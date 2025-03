Challenger 75 Asuncion: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

🇵🇾 Challenger 75 Asuncion – Tabellone Principale – terra

🇧🇷 Thiago Monteiro [1] vs. Remy Bertola 🇨🇭

Qualifier 🇦🇷 vs. Qualifier 🇦🇷

Joao Lucas Reis Da Silva 🇧🇷 vs. Santino Nunez [WC] 🇦🇷

Alvaro Guillen Meza 🇪🇨 vs. Murkel Dellien [8] 🇧🇴

🇦🇷 Roman Andres Burruchaga [3] vs. Genaro Alberto Olivieri 🇦🇷

Daniel Dutra da Silva 🇧🇷 vs. Hernan Casanova 🇦🇷

Qualifier 🇦🇷 vs. Matias Soto 🇨🇱

Matheus Pucinelli De Almeida 🇧🇷 vs. Facundo Mena [5] 🇦🇷

🇵🇪 Juan Pablo Varillas [7] vs. Guido Ivan Justo 🇦🇷

Qualifier 🇦🇷 vs. Emilio Nava 🇺🇸

Hernando Jose Escurra Isnardi [WC] 🇵🇾 vs. Gonzalo Villanueva 🇦🇷

Gonzalo Bueno 🇵🇪 vs. Tomas Barrios Vera [4] 🇨🇱

🇵🇾 Adolfo Daniel Vallejo [6] vs. Santiago Rodriguez Taverna 🇦🇷

Franco Roncadelli 🇺🇾 vs. Qualifier 🇦🇷

Pedro Boscardin Dias [WC] 🇧🇷 vs. Juan Bautista Torres 🇦🇷

Qualifier 🇦🇷 vs. Daniel Elahi Galan [2] 🇨🇴

🇵🇾 Challenger 75 Asuncion – Tabellone Qualificazione – terra

🇦🇷 Valerio Aboian [1] vs. Federico Aguilar Cardozo [ALT] 🇦🇷

Seita Watanabe 🇯🇵 vs. Conner Huertas del Pino [12] 🇵🇪

🇦🇷 Lorenzo Joaquin Rodriguez [2] vs. Federico Gaston Gonzalez Benitez [WC] 🇦🇷

Alexander Baez [WC] 🇦🇷 vs. Paulo Andre Saraiva Dos Santos [11] 🇧🇷

🇦🇷 Mariano Kestelboim [3] vs. Paul Valsecchi 🇦🇷

Arvid Nordquist 🇸🇪 vs. Nicolas Kicker [10] [ALT] 🇦🇷

🇺🇸 Felix Corwin [4] vs. Victor Lilov 🇺🇸

Martin Antonio Vergara Del Puerto [WC] 🇦🇷 vs. Bautista Vilicich [9] 🇦🇷

🇵🇪 Diego Dedura-Palomero [5] vs. Arklon Huertas Del Pino Cordova 🇵🇪

Benjamin Torrealba 🇨🇱 vs. Yuki Mochizuki [7] 🇯🇵

🇧🇷 Igor Gimenez [6] vs. Ignacio Carou 🇺🇾

Gustavo Ribeiro De Almeida [WC] 🇧🇷 vs. Ignacio Monzon [8] 🇦🇷

