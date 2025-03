WTA 125 Antalya: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

WTA 125 Antalya – Tabellone Qualificazione – terra

Center Court – ore 09:00

(4) Mona Barthel vs Irem Kurt Inizio 09:00

Irina Bara vs (8) Ipek Oz Non prima 11:00

Court 1 – ore 09:00

(2) Tamara Zidansek vs Angela Fita Boluda Inizio 09:00

Adelina Lachinova vs (7) Noma Noha Akugue Non prima 11:00

Court 3 – ore 09:00

Makenna Jones vs (6) Miriam Bulgaru Inizio 09:00

(3) Tatiana Prozorova vs Margaux Rouvroy Non prima 11:00

Court 5 – ore 09:00

Daria Lodikova vs (5) Elena Pridankina Inizio 09:00

(1) Dalma Galfi vs Dalila Jakupovic Non prima 11:00