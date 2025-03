Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Medvedev domina Paul e vola ai quarti a Indian Wells, lo attende Fils

Daniil Medvedev ha ripetuto il risultato dello scorso anno contro Tommy Paul, superandolo con un netto 6-4, 6-0 negli ottavi di finale del BNP Paribas Open di Indian Wells. In un match ritardato di quasi quattro ore a causa della pioggia, il russo ha mostrato un tennis solido e concreto, vincendo i primi quattro game e gli ultimi otto dell’incontro contro un americano apparso in difficoltà e falloso.

Per la terza volta consecutiva, Medvedev raggiunge così i quarti di finale del prestigioso Masters 1000 californiano, dove nelle ultime due edizioni si è dovuto accontentare della finale. L’attuale numero 6 del ranking ATP affrontava in Paul il suo primo avversario Top 20 della stagione, portando ora il bilancio degli scontri diretti a 4-1 in suo favore.

“Finora abbiamo avuto match con alti e bassi”, ha dichiarato Medvedev, che lo scorso anno aveva perso contro l’americano a Roma. “Il primo è stato molto combattuto, poi lui mi ha battuto facilmente e ora sono riuscito a batterlo in modo più netto. Sono soddisfatto del mio gioco. Non è facile giocare qui. I break di servizio – ovviamente vinciamo più servizi di quanti ne perdiamo – ma i break non significano molto qui. Quindi anche quando lui è rientrato in partita nel primo set, mi sono detto: ‘Prova a spingere, continua così’. Sono riuscito ad alzare il mio livello durante la partita, quindi sono piuttosto contento”.

Medvedev ha convertito sei delle otto palle break a disposizione, facendo pagare a Paul i suoi 31 errori non forzati. Il russo approda così al suo 80° quarto di finale a livello di tour e al 22° in un torneo ATP Masters 1000, dove affronterà il giovane francese Arthur Fils.

“Gioca bene. Ho guardato i suoi match qui, è in buona forma”, ha commentato Medvedev parlando del suo prossimo avversario ventenne. “Nei quarti di finale di un ATP Masters 1000 non esiste un match facile. Darò il massimo. Abbiamo giocato solo una volta [a Vienna nel 2023], lui era più giovane, quindi sarà un confronto diverso adesso. Dovrò essere al mio meglio per provare a vincere”.

Dal canto suo, Fils ha sconfitto Marcos Giron con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-3, raggiungendo così il suo primo quarto di finale in un ATP Masters 1000. Il francese diventa il secondo giocatore nato nel 2004 o dopo a raggiungere questa fase in un Masters 1000, dopo Jakub Mensik a Shanghai lo scorso ottobre.

La classifica dei primi tennisti a raggiungere i quarti di finale di un ATP Masters 1000 per anno di nascita mostra un dato interessante:

– 2005: Mensik (Shanghai 2024)

– 2004: Fils (Indian Wells 2025)

– 2003: Alcaraz (Indian Wells 2022)

– 2002: Musetti (Parigi 2022)

– 2001: Sinner (Miami 2021)

– 2000: Auger-Aliassime (Miami 2019)

Il percorso di Fils verso i quarti di finale è stato tutt’altro che agevole: ha salvato un match point contro Lorenzo Musetti al terzo turno e ha poi superato due interruzioni per pioggia e un pubblico ostile per negare la rimonta di Giron, nativo della California meridionale.

Giron e Paul erano tra i cinque americani presenti agli ottavi di finale, il numero più alto dal 2004 a Indian Wells. Con loro anche Taylor Fritz, Brandon Nakashima e Ben Shelton, tutti in campo nella giornata di oggi.

🇺🇸 Masters 1000 & WTA 1000 Indian Wells USA

Cemento 4° TURNO 👨

ATP Masters 1000 👩

WTA 1000 🌧️ Pioggia (prob 30%)

27°C/8°C

Stadium 1 – ore 19:00

Karolina Muchova vs Iga Swiatek



Holger Rune vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 21:00)



Marcos Giron vs Arthur Fils



Tommy Paul vs Daniil Medvedev (Non prima 02:00)



Qinwen Zheng vs Marta Kostyuk (Non prima 04:00)



Stadium 2 – ore 19:00

Tallon Griekspoor vs Yosuke Watanuki



Elina Svitolina vs Jessica Pegula (Non prima 22:00)



Ryan Seggerman / Patrik Trhac vs Matteo Berrettini / Lorenzo Sonego



Elena Rybakina vs Mirra Andreeva (Non prima 02:00)



Su-Wei Hsieh / Shuai Zhang vs Jelena Ostapenko / Ellen Perez



Stadium 3 – ore 19:00

Joe Salisbury / Neal Skupski vs Sebastian Korda / Jordan Thompson



Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Jack Draper / Tomas Machac



Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs Anna Kalinskaya / Caty McNally



Il match deve ancora iniziare

Matthew Ebden / John Peers vs Christian Harrison / Evan King



John Peers / Diana Shnaider vs Matthew Ebden / Storm Hunter



Il match deve ancora iniziare

Stadium 4 – ore 19:00

Jamie Murray / Adam Pavlasek vs Jiri Lehecka / Alejandro Tabilo



Yuki Bhambri / Andre Goransson vs Harri Heliovaara / Henry Patten



Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni



Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Fernando Romboli / John-Patrick Smith



Stadium 6 – ore 20:00

Simone Bolelli / Liudmila Samsonova vs Carson Branstine / Nikola Mektic



Nicole Melichar-Martinez / Andrey Rublev vs Ulrikke Eikeri / Casper Ruud



Rohan Bopanna / Demi Schuurs vs Marcelo Arevalo / Timea Babos



Il match deve ancora iniziare