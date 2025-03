Polemica a Indian Wells: decisione controversa dell’arbitro nel match tra Alcaraz e Draper (Video)

Un episodio incomprensibile. Solo così può essere definito quanto accaduto nel terzo punto del terzo gioco del terzo set. Sembra un gioco di parole, ma non lo è.

Durante lo scambio, Carlos Alcaraz ha eseguito una palla corta al termine di un lungo scambio e Draper è arrivato sul colpo in extremis. L’arbitro Lahyani, credendo che la palla avesse rimbalzato due volte, ha interrotto il punto. La giocata è stata rivista al video, e si è scoperto che l’arbitro aveva commesso un errore poiché non c’era stato un doppio rimbalzo.

Ma la controversia è diventata ancora più complessa: si è proceduto a verificare anche quando esattamente l’arbitro aveva fermato il punto, se prima o dopo che Alcaraz avesse tentato di colpire la palla successiva. Qualcosa è andato storto nella revisione, perché il punto è stato assegnato a Draper nonostante il richiamo del giudice di sedia fosse chiaramente avvenuto prima del colpo dello spagnolo, condizionando così la sua risposta.

The finest of margins… A contentious moment involving video review in #TennisParadise 📹 pic.twitter.com/bLQ9TqvdJ6 — Tennis TV (@TennisTV) March 16, 2025

La decisione ha scatenato discussioni animate e ha influito sul ritmo della partita, dimostrando ancora una volta come nel tennis moderno anche le decisioni arbitrali, nonostante la tecnologia, possano risultare controverse e potenzialmente decisive per l’andamento di un incontro.





Marco Rossi