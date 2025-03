Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Semifinali da sogno con Sabalenka-Keys e Swiatek-Andreeva (Video)

La parte finale del WTA 1000 di Indian Wells offre un cast stellare con quattro tenniste che stanno dominando il circuito in questo inizio di 2025. Da un lato avremo la riedizione della finale dell’Australian Open tra Aryna Sabalenka e Madison Keys, dall’altro la sfida tra la numero due al mondo Iga Swiatek e la giovane stella emergente Mirra Andreeva.

Sabalenka continua il suo percorso dominante

La numero uno del mondo Aryna Sabalenka prosegue il suo cammino perfetto nel deserto californiano. La bielorussa ha ottenuto una convincente vittoria nei quarti di finale contro Liudmilla Samsonova (25ª) con il punteggio di 6-2, 6-3 in poco meno di un’ora e mezza.

Curiosamente, Sabalenka era partita male trovandosi sotto 2-0, prima di mettere a segno una straordinaria serie di nove giochi consecutivi che ha indirizzato definitivamente il match. Samsonova è riuscita brevemente a riequilibrare il secondo set sul 3-3, ma la leader del ranking WTA ha nuovamente accelerato per chiudere agevolmente l’incontro.

Per Sabalenka si tratta della seconda semifinale in carriera a Indian Wells. Ora avrà l’opportunità di vendicarsi contro Madison Keys, che l’aveva battuta nella durissima finale dell’Australian Open di quest’anno.

Keys non si ferma: 16 vittorie consecutive

Chi pensava che Madison Keys avesse alzato il livello solo per conquistare l’Australian Open si sbagliava di grosso. La numero cinque del mondo sta vivendo un 2025 da sogno con un record di 18 vittorie e una sola sconfitta, inclusa una striscia attuale di 16 successi consecutivi.

La tennista americana, 30 anni, ha letteralmente dominato nei quarti di finale la svizzera Belinda Bencic (58ª), che stava mostrando un ottimo livello dopo essere tornata in campo dopo essere diventata madre lo scorso anno. Keys ha chiuso la pratica in poco più di un’ora con un netto 6-1, 6-1, garantendosi così la prima semifinale della sua carriera a Indian Wells.

Il fenomeno Andreeva riscrive la storia

Mirra Andreeva sta dimostrando di essere un autentico fenomeno del tennis mondiale. A soli 17 anni e 318 giorni, la giovane russa ha battuto ogni record di precocità qualificandosi per le semifinali di Indian Wells. È infatti diventata la più giovane tennista a raggiungere semifinali multiple e consecutive in tornei WTA 1000, superando quanto fatto da Victoria Azarenka a 19 anni e 280 giorni.

Reduce dal trionfo al WTA 1000 di Dubai, Andreeva ha conquistato la sua decima vittoria consecutiva battendo nei quarti Elina Svitolina (23ª) con il punteggio di 7-5, 6-3 in un’ora e mezza di gioco. La giovane russa ha mostrato grande sangue freddo nei momenti cruciali, salvando due palle break sul punteggio di 1-2 nel primo set e vincendo per 7 a 5 nel secondo set dopo che era stata avanti per 3 a 1.

Con questo successo, Andreeva è diventata la prima tennista under 18 a inanellare almeno 10 vittorie consecutive nel WTA Tour dal 2005, quando ci riuscì Nicole Vaidisova. Inoltre, è già certo che nella prossima classifica mondiale salirà almeno all’ottavo posto.

Swiatek cerca la rivincita

Nella seconda semifinale, Andreeva affronterà la numero due del mondo Iga Swiatek, anche lei in un ottimo momento di forma con 10 vittorie consecutive a Indian Wells, torneo del quale è campionessa in carica.

Il confronto promette scintille, considerando che il bilancio degli scontri diretti è in perfetta parità (1-1), con Andreeva che ha recentemente battuto Swiatek nei quarti di finale del torneo di Dubai.

Le semifinali di Indian Wells 2025 si preannunciano quindi come un appuntamento imperdibile, con quattro tenniste al top della forma che si contenderanno l’accesso alla finale di uno dei tornei più prestigiosi del calendario WTA.

🇺🇸 Masters 1000 & WTA 1000 Indian Wells USA

Cemento QUARTI DI FINALE 👨

ATP Masters 1000 👩

WTA 1000 🌧️ Pioggia (prob. 45%)

17°C/10°C

Stadium 1 – ore 19:00

Qinwen Zheng vs Iga Swiatek



Arthur Fils vs Daniil Medvedev (Non prima 21:00)



Aryna Sabalenka vs Liudmila Samsonova (Non prima 01:00)



Francisco Cerundolo vs Carlos Alcaraz (Non prima 03:00)



Stadium 2 – ore 19:00

Tallon Griekspoor vs Holger Rune



Mirra Andreeva vs Elina Svitolina (Non prima 21:00)



Belinda Bencic vs Madison Keys



Ben Shelton vs Jack Draper (Non prima 01:00)



Stadium 3 – ore 20:00

Su-Wei Hsieh / Shuai Zhang vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls



Katerina Siniakova / Taylor Townsend vs Asia Muhammad / Demi Schuurs (Non prima 21:30)



Marcelo Arevalo / Timea Babos vs Desirae Krawczyk / Neal Skupski



Bethanie Mattek-Sands / Mate Pavic vs John Peers / Diana Shnaider



Sara Errani/ Andrea Vavassorivs Marcelo Arevalo/ Timea Babos

John Peers / Diana Shnaider vs Erin Routliffe / Michael Venus