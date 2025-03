Alcaraz supera Cerundolo e continua la caccia allo storico tris a Indian Wells (Video)

Per la prima volta nell’edizione 2025 del BNP Paribas Open, Carlos Alcaraz si è trovato in svantaggio di un break. Nel secondo set del quarto di finale disputato questa notte in Italia, Francisco Cerundolo ha convertito la sua nona palla break mentre entrambi i giocatori lottavano contro le condizioni fresche e ventose. L’argentino, completamente a suo agio con il suo devastante dritto, sembrava pronto a forzare un set decisivo dopo essersi portato sul 4-1.

Ma come un pugile professionista, Alcaraz ha iniziato a colpire proprio quando sembrava alle corde. Alzando il livello del suo gioco, lo spagnolo ha rapidamente pareggiato sul 4-4, incastonando un break tra due turni di servizio vinti a zero con alcuni dei suoi colpi migliori di una serata altalenante. I due battitori hanno continuato a scambiarsi colpi fino alla fine, ma Alcaraz non ha lasciato dubbi nel tie-break.

Con la vittoria per 6-3, 7-6(4), il tentativo di tris consecutivo dello spagnolo rimane saldamente in carreggiata.

“Oggi si trattava di sopravvivere,” ha dichiarato Alcaraz dopo aver portato a 2-0 il bilancio dei confronti diretti contro Cerundolo. “Ho cercato di trovare un buon ritmo, un buon passo per la partita, cercando di cogliere le opportunità che mi ha concesso. Sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto oggi.”

Ora con una striscia di 16 vittorie consecutive a Indian Wells, Alcaraz disputerà la sua nona semifinale in un ATP Masters 1000 (con un bilancio di 6-2) contro Jack Draper, che ha raggiunto per la prima volta questo stadio in un torneo di questo prestigioso livello.

Il 21enne spagnolo punta a diventare il più giovane giocatore a vincere tre titoli consecutivi in singolare in qualsiasi evento del circuito ATP, e solo il terzo a riuscirci a Indian Wells dopo Roger Federer (2004-06) e Novak Djokovic (2014-16).

La lista dei campioni che hanno vinto tre titoli consecutivi nei Masters 1000 comprende nomi illustri:

– Agassi a Miami (2001-03)

– Federer a Indian Wells (2004-06)

– Nadal a Monte Carlo (due volte) e Roma (2005-07)

– Djokovic a Parigi (2013-15), Indian Wells (2014-16) e Miami (2014-16)

In condizioni difficili sul Campo Centrale, Alcaraz ha saputo alzare il livello quando necessario ed eccellere nei momenti cruciali. Ha salvato otto delle nove palle break e tutte le sei affrontate nel primo set, convertendo due delle sue tre opportunità di break.

“Il tennis consiste nel vincere,” ha detto Alcaraz parlando del suo approccio pragmatico. “Non importa come lo fai. Non puoi pensare di giocare un grande tennis in ogni partita, ogni giorno. In questo tipo di incontri, devi cavartela con il livello che hai in quel giorno. Si tratta di buon comportamento, forza mentale, di rimanere sempre concentrato cercando di trovare un buon ritmo. Non ho colpito la palla in modo così pulito come ieri, per esempio, ma ho fatto semplicemente ciò che dovevo fare, ed è di questo che si tratta nel tennis.”

Raggiungendo la semifinale, Alcaraz si è portato a 165 punti da Alexander Zverev per il secondo posto nella ATP Live Race To Turin. Può superare il tedesco raggiungendo la finale, ma non potrà superare il suo rivale questa settimana nel ranking ATP, nemmeno vincendo il titolo.

ATP Indian Wells Francisco Cerundolo [25] Francisco Cerundolo [25] 3 6 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 7 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* ace 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* df 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 2-1 → 3-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Statistica Cerundolo 🇦🇷 Alcaraz 🇪🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 254 292 Ace 1 5 Doppi falli 4 5 Prima di servizio 57/73 (78%) 48/73 (66%) Punti vinti sulla prima 38/57 (67%) 36/48 (75%) Punti vinti sulla seconda 5/16 (31%) 15/25 (60%) Palle break salvate 1/3 (33%) 8/9 (89%) Giochi di servizio giocati 10 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 85 189 Punti vinti sulla prima di servizio 12/48 (25%) 19/57 (33%) Punti vinti sulla seconda di servizio 10/25 (40%) 11/16 (69%) Palle break convertite 1/9 (11%) 2/3 (67%) Giochi di risposta giocati 11 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 7/9 (78%) 18/23 (78%) Vincenti 17 23 Errori non forzati 33 27 Punti vinti al servizio 43/73 (59%) 51/73 (70%) Punti vinti in risposta 22/73 (30%) 30/73 (41%) Totale punti vinti 65/146 (45%) 81/146 (55%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 202 km/h (125 mph) 218 km/h (135 mph) Velocità media prima 184 km/h (114 mph) 194 km/h (120 mph) Velocità media seconda 157 km/h (97 mph) 156 km/h (96 mph)





Francesco Paolo Villarico