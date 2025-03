Alcaraz domina Dimitrov e punta al terzo titolo consecutivo a Indian Wells: “Amo Indian Wells, amo questo campo” (Video)

Carlos Alcaraz continua la sua marcia trionfale al BNP Paribas Open. Mercoledì sera, il campione spagnolo si è avvicinato a soli tre vittorie dal conquistare il terzo titolo consecutivo a Indian Wells, travolgendo Grigor Dimitrov con un netto 6-1, 6-1.

Il giovane spagnolo, che aveva già impressionato nei primi due turni perdendo solo sei game in ciascun match, ha offerto la sua prestazione più convincente del torneo, nonostante le condizioni ventose della serata sul campo centrale. Gestendo meglio dell’avversario le raffiche di vento, l’atletismo di Alcaraz non ha permesso a Dimitrov di trovare varchi, in un incontro che, nonostante il punteggio a senso unico, ha regalato spettacolo al pubblico presente.

“È davvero difficile giocare contro Grigor. È un giocatore estremamente talentuoso, può fare qualsiasi cosa con la palla”, ha dichiarato Alcaraz dopo l’incontro. “Oggi, con queste condizioni, è stata dura per entrambi. Ho dovuto sopravvivere. Dico sempre che in queste condizioni bisogna sopravvivere, non importa come. Sono molto felice di essere riuscito a giocare scambi lunghi e di aver trovato un buon ritmo, nonostante tutto. Sono davvero contento di essere passato al turno successivo”.

Con questa vittoria, Alcaraz migliora il suo bilancio negli scontri diretti con il bulgaro portandosi sul 4-2, interrompendo una striscia di due sconfitte consecutive contro Dimitrov. Dopo i successi di Shanghai (2023) e Miami (2024), Dimitrov puntava a diventare solo il quarto giocatore a registrare quattro o più vittorie contro Alcaraz (dopo Zverev, Djokovic e Sinner) e ad unirsi a Felix Auger-Aliassime come unico tennista capace di battere lo spagnolo tre volte di fila.

Invece, Alcaraz resta saldamente in corsa per il terzo titolo consecutivo a Indian Wells. Se riuscirà ad eguagliare Roger Federer (2004-06) e Novak Djokovic (2014-16) in questa impresa, lo spagnolo raggiungerebbe Jannik Sinner in prima posizione nella ATP Live Race To Turin. Nel ranking ATP, tuttavia, Alcaraz non può migliorare la sua posizione numero 3 questa settimana, rimanendo dietro Sinner e Alexander Zverev anche in caso di vittoria del torneo.

Il campione in carica ha sigillato il suo passaggio ai quarti di finale con il suo ventesimo vincente della serata sul match point. Nel match durato un’ora e 14 minuti, lo spagnolo ha salvato tutti e tre i break point affrontati, secondo le statistiche. È stato brekkato una sola volta su otto palle break concesse in tutto il torneo.

Le 15 vittorie consecutive di Alcaraz a Indian Wells rappresentano il terzo miglior risultato di sempre dopo Djokovic (19) e Federer (18). Nei quarti di finale affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, che ha battuto Alex de Minaur 7-5, 6-3 sempre ieri, migliorando il suo record a 6-1 nelle ultime sette partite contro giocatori della Top 10 nei tornei ATP Masters 1000.

“Ho guardato i suoi match. So che sta giocando molto bene”, ha commentato Alcaraz parlando dell’argentino, che ha raggiunto i quarti di finale di un Masters 1000 per la quinta volta e vanta ora un bilancio complessivo di 13-13 contro i Top 10. “Non so quale sia la sua superficie preferita, se la terra o il cemento. Gioca molto bene su ogni superficie, e questo dimostra che tipo di giocatore è. È un tennista davvero completo, capace di esprimere un ottimo tennis ovunque. Dovrò essere molto concentrato e pronto”.

“Credo di stare migliorando partita dopo partita”, ha aggiunto lo spagnolo. “Amo Indian Wells, amo questo campo. Sono pronto ad affrontare questa sfida”.

ATP Indian Wells Grigor Dimitrov [14] Grigor Dimitrov [14] 1 1 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-3 → 1-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-5 → 1-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-3 → 1-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico