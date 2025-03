Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Dimitrov supera Monfils dopo una maratona e sfiderà Alcaraz agli ottavi

È stata una battaglia lunga e sofferta, ma alla fine Grigor Dimitrov è riuscito a conquistare un posto negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, battendo Gael Monfils dopo una durissima lotta durata oltre tre ore. Il match si è concluso con il punteggio di 7-6(4), 4-6, 7-6(2), premiando così il bulgaro dopo una sfida intensa e spettacolare.

Monfils, che cercava di diventare il secondo giocatore più anziano della storia a raggiungere gli ottavi di un Masters 1000, ha dato filo da torcere all’amico Dimitrov fino alla fine. Il bulgaro sembrava vicino alla vittoria già nel secondo set, prima di essere trascinato al terzo parziale. Dimitrov ha iniziato il set decisivo prendendo un vantaggio di 3-1, ma un infortunio al pollice della mano sinistra ha permesso al francese di recuperare e riportare il match in equilibrio.

Tutto si è risolto nel tie-break finale, dove Dimitrov ha giocato un tennis impeccabile, non lasciando alcuna chance al suo avversario.

Ora il numero 15 del ranking ATP affronterà Carlos Alcaraz, in un match previsto per mercoledì. Dimitrov arriva alla sfida sotto 3-2 nei precedenti, ma può contare su due vittorie consecutive ottenute contro lo spagnolo. Alcaraz, tuttavia, è in grande forma, avendo appena conquistato la sua quattordicesima vittoria consecutiva nel torneo californiano.

🇺🇸 Masters 1000 & WTA 1000 Indian Wells USA

Cemento 3° TURNO 👨

ATP Masters 1000 👩

WTA 1000 ☀️ Sereno

27°C/8°C

Stadium 1 – ore 19:00

Jack Draper vs Jenson Brooksby



ATP Indian Wells Jack Draper [13] Jack Draper [13] 7 6 Jenson Brooksby Jenson Brooksby 5 4 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Brooksby 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Draper 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 J. Brooksby 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Brooksby 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Draper 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Draper 15-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Draper 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Draper 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Draper 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 0-3 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Coco Gauff vs Maria Sakkari (Non prima 21:00)



WTA Indian Wells Coco Gauff [3] • Coco Gauff [3] 0 7 6 0 Maria Sakkari [29] Maria Sakkari [29] 0 6 2 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Coco Gauff 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 5-1* 6-1* 6-6 → 7-6 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Aryna Sabalenka vs Lucia Bronzetti



WTA Indian Wells Aryna Sabalenka [1] • Aryna Sabalenka [1] 0 6 6 0 Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 1 2 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aryna Sabalenka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Denis Shapovalov vs Carlos Alcaraz (Non prima 02:00)



ATP Indian Wells Denis Shapovalov [27] Denis Shapovalov [27] 2 4 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Shapovalov 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Alcaraz 0-15 df 30-15 40-15 2-5 → 2-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 1-5 D. Shapovalov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Jaqueline Cristian vs Jasmine Paolini (Non prima 04:00)



WTA Indian Wells Jaqueline Cristian Jaqueline Cristian 4 6 4 Jasmine Paolini [6] Jasmine Paolini [6] 6 3 6 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Stadium 2 – ore 19:00

Elise Mertens vs Madison Keys



WTA Indian Wells Elise Mertens [28] Elise Mertens [28] 2 7 4 Madison Keys [5] Madison Keys [5] 6 6 6 Vincitore: Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 3-5* 4-5* 5*-5 5*-6 6-6* 6-7* 7*-7 8*-7 8-8* 9-8* 6-6 → 7-6 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Alejandro Tabilo vs Taylor Fritz



ATP Indian Wells Alejandro Tabilo [30] Alejandro Tabilo [30] 6 3 1 Taylor Fritz [3] Taylor Fritz [3] 4 6 6 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 T. Fritz 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Tabilo 0-15 0-30 30-30 ace 30-40 3-5 → 3-6 T. Fritz 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A df 5-4 → 6-4 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-1 → 3-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Tabilo 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Karen Khachanov vs Ben Shelton



ATP Indian Wells Karen Khachanov [22] Karen Khachanov [22] 3 5 Ben Shelton [11] Ben Shelton [11] 6 7 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-3 → 5-4 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 K. Khachanov 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 B. Shelton 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 ace 3-4 → 3-5 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 3-3 → 3-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Emma Navarro vs Donna Vekic (Non prima 02:00)



WTA Indian Wells Emma Navarro [10] Emma Navarro [10] 0 6 1 0 Donna Vekic [19] Donna Vekic [19] 0 7 6 0 Vincitore: Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 2*-2 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Grigor Dimitrov vs Gael Monfils



ATP Indian Wells Grigor Dimitrov [14] Grigor Dimitrov [14] 7 4 7 Gael Monfils Gael Monfils 6 6 6 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 5-5 G. Monfils 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-2 → 3-3 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 3-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 G. Monfils 0-15 15-15 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 6-5 → 6-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 G. Monfils 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 G. Monfils 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 G. Monfils 15-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Stadium 3 – ore 19:00

Botic van de Zandschulp vs Francisco Cerundolo



ATP Indian Wells Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 3 4 Francisco Cerundolo [25] Francisco Cerundolo [25] 6 6 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 B. van de Zandschulp 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Hubert Hurkacz vs Alex de Minaur



ATP Indian Wells Hubert Hurkacz [21] Hubert Hurkacz [21] 4 0 Alex de Minaur [9] Alex de Minaur [9] 6 6 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-4 → 0-5 A. de Minaur 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-5 → 4-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-5 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Matteo Arnaldi vs Brandon Nakashima



ATP Indian Wells Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 2 4 Brandon Nakashima [32] Brandon Nakashima [32] 6 6 Vincitore: Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Katerina Siniakova / Taylor Townsend vs Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund



Il match deve ancora iniziare

Stadium 4 – ore 19:00

Matteo Berrettini / Lorenzo Sonego vs Nikola Mektic / Michael Venus



ATP Indian Wells Matteo Berrettini / Lorenzo Sonego Matteo Berrettini / Lorenzo Sonego 6 6 Nikola Mektic / Michael Venus [5] Nikola Mektic / Michael Venus [5] 4 3 Vincitore: Berrettini / Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Mektic / Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 5-3 → 6-3 M. Berrettini / Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 N. Mektic / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Mektic / Venus 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Mektic / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 6-4 N. Mektic / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 M. Berrettini / Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 4-3 → 5-3 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini / Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Polina Kudermetova vs Sonay Kartal (Non prima 21:30)



WTA Indian Wells Polina Kudermetova Polina Kudermetova 0 5 3 0 Sonay Kartal • Sonay Kartal 0 7 6 0 Vincitore: Kartal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sonay Kartal 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sonay Kartal 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Polina Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Sonay Kartal 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Polina Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Polina Kudermetova 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Sonay Kartal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Polina Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Sonay Kartal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Polina Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Sonay Kartal 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Polina Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Polina Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Sonay Kartal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Polina Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Polina Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Polina Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Sonay Kartal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Belinda Bencic vs Diana Shnaider (Non prima 23:00)



WTA Indian Wells Belinda Bencic • Belinda Bencic 0 6 6 0 Diana Shnaider [13] Diana Shnaider [13] 0 4 4 0 Vincitore: Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Belinda Bencic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Belinda Bencic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Belinda Bencic 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Daria Kasatkina vs Liudmila Samsonova



WTA Indian Wells Daria Kasatkina [12] Daria Kasatkina [12] 6 3 2 Liudmila Samsonova [24] Liudmila Samsonova [24] 2 6 6 Vincitore: Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Stadium 5 – ore 19:00

Yuki Bhambri / Andre Goransson vs Sander Gille / Jan Zielinski



ATP Indian Wells Yuki Bhambri / Andre Goransson Yuki Bhambri / Andre Goransson 3 7 10 Sander Gille / Jan Zielinski Sander Gille / Jan Zielinski 6 6 8 Vincitore: Bhambri / Goransson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Y. Bhambri / Goransson 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 5-5 6-5 ace 6-6 6-7 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 df 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 S. Gille / Zielinski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Y. Bhambri / Goransson 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Gille / Zielinski 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Y. Bhambri / Goransson 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 2-2 → 2-3 S. Gille / Zielinski 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Y. Bhambri / Goransson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 1-2 S. Gille / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Y. Bhambri / Goransson 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Gille / Zielinski 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Y. Bhambri / Goransson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 S. Gille / Zielinski 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Gille / Zielinski 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 Y. Bhambri / Goransson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 S. Gille / Zielinski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Y. Bhambri / Goransson 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 S. Gille / Zielinski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Joran Vliegen / Jackson Withrow vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni



ATP Indian Wells Joran Vliegen / Jackson Withrow Joran Vliegen / Jackson Withrow 7 5 8 Maximo Gonzalez / Andres Molteni [7] Maximo Gonzalez / Andres Molteni [7] 6 7 10 Vincitore: Gonzalez / Molteni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 M. Gonzalez / Molteni 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 5-3 5-4 6-4 6-5 6-6 7-6 8-6 8-7 8-8 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 J. Vliegen / Withrow 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-5 → 5-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 J. Vliegen / Withrow 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 J. Vliegen / Withrow 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Vliegen / Withrow 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 J. Vliegen / Withrow 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Vliegen / Withrow 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 df 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 J. Vliegen / Withrow 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 J. Vliegen / Withrow 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Vliegen / Withrow 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Vliegen / Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Vliegen / Withrow 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 J. Vliegen / Withrow 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Christian Harrison / Evan King vs Arthur Fils / Ugo Humbert



ATP Indian Wells Christian Harrison / Evan King Christian Harrison / Evