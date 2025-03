Indian Wells: Rune batte Medvedev e torna in una finale Masters 1000 dopo due anni. Sarà una finale tra i nati negli anni 2000 (Video)

Holger Rune ha interrotto una striscia di sette sconfitte consecutive in semifinale sabato, superando il due volte finalista Daniil Medvedev al BNP Paribas Open di Indian Wells con il punteggio di 7-5, 6-4. Il danese ha conquistato così la sua prima finale a livello ATP dal torneo di Brisbane del gennaio 2023.

Il 21enne ha sfoggiato un tennis di altissima qualità, pieno di variazioni che hanno messo in difficoltà il russo. Ricorrendo allo slice per ben il 23% dei suoi colpi nel primo set, secondo i dati di TDI Insights, Rune ha mostrato grande pazienza prima di cavalcare una serie di 13 punti consecutivi all’inizio del secondo parziale per sigillare la vittoria in un’ora e 40 minuti.

La strategia di Daniil Medvedev era chiaramente quella di mantenere il suo stile difensivo cercando di contrastare tutti i tipi di palle che Rune gli proponeva. Il danese è partito subito aggressivo ottenendo un break, ma Medvedev ha rapidamente recuperato e si è avvicinato a prendere il controllo del set. Tuttavia, Rune ha saputo resistere all’aumento di livello del suo avversario e ha iniziato a proporre palle di ogni tipo, a cui Medvedev rispondeva solo con rovesci che non creavano pericoli.

Nel momento decisivo, quando sembrava che tutto si sarebbe deciso al tie-break, Holger si è procurato due palle break sul 5-5. A quel punto, la perseveranza di Daniil ha smesso di dare frutti quando ha tentato un serve and volley conclusosi con un errore a rete. Nel game successivo, nonostante un tentativo di reazione con colpi più potenti, gli errori non forzati hanno condannato il russo nel primo set.

A Rune è bastato poi un break nel terzo gioco del secondo set per chiudere la partita senza difficoltà. Ancora una volta, si è visto un Medvedev che sembra soffrire di vertigini nei punti di grande importanza, mostrandosi l’ombra del giocatore che aveva affascinato tutti con il suo gioco solido e senza falle. Il russo non vince un torneo dal Masters di Roma 2023, quasi due anni fa.

D’altra parte, Rune sta finalmente ritrovando la sua miglior versione, quella che lo posizionava allo stesso livello di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Registrando la sua 150ª vittoria a livello ATP, il danese accede alla sua quarta finale di ATP Masters 1000, dopo il titolo conquistato a Parigi nel 2022.

Rune è arrivato a Indian Wells 2025 con un record stagionale di 6-6, ma sta vivendo il suo miglior momento dell’anno. Dopo aver eliminato il numero 9 del mondo Stefanos Tsitsipas al terzo turno e il numero 6 Medvedev in semifinale, il danese ha registrato più vittorie contro Top-10 in un singolo torneo per la quarta volta nella sua carriera.

In finale, Rune affronterà il vincitore della seconda semifinale tra il due volte campione in carica Carlos Alcaraz e il numero uno britannico Jack Draper. Indipendentemente da chi prevarrà, Rune ha garantito la prima finale tra due giocatori nati negli anni 2000 sopra il livello ATP 500.

L’ex numero 1 del ranking ATP, Medvedev, puntava a raggiungere la finale di Indian Wells per il terzo anno consecutivo, dopo essere stato sconfitto da Carlos Alcaraz in entrambe le occasioni precedenti, ma non è riuscito a trovare una risposta all’acume tattico di Rune.

Il danese sembra aver trovato in questo Indian Wells 2025 una nuova direzione che mantiene vive tutte le speranze riposte in lui come stella del futuro. In finale cercherà il suo secondo titolo Masters 1000 dopo quello conquistato a Parigi Bercy nel 2022.

ATP Indian Wells Holger Rune [12] Holger Rune [12] 7 6 Daniil Medvedev [5] Daniil Medvedev [5] 5 4 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Rune 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

Statistica Rune 🇩🇰 Medvedev 🇷🇺 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 291 244 Ace 1 2 Doppi falli 2 0 Prima di servizio 47/70 (67%) 30/60 (50%) Punti vinti sulla prima 34/47 (72%) 20/30 (67%) Punti vinti sulla seconda 14/23 (61%) 16/30 (53%) Palle break salvate 1/2 (50%) 1/4 (25%) Giochi di servizio giocati 11 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 182 126 Punti vinti sulla prima di servizio 10/30 (33%) 13/47 (28%) Punti vinti sulla seconda di servizio 14/30 (47%) 9/23 (39%) Palle break convertite 3/4 (75%) 1/2 (50%) Giochi di risposta giocati 11 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 7/10 (70%) 10/13 (77%) Vincenti 20 16 Errori non forzati 28 27 Punti vinti al servizio 48/70 (69%) 36/60 (60%) Punti vinti in risposta 24/60 (40%) 22/70 (31%) Totale punti vinti 72/130 (55%) 58/130 (45%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 219 km/h (136 mph) 217 km/h (134 mph) Velocità media prima 196 km/h (121 mph) 193 km/h (119 mph) Velocità media seconda 152 km/h (94 mph) 158 km/h (98 mph)





