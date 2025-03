“Questa sconfitta fa male ma quel punto non ha influito sulla partita”: Alcaraz analizza il ko contro Draper a Indian Wells. Draper dopo la vittoria su Alcaraz: “Mi sono guardato allo specchio e mi sono detto di ritrovare le energie”. Holger Rune, Le sue parole dopo la vittoria su Medvedev (Video)

Carlos Alcaraz non ha nascosto la delusione dopo la sconfitta in semifinale a Indian Wells contro Jack Draper per 6-1, 0-6, 6-4, che ha messo fine al suo sogno di conquistare il terzo titolo consecutivo nel prestigioso Masters 1000 californiano.

“Questa sconfitta fa male. Non voglio perdere nessuna partita, ma penso che questa fosse ancora più speciale per me”, ha dichiarato lo spagnolo nella conferenza stampa post-partita. “È stata una giornata difficile, con molta tensione nervosa durante il match.”

Il campione spagnolo ha identificato nei nervi e nell’approccio mentale il problema principale della sua prestazione: “Cosa avrei potuto fare meglio? Semplicemente giocare il mio stile ed entrare in campo con meno nervosismo. Penso che questa sia stata la grande differenza.”

Alcaraz ha anche rivelato di aver avuto difficoltà fin dalla mattina: “Oggi è stata una giornata difficile per me. Non mi sono allenato bene. Non mi sentivo a mio agio in campo. Anche nel riscaldamento sbagliavo molto, non sentivo i miei colpi. Per questo stavo parlando con Juan Carlos [Ferrero] sulla cyclette, perché ero un po’ arrabbiato con me stesso per come mi ero riscaldato in campo.”

Quando gli è stato chiesto dell’episodio controverso nel terzo set riguardante un presunto doppio rimbalzo, Alcaraz ha minimizzato l’impatto dell’accaduto: “Non ho visto se c’è stato uno o due rimbalzi all’inizio. Stavo solo aspettando la revisione. Non sono sicuro di aver sentito qualcosa mentre colpivo la palla. Quel punto non ha influito sul mio gioco. Jack ha giocato molto meglio di me.”

La vera delusione per lo spagnolo non è legata tanto alla mancata conquista del terzo titolo consecutivo, quanto al modo in cui ha affrontato la partita: “Ovviamente volevo vincere il terzo di fila, ma non posso pretendere di vincere ogni partita. Non sono così deluso per non aver ottenuto il terzo titolo consecutivo. Sono deluso di me stesso, del modo in cui ho affrontato la partita, di come mi sono sentito durante tutta la giornata, del fatto che non sono riuscito a calmarmi. Probabilmente il primo set è stato uno dei peggiori che ho giocato in tutta la mia carriera.”

Nonostante la delusione, Alcaraz ha dimostrato grande sportività nei confronti del suo avversario: “Non ho dubbi sul suo livello. Merita di essere nella top 10. Merita di giocare una finale in un Masters 1000. Sono felice per lui. È pronto a rimanere lì per molto tempo, è pronto a giocare nei grandi eventi, nei grandi tornei. Ha gestito la pressione meglio di me. Quindi complimenti a lui e buona fortuna per la finale.”

Il campione spagnolo ha anche identificato un errore nella sua preparazione mentale: “Oggi ero più preoccupato del suo livello, del suo gioco, che di me stesso. Stavo sempre pensando ai suoi punti deboli piuttosto che ai miei punti di forza. Quando pensi più all’avversario che a te stesso, allora è un grande problema.”

Guardando al futuro, Alcaraz ha mostrato la capacità di trasformare anche questa sconfitta in un’opportunità di crescita: “Quanto tempo ci vorrà per superare questa delusione? Non molto. Mi considero una persona che impara dai fallimenti, dalle sconfitte. L’ultima volta che ho perso qui è stata in semifinale, e dopo tutto ho vinto a Miami, quindi penso che ci riproverò. Imparerò da questa partita e darò il massimo a Miami.”

Infine, Alcaraz ha riflettuto sulla sua inconsistenza, un aspetto che sta ancora cercando di migliorare: “È una delle cose più difficili nel tennis. A volte anche io dimentico di avere 21 anni, quindi devo pensare che sono ancora giovane, che ho ancora molte cose da migliorare. Penso di star migliorando, sto maturando, mi sto avvicinando a quello che voglio essere, ma a volte gioco a un livello davvero alto e poi il mio livello scende molto. Devo continuare a lavorarci, continuare ad andare avanti. Spero che presto andrà molto meglio.”

