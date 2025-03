Draper show! Domina Rune e vince il primo Masters 1000 in carriera a Indian Wells

Potenza, controllo e intensità, scaricata su palle “arrotatissime” e quindi impattate nette e pulite a grandissima velocità nei pressi delle righe. Pure difficili da leggere e mixate come il miglior D.J. su piazza, a rendere la faccenda per l’avversario terribilmente complicata. Questo il segreto di un Jack Draper perfetto nella finale del Masters 1000 di Indian Wells, dominata con un eloquente 6-2 6-2 in soli 69 minuti contro Holger Rune. Il danese è partito davvero male e non è praticamente riuscito ad entrare in partita, sballottato da tutte le parti da un avversario sempre in controllo del tempo di gioco, preciso e con scelte ottimali. Ci si aspettava molto di più da questa finale, visto l’ottimo percorso del danese nel torneo, ma Holger non è riuscito a trovare una contromossa credibile per arginare i colpi devastanti del britannico, centratissimo ed efficace in ogni soluzione.

Jack ha servito bene: 10 ace e solo due punti persi nel match con la prima palla in campo, dato questo da fantascienza… Ha risposto con potenza, allontanando Holger dalla riga di fondo e così aprendosi l’angolo per il successivo affondo; soprattutto Draper ha comandato gli scambi con il suo eccellente diritto, passando con disinvoltura da palla carica di spin a bordate più piatte e veloci, spesso in contro piede, con traiettorie che Rune ha fatto fatica a leggere e controbattere. Holger è stato in balia tutto il tempo, non ha trovato la profondità necessaria o il modo di spezzare il ritmo all’avversario, e nemmeno a bloccarlo a sua volta sul rovescio e infilarlo in velocità. Evidente è stata frustrazione di Rune per come la partita gli si scivolata via, passata davanti agli occhi come un film dell’orrore… ma vista la sua qualità e determinazione era lecito aspettarsi una reazione, anche solo d’orgoglio se non tecnica. Non c’è riuscito.

Battere un Draper così solido, così potente, così preciso è impresa ardua per tutti, e diventa impossibile se si resta a palleggiare aspettando gli eventi come ha fatto – male – Rune. Il britannico non ha sbagliato quasi niente, è partito di slancio e col diritto ha fatto quello che voleva, impressionando per la facilità di accelerazione e come mascherava bene le traiettorie. Pochi punti di riferimento e palle di varia altezza per non fare prendere ritmo in progressione al rivale: chiaro il suo piano tattico eseguito alla perfezione, tanto che spesso Holger ha impattato con poca pulizia. Per il tennis vigoroso e rotazioni di Jack, questi campi di IW sono perfetti, e infatti nessuno è torneo è riuscito a fermarlo. Draper ha convinto su tutta la linea: giocando così solido e con un rendimento del genere anche col servizio, per batterlo serve un’intensità superiore e una risposta più ficcante. L’identikit di questo potenziale avversario porta diretto a Sesto Pusteria… Con questo successo il britannico diventa n.7 ATP, best ranking di una carriera in rampa di lancio verso orizzonti suggestivi e lontanissimi…

Rune alza la prima palla del match, ma è la potenza di Draper a prendersi la scena. Con una bordata di diritto inside out Jack si prende una palla break immediata sul 30-40 e quindi il BREAK con uno scambio tattico, aprendo a tutta l’angolo col cross di rovescio e poi diritto, con il danese troppo fuori posizione per difendersi. Draper consolida il vantaggio servendo bene (un Ace) e scaricando un altro diritto lungo linea talmente violento e carico di spin che Holger nemmeno ci prova. 2-0. Tanto bene il britannico, quando male il danese. Rune stenta a trovare ritmo, sembra in difficoltà addirittura nella miglior distanza dalla palla con più di un impatto un po’ incerto… mentre Draper è un fulmine a cercare bene la palla, fare spazio e scaricare accelerazioni clamorose. Con un altro diritto straordinario vola 15-40, e con una smorzata e chiusura di volo correndo avanti Jack vola 3-0, e poi come un lampo 4-0. 16 punti a 5. Dominio. Rune sembra frastornato, tira forte ma non sembra avere una idea dietro su come arginare il rivale. Sul 30 pari attacca col diritto ma con poco angolo e ancor meno convinzione. Errore che gli costa la palla del triplo break… Nemmeno il servizio lo aiuta ma stavolta trova due bordate col diritto micidiali, migliori esecuzioni del suo match finora. Finalmente muove lo score Rune, 4-1. Holger ha una risposta generalmente efficace, ma è in enorme difficoltà a centrarsi nel colpo perché il servizio del britannico è bestiale: tira forte, varia angolo, è molto preciso. Altro game quasi perfetto e 5-1 Draper, bravo poi a chiudere il set per 6-2 con tanta potenza e un servizio quasi imprendibile. 29 minuti di controllo totale per Jack, un solo punto perso con la prima palla in campo, 12 vincenti e un ritmo, sostanza e qualità superiore.

Rune inizia al servizio il secondo set ma continua ad impattare senza la miglior pulizia, probabilmente anche per merito della palla così complessa proposta da Draper, tanto potente, carica di spin e con un rimbalzo molto vigoroso. Trova una gran difesa Holger ma Jack non smette di martellare e si procura due palle break sul 15-40. Rune è l’immagine della frustrazione, non gradisce questo rimbalzo alto e cerca il S&V. Il primo gli va bene, ma sul secondo valuta male la risposta di Draper che, un po’ alta, atterra in campo! Che errore non provare a giocare la volée… Troppo caos per Rune, incapace di capire come affrontare e arginare la potenza del rivale, la sua intensità e palle così cariche. BREAK, 1-0 Draper. Lo sguardo del nativo di Sutton è calmo e intenso, totalmente focalizzato sulla partita. Non sbaglia un impatto, non sbaglia una scelta. Il suo diritto sta devastando il rivale e lo tira con meccanica continuità. 2-0. Nel terzo game Rune prova a cambiare qualcosa, più vicino alla riga di fondo entra deciso nella palla con maggior anticipo, rischiando. Il game va ai vantaggi (prodezza difensiva di Jack, che qualità nel gestire l’angolo), e il danese lo porta a casa con una chiusura prepotente in avanzamento, 2-1. Sul momento positivo Holger arriva a 30 pari in risposta, ma si fa trovare impreparato su di un contro piede di Jack col diritto, ottimamente mascherato. Per la prima volta nel match sul servizio del britannico si va ai vantaggi. Timido in risposta Rune sulla seconda palla, era IL momento per provarci, ma Draper ha iniziato a sbagliare qualcosa e c’è lotta. Jack sbroglia la matassa col decimo Ace e un altro diritto lungo linea molto pesante. 3-1. Finalmente c’è un po’ di partita, Rune rischia di più e subisce di meno, ma appena lo scambio si allunga la maggior sicurezza e varianti di Draper prevalgono. Il danese è di nuovo sotto pressione servendo sul 4-2, scivola sotto 30-40 ma stavolta l’attacco di rovescio di Jack è di poco lungo. Palleggia con energia Rune, poi improvvisamente cerca di cambiare rito alzando la parabola, ma… il rivale è troppo più a suo agio impattando su palla alta. Draper sfrutta la seconda palla break, un nastro dice di no al rovescio di Holger. BREAK e 5-2. Draper serve per chiudere e lo fa senza tremare, chiudendo la finale al secondo match point con un attacco perentorio col diritto per il 6-2 che gli regala il più prestigioso successo in carriera. Chiusura spettacolare di un torneo fantastico, prima vittoria di un M1o00. Prima di tante, restando sano e giocando un tennis così potente, completo e difficile da contrastare.

Marco Mazzoni

Holger Rune vs Jack Draper



ATP Indian Wells Holger Rune [12] Holger Rune [12] 2 2 Jack Draper [13] Jack Draper [13] 6 6 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 H. Rune 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 J. Draper 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Draper 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Draper 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 H. Rune 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Draper 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-5 → 2-6 H. Rune 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-4 → 1-4 J. Draper 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 0-3 → 0-4 H. Rune 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-2 → 0-3 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1