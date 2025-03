Federico Cinà batte Dellavedova in una battaglia di oltre due ore al Challenger di Hersonissos

Federico Cinà ha conquistato l’accesso al secondo turno del Challenger 50 di Hersonissos, superando l’australiano Matthew Dellavedova con il punteggio di 7-5, 7-6(5) in una combattuta sfida durata oltre due ore.

Sotto il sole greco, con temperature che oscillavano tra i 20°C, il giovane italiano, attualmente numero 557 del ranking ATP, ha dimostrato grande solidità mentale contro un avversario più esperto e meglio classificato (n. 387 ATP).

Il primo set si è rivelato estremamente equilibrato, con entrambi i giocatori capaci di tenere i propri turni di servizio fino al 2-1 per Cinà, quando l’italiano è riuscito a piazzare il primo break della partita. Il vantaggio è stato però effimero, con Dellavedova che ha immediatamente recuperato il break di svantaggio.

Il punto di svolta del primo parziale è arrivato sul 5-5, quando Cinà ha strappato nuovamente il servizio all’australiano e ha poi chiuso 7-5 dopo un’ora e quattro minuti di gioco intenso.

Ancora più combattuto è stato il secondo set, dove nessuno dei due tennisti è riuscito a ottenere un break decisivo. Cinà ha avuto diverse opportunità di allungare, ma l’australiano ha mostrato carattere nei momenti cruciali. Il parziale si è così prolungato fino al tie-break, dove Cinà ha mantenuto i nervi saldi per imporsi per 7-5 dopo aver recuperato uno svantaggio di 0 a 3, dopo un’ora e nove minuti di battaglia, chiudendo l’incontro con il punteggio complessivo di 7-5, 7-6(5).

Questa vittoria rappresenta un importante successo per Cinà, che prosegue così il suo cammino nel torneo greco e accumula preziosi punti per la classifica ATP. La capacità di prevalere in un match così combattuto contro un avversario più quotato dimostra la crescita del giovane italiano, che sta progressivamente facendosi strada nel circuito professionistico.

Nel prossimo turno, il tennista italiano affronterà Khumoun Sultanov classe 1998 e n.218 ATP.