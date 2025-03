Berrettini e Sonego volano ai quarti nel doppio a Indian Wells

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego approdano ai quarti di finale del tabellone di doppio maschile di Indian Wells. Nel prestigioso torneo ATP Masters 1000, in corso sul cemento outdoor californiano, i due italiani hanno superato agilmente gli statunitensi Ryan Seggerman e Patrik Trhac, alternate del torneo, con il punteggio netto di 6-3 6-2 in appena un’ora e sei minuti di gioco.

Il match è iniziato subito in discesa per Berrettini e Sonego, capaci di aggiudicarsi dodici dei primi quattordici punti del primo set, volando rapidamente sul 3-0 grazie a un break ottenuto a zero nel secondo gioco. Nonostante un piccolo brivido nel sesto game, in cui gli azzurri hanno mancato una chance per il 5-1, gli statunitensi non hanno mai avuto reali occasioni di rientrare in partita. La coppia italiana ha quindi chiuso agevolmente il primo set per 6-3 in soli 29 minuti.

Nel secondo set, il momento decisivo arriva nel quarto game, con gli statunitensi capaci di trascinare gli azzurri al deciding point. Stavolta, però, Berrettini e Sonego sono stati perfetti nel gestire la pressione, conquistando il punto chiave e portandosi sul 2-2. Da lì in avanti, il duo italiano ha preso definitivamente il controllo della partita, ottenendo due break consecutivi nel quinto e settimo gioco. Il match si è chiuso rapidamente con il punteggio finale di 6-2 dopo soli 37 minuti di gioco nel secondo set.

Ora per Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego arriva la grande sfida nei quarti di finale: ad attenderli ci sarà infatti la coppia numero 1 del torneo, composta dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic. Un banco di prova importante per testare le ambizioni degli azzurri nel doppio a livello Masters 1000.

ATP Indian Wells Ryan Seggerman / Patrik Trhac Ryan Seggerman / Patrik Trhac 3 2 Matteo Berrettini / Lorenzo Sonego Matteo Berrettini / Lorenzo Sonego 6 6 Vincitore: Berrettini / Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Seggerman / Trhac 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 df 2-4 → 2-5 M. Berrettini / Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 R. Seggerman / Trhac 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 2-2 → 2-3 M. Berrettini / Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 R. Seggerman / Trhac 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Berrettini / Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Seggerman / Trhac 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 R. Seggerman / Trhac 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 1-4 → 2-4 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Berrettini / Sonego 0-15 15-15 30-15 0-2 → 0-3 R. Seggerman / Trhac 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi