Tsitsipas e Badosa si rilassano giocando a pickleball prima del Miami Open

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa stanno già preparando il loro assalto al Miami Open 2025, e nei giorni che precedono l’importante torneo della Florida hanno trovato il tempo per trascorrere dei momenti insieme.

La coppia, che ormai da tempo fa parlare di sé sia per i successi sportivi che per la relazione sentimentale, ha deciso di provare lo sport che sta spopolando negli Stati Uniti negli ultimi anni: il pickleball.

Un video che li ritrae mentre giocano insieme a questa disciplina con la racchetta è diventato virale sui social media, mostrando il lato più rilassato e divertente dei due campioni. Il pickleball, una sorta di mix tra tennis, badminton e ping pong, sta riscuotendo un enorme successo negli USA, conquistando anche numerose celebrità e atleti professionisti.

Tsitsidosa will always slay 💪 pic.twitter.com/qNmvlVO3v2 — Tsitsidosa Updates (@OnlyTsitsidosa) March 15, 2025

Per Tsitsipas e Badosa questo momento di svago rappresenta un’occasione per alleggerire la pressione prima del prestigioso torneo di Miami, secondo Masters 1000 della stagione dopo Indian Wells. La coppia, conosciuta affettuosamente dai fan come “Tsitsidosa”, continua a condividere non solo la vita privata ma anche la passione per gli sport di racchetta, anche al di fuori dei campi da tennis.

Entrambi i giocatori arrivano a Miami con ambizioni importanti: il greco punta a migliorare il suo rendimento nei primi tornei del 2025, mentre la spagnola cerca di confermare la sua risalita nel ranking WTA dopo un periodo difficile a causa di infortuni.

Resta da vedere se questa pausa rilassante dedicata al pickleball porterà fortuna ai due tennisti nel torneo che sta per iniziare in Florida, uno degli appuntamenti più attesi della stagione sul cemento americano.





Marco Rossi