Draper dopo la vittoria su Alcaraz: “Mi sono guardato allo specchio e mi sono detto di ritrovare le energie”

Jack Draper ha compiuto un’impresa straordinaria sconfiggendo Carlos Alcaraz in semifinale a Indian Wells con il punteggio di 6-1, 0-6, 6-4. Con questa vittoria, il britannico ha conquistato la sua prima finale in un torneo ATP Masters 1000 e ha ottenuto la certezza di entrare per la prima volta in carriera nella Top 10 del ranking ATP. Dopo il match, Draper ha parlato in conferenza stampa delle sue emozioni, delle difficoltà affrontate durante l’incontro e delle sue aspettative per la finale contro Holger Rune.

“Mi sento incredibile, ovviamente. Battere Carlos in questa fase del torneo su quel campo è qualcosa di speciale. Ho guardato per anni i migliori giocatori del mondo giocare su questo campo, e ora essere qui a vincere una semifinale è un’emozione straordinaria. Sono molto orgoglioso di me stesso per questo traguardo, ma so che ho ancora un altro ostacolo da superare domani.”

Uno degli aspetti più interessanti della conferenza stampa è stato il commento di Draper sulla dichiarazione di Alcaraz, il quale ha ammesso di essere stato preoccupato prima del match. “Ovviamente è un grande complimento. Anche io ho sempre qualche dubbio prima di affrontare giocatori di questo livello, ma credo che questa tensione mi dia un vantaggio competitivo. In campo credo sempre di poter creare problemi ai miei avversari e oggi ne è stata la dimostrazione.”

L’andamento del match è stato piuttosto insolito, con Draper che ha dominato il primo set 6-1, per poi subire un netto 0-6 nel secondo. “All’inizio CarloS non era al massimo della sua energia e ne ho approfittato. Poi, nel secondo set, mi sono sentito stanco, quasi letargico, e le mie gambe sembravano non rispondere più. Durante la pausa tra il secondo e il terzo set, mi sono guardato allo specchio e mi sono detto che non c’era tempo per essere stanco. Ho cercato di ritrovare energia e mi sono concentrato solo sul terzo set.”

Draper ha dimostrato grande solidità mentale nel set decisivo, nonostante un tentativo di rimonta di Alcaraz. “Nel tennis i momenti di difficoltà ci sono sempre, ma ciò che conta è la capacità di superare i momenti di crisi. Sul 4-2 ho speso molte energie per ottenere il break, e al cambio di campo mi sentivo esausto, ma sapevo che avrei avuto un’altra chance. Quando sono andato a servire per il match la prima volta, ho avuto un passaggio a vuoto, ma nel game successivo mi sentivo di nuovo pronto a chiudere e ce l’ho fatta.”

“Questa vittoria per me significa tantissimo. Ho avuto tanti problemi fisici negli ultimi anni, ma ho sempre lavorato duramente per tornare competitivo ad alto livello. Il mio obiettivo è sempre stato quello di competere con i migliori nei tornei più prestigiosi, e oggi ho dimostrato che posso farlo. Ma ora devo subito concentrarmi sulla finale. Nel tennis non puoi rimanere troppo a lungo su una vittoria, devi sempre guardare avanti.”

Draper ha anche parlato della sua crescita come giocatore e dell’unicità del suo gioco mancino, pur essendo naturalmente destro. “Penso che il fatto di essere un mancino naturale, pur essendo destro in molte attività, mi abbia dato un vantaggio particolare. Il mio rovescio è sempre stato il colpo più naturale per me, mentre il dritto è qualcosa su cui ho dovuto lavorare di più nel tempo.”

Un episodio particolare del match è stato il caso della doppia rimbalzo, che ha richiesto la verifica del video replay. “Fortunatamente a Indian Wells abbiamo il video review. Ho chiesto all’arbitro di controllare e poi ho anche chiesto a Carlos se la chiamata lo avesse disturbato. Per me è importante giocare in modo corretto e onesto, e se lui avesse detto che l’interruzione lo aveva distratto, avrei accettato di rigiocare il punto. Penso che il tennis abbia bisogno di strumenti come il video review per garantire maggiore equità.”

Ora Draper si prepara alla sua prima finale in un Masters 1000, consapevole dell’importanza dell’occasione. “Non voglio perdere troppo tempo a pensare alla vittoria di oggi. Devo subito concentrarmi su domani, recuperare bene e fare tutto il possibile per vincere il titolo. Questo è il mio obiettivo.”

Jack Draper ha già scritto la storia del tennis britannico con questa impresa, ma ora ha la possibilità di completare l’opera sollevando il trofeo di Indian Wells.

Holger Rune in Finale a Indian Wells: Le sue parole dopo la vittoria su Medvedev

Holger Rune ha raggiunto la sua seconda finale in un torneo ATP Masters 1000 con una convincente vittoria su Daniil Medvedev con il punteggio di 7-5, 6-4. Il giovane danese ha mostrato grande maturità tattica e mentale, gestendo al meglio la sfida contro uno degli avversari più ostici del circuito. In conferenza stampa, Rune ha parlato della sua strategia, della sua crescita come giocatore e delle aspettative per la finale.

“Ovviamente ho molto rispetto per Daniil. È un giocatore difficile da affrontare, che ti mette in situazioni scomode. Ieri con Lars (il suo coach) abbiamo studiato un piano tattico specifico, cercando di mettere in difficoltà il suo gioco. Ho provato a variare il ritmo e penso di esserci riuscito bene. Ho mantenuto la calma e la pazienza, e sono molto felice di essere in finale.”

Rune ha già raggiunto una finale di un Masters 1000 in passato, ma questa volta sente di avere più consapevolezza delle sue capacità: “Non è stata una di quelle settimane in cui tutto entra per miracolo. Ho costruito i punti con intelligenza, ho variato il ritmo e ho trovato soluzioni nei momenti difficili. Credo di poter mantenere questo livello ogni giorno, non è solo una questione di fortuna o ispirazione.”

A soli 21 anni, Rune sente di essere diventato più maturo, soprattutto mentalmente: “Rispetto ai miei primi tornei importanti, ora vedo le cose in modo più chiaro e mi stressa meno l’idea di affrontare grandi giocatori. Sono più lucido e consapevole di quello che devo fare in campo. La finale di domani sarà dura, dovrò dare il massimo, ma so che nessuno mi regalerà nulla.”

Sulla preparazione della partita contro Medvedev, Rune ha spiegato: “Abbiamo preparato due piani, un piano A e un piano B. Il primo era quello di giocare il mio tennis, prendere la palla presto e venire a rete, ma se non mi sentivo a mio agio, dovevo variare di più il ritmo. Non volevo dargli la possibilità di rispondere facilmente ai miei colpi. Ho usato molte palle tagliate, slice, variazioni di ritmo e palle alte per rendergli il gioco scomodo. E quando era arretrato, ho cercato di venire a rete con il serve and volley.”

Rune ritiene che questo stile di gioco possa funzionare anche contro altri avversari: “L’ho fatto anche contro Griekspoor quando la partita non stava andando come volevo. Oggi, nel primo set, ci sono stati molti alti e bassi, ho preso il break, poi l’ho perso, ma alla fine ho trovato il modo giusto per vincere. Nel secondo set ero più chiaro mentalmente su come dovevo giocare e ho mantenuto il controllo. Medvedev è un avversario molto difficile, ma ho gestito bene la situazione.”

Il danese ha anche parlato delle differenze tra il suo trionfo a Parigi-Bercy nel 2022 e il percorso a Indian Wells: “A Parigi rischiai di perdere al primo turno contro Wawrinka e poi contro Djokovic in finale dovetti lottare duramente. Qui ho avuto un inizio di torneo più solido e una crescita progressiva. Ma quello che conta è che in entrambi i casi ho trovato il modo di vincere le partite difficili. Credo di avere la mentalità giusta per farlo ancora.”

Rune affronterà Jack Draper in finale, un avversario che ha già battuto lo scorso anno a Cincinnati. “Quella partita si giocò in condizioni molto diverse, su un campo più veloce. Jack sta giocando un grande torneo, è mancino e sta servendo molto bene. Sarà una partita difficile, dovrò essere pronto e credere nelle mie possibilità.”

Concludendo la conferenza stampa, Rune ha ribadito la sua determinazione: “Non importa chi sarà dall’altra parte della rete, nessuno mi regalerà la vittoria. Devo guadagnarmela. Sono pronto a dare tutto per vincere il mio primo titolo Masters 1000 sul cemento.”





Francesco Paolo Villarico