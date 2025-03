Berrettini e Sonego sorprendono le teste di serie n.5: vittoria in due set contro Mektic/Venus

La coppia italiana formata da Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego ha conquistato un posto agli ottavi di finale del torneo di doppio, superando contro pronostico la quotata coppia composta da Nikola Mektic e Michael Venus, teste di serie numero 5, con il punteggio di 6-4, 6-3.

Una prestazione solida e convincente quella degli azzurri, che hanno fatto valere un’ottima intesa e un servizio efficace, accompagnati da risposte incisive nei momenti chiave del match. Fin dall’inizio dell’incontro, Berrettini e Sonego hanno mostrato grande determinazione, riuscendo a conquistare un break decisivo nel primo set sul 2-1, grazie a un passante robusto di Berrettini che ha messo in difficoltà Venus.

Il primo parziale si è chiuso sul 6-4 con un ace del romano, il secondo del set per lui e il quarto complessivo della coppia italiana, dimostrando la solidità al servizio che ha caratterizzato tutta la partita.

Nel secondo set, l’equilibrio è durato fino al 3-3, quando gli azzurri hanno piazzato il break nel settimo game. Berrettini ha scelto il momento perfetto per trovare la sua prima risposta vincente di rovescio nel match, strappando il servizio agli avversari in un momento cruciale. Da quel momento in poi, la coppia italiana ha mantenuto il controllo della partita, chiudendo sul 6-3 con l’ennesimo passante incisivo di Sonego che ha messo a segno un nuovo break e vinto la partita per 6 a 3.

Particolarmente brillante è stata la prestazione del torinese in risposta, capace di mettere costantemente in difficoltà gli avversari con colpi profondi e precisi. Anche Berrettini ha mostrato grande solidità, soprattutto al servizio, dove ha concesso pochissimo agli avversari.

È stato un match in cui il contributo di entrambi i giocatori italiani è risultato fondamentale: Berrettini con la potenza del servizio e la solidità a rete, Sonego con risposte incisive e ottimi passanti nei momenti decisivi.

ATP Indian Wells Matteo Berrettini / Lorenzo Sonego Matteo Berrettini / Lorenzo Sonego 6 6 Nikola Mektic / Michael Venus [5] Nikola Mektic / Michael Venus [5] 4 3 Vincitore: Berrettini / Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Mektic / Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 5-3 → 6-3 M. Berrettini / Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 N. Mektic / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Mektic / Venus 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Mektic / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 6-4 N. Mektic / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 M. Berrettini / Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 4-3 → 5-3 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi