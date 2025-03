Berrettini e Sonego si arrendono ai numeri 1 del mondo Arevalo/Pavic nei quarti di Indian Wells

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego nel torneo di doppio del BNP Paribas Open di Indian Wells. La coppia italiana è stata sconfitta dai numeri 1 del mondo, il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic, con il punteggio di 7-6 (6), 6-4 in una partita combattuta e ricca di spunti tecnici.

Primo set: occasioni mancate nel tie-break

Il primo parziale ha visto gli azzurri partire con difficoltà, ritrovandosi sotto per 2-5. A quel punto, Berrettini e Sonego hanno mostrato carattere riuscendo a recuperare lo svantaggio fino a portarsi sul 5-5. Con grande determinazione, gli italiani sono riusciti a trascinare il set al tie-break.

Nel momento decisivo, la coppia italiana si è addirittura portata in vantaggio per 6-4, trovandosi ad un punto dalla conquista del set. Purtroppo, proprio sul più bello, Arevalo e Pavic hanno dimostrato perché sono i numeri 1 del mondo, infilando quattro punti consecutivi e chiudendo il tie-break per 8-6.

Durante tutto il set, Sonego ha impressionato con alcuni colpi spettacolari, tra cui un “miracolo con il tocco dorsale di rovescio” che ha strappato applausi al pubblico presente.

Secondo set: il break fatale

Nel secondo parziale, l’equilibrio è regnato fino al settimo game, quando sul 3-3 è arrivato il break decisivo a favore di Arevalo/Pavic. Una “clamorosa risposta di Arevalo di rovescio lungoriga” ha permesso alla coppia di portarsi in vantaggio.

Nonostante i tentativi degli azzurri di rientrare in partita, con Berrettini solido al servizio e Sonego particolarmente ispirato a rete, la coppia numero 1 del ranking ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, chiudendo l’incontro sul 6-4.

ATP Indian Wells Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] 7 6 Matteo Berrettini / Lorenzo Sonego Matteo Berrettini / Lorenzo Sonego 6 4 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 6-4 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 4-3 → 5-3 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Arevalo / Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 1-2 → 2-2 M. Berrettini / Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 30-15 df 40-15 6-5 → 6-6 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 3-2 → 4-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Berrettini / Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0





Marco Rossi