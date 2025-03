Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Draper elimina Fritz, vittoria importante per il britannico a Indian Wells

Jack Draper ha ottenuto la vittoria più importante della sua stagione mercoledì al BNP Paribas Open, dove ha eliminato l’ex campione e numero 4 del mondo Taylor Fritz con il punteggio di 7-5, 6-4, avanzando per la prima volta ai quarti di finale a Indian Wells.

Il mancino britannico ha vinto sette game consecutivi, da 4-5 nel primo set a 4-0 nel secondo, prendendo saldamente il controllo dell’incontro, prima di chiudere al secondo tentativo per la sua terza vittoria contro un Top 5.

Il successo di Draper contro il beniamino di casa è stato sostenuto da una prestazione dominante al servizio: il 23enne ha vinto il 91% dei punti (32/35) con la prima di servizio, migliorando il suo bilancio negli scontri diretti con Fritz a 3-2.

“Mi sono sentito alla grande. È il miglior match che ho giocato qui in tre anni di partecipazione a Indian Wells,” ha dichiarato Draper. “Ero contento di essere reattivo. Mi sono mosso benissimo e ho lottato su ogni punto. Ci sono stati alcuni momenti in cui ho dimostrato coraggio, cosa di cui avevo parlato con il mio allenatore prima della partita. Quando hai opportunità contro giocatori di questo calibro devi sfruttarle. Taylor è un giocatore straordinario, quindi sono molto orgoglioso di come sono riuscito a vincere.”

Con questa vittoria di 79 minuti, Draper ha raggiunto il suo terzo quarto di finale in un ATP Masters 1000. Il numero 14 del mondo, che entrerebbe per la prima volta in Top 10 se raggiungesse la sua seconda finale stagionale a livello ATP (dopo Doha), era stato eliminato nei quarti a Montreal nel 2022 e a Cincinnati nel 2024.

Draper cercherà di spingersi ancora più avanti in California, dove affronterà Ben Shelton nel prossimo turno.

“Sono molto entusiasta di questo confronto,” ha detto Draper su Shelton. “È un giovane talento straordinario come me e porta un’energia incredibile in campo e nello spogliatoio. È uno dei ragazzi più simpatici del circuito, quindi mi godrò davvero questa sfida e non vedo l’ora di competere.”

Fritz conserva bei ricordi a Indian Wells, dove ha vinto il titolo più importante della sua carriera nel 2022. La terza testa di serie ha faticato a trovare il suo miglior livello all’inizio della stagione 2025, non riuscendo a vincere partite consecutive a Dallas e Delray Beach.

Alla ricerca di una vittoria che potesse dargli fiducia contro Draper, il 27enne non è riuscito a mettere in difficoltà il britannico sul Campo Centrale. Draper ha assorbito i colpi di Fritz ed è stato in grado di prendere l’iniziativa negli scambi da fondo campo, mantenendo la calma nei momenti di pressione e chiudendo al primo match point.

Il 23enne ha concluso con 24 vincenti e 17 errori non forzati, contro il 19-19 di Fritz. A bordo campo, a seguire Draper c’era l’allenatore James Trotman, protagonista dello speciale sugli allenatori ATP di marzo.

“Stavo costruendo qualcosa di straordinario alla fine dello scorso anno. Mi muovevo bene, giocavo bene e vedevo la palla molto chiaramente,” ha detto Draper, che ha lottato con gli infortuni negli ultimi anni. “Ho avuto solo una piccola pausa all’inizio di quest’anno quando mi sono infortunato. Ma con tutti questi problemi, ho modificato il mio calendario e questo mi ha aiutato. Sono contento di come io e il mio team abbiamo lavorato e superato momenti difficili, e il duro lavoro sta dando i suoi frutti.”

🇺🇸 Masters 1000 & WTA 1000 Indian Wells USA

Cemento 4° TURNO

ATP Masters 1000 👩

WTA 1000

22°C/9°C

Stadium 1 – ore 19:00

Coco Gauff vs Belinda Bencic



