC) Rei Sakamoto vs (22) Kamil Majchrzak

(10) Alexander Shevchenko vs Lukas Klein

Thiago Agustin Tirante vs (14) Dusan Lajovic

(11) Chun-Hsin Tseng vs Alejandro Moro Canas

(WC) Darwin Blanch vs (19) Taro Daniel

(12) Pavel Kotov vs Alexis Galarneau

Nikoloz Basilashvili vs (15) Mackenzie McDonald

Grandstand – ore 16:00

Claire Liu vs Sara Sorribes Tormo

Laura Siegemund vs Linda Fruhvirtova

Sonay Kartal vs Taylor Townsend

Martin Damm vs Brandon Holt

Butch Buchholz – ore 16:00

Nikoloz Basilashvili vs Mackenzie McDonald

Camilo Ugo Carabelli vs Mitchell Krueger

Francisco Comesana vs Michael Mmoh

Court 1 – ore 16:00

Yasutaka Uchiyama vs Tristan Boyer

Ethan Quinn vs Adrian Mannarino

Ysaline Bonaventure vs Lucrezia Stefanini

Gabriel Diallo vs Yosuke Watanuki

Court 7 – ore 16:00

Irina-Camelia Begu vs Anna Bondar

Tatjana Maria vs Yuliia Starodubtseva

Kimberly Birrell vs Harriet Dart

Hugo Gaston vs Hady Habib

Court 5 – ore 16:00

Eva Lys vs Aoi Ito

Greet Minnen vs Teodora Kostovic

Ena Shibahara vs Elena-Gabriela Ruse

Shintaro Mochizuki vs Yannick Hanfmann

Court 2 – ore 16:00

Thiago Agustin Tirante vs Dusan Lajovic

Darwin Blanch vs Taro Daniel

James Duckworth vs Federico Agustin Gomez

Court 3 – ore 16:00

Luca Nardi vs Terence Atmane

Christopher O’Connell vs Lloyd Harris

Rei Sakamoto vs Kamil Majchrzak

Mikael Ymer vs Billy Harris

Court 6 – ore 16:00

Jacob Fearnley vs Thijs Boogaard

Pavel Kotov vs Alexis Galarneau

Marco Trungelliti vs Alexander Ritschard

Adam Walton vs Mikhail Kukushkin

Court 4 – ore 16:00

Alexander Blockx vs Otto Virtanen

Alexander Shevchenko vs Lukas Klein

Chun-Hsin Tseng vs Alejandro Moro Canas

Stefano Napolitano vs Tristan Schoolkate