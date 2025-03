Nardi cede a Nishikori all’esordio nel Challenger 175 di Phoenix. L’azzurro è stato avanti di un break in entrambi i set (Video)

Si ferma al primo turno l’avventura di Luca Nardi al torneo Challenger 175 di Phoenix. Il tennista italiano è stato sconfitto da Kei Nishikori con il punteggio di 6-4, 6-3, in un match caratterizzato da troppi alti e bassi per l’azzurro.

La partita ha visto Nardi partire bene nel primo set, portandosi in vantaggio per 4-2 e sembrando in controllo della situazione. Tuttavia, in quel momento è arrivato un preoccupante blackout che ha permesso al giapponese di infilare ben quattro game consecutivi, ribaltando completamente l’inerzia del set e chiudendolo sul 6-4.

Nel secondo parziale, Nardi si è trovato subito sotto per 0-2, ma ha avuto una buona reazione che gli ha permesso di recuperare lo svantaggio e portarsi sul 3-2 con il servizio a disposizione. Proprio quando sembrava poter prendere in mano le redini dell’incontro, l’italiano ha subito immediatamente il controbreak.

Il momento decisivo del match è arrivato sul 3-3, quando Nardi ha avuto ben quattro palle break (tre consecutive dallo 0-40), tutte non sfruttate. L’occasione mancata ha pesato psicologicamente sull’azzurro che, nel game successivo, ha ceduto il servizio dopo essere stato in vantaggio per 40-15. Da lì, Nishikori ha chiuso agevolmente l’incontro sul 6-3.

Una prestazione ricca di rimpianti per Nardi, che ha mostrato buone qualità ma anche una preoccupante discontinuità nei momenti chiave della partita. Per l’ex numero 4 del mondo Nishikori, che sta cercando di risalire la classifica dopo i problemi fisici degli ultimi anni, si tratta invece di una vittoria importante che conferma i progressi del suo recupero.

ATP Phoenix Luca Nardi [6] Luca Nardi [6] 4 3 Kei Nishikori Kei Nishikori 6 6 Vincitore: Nishikori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Nardi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 K. Nishikori 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 K. Nishikori 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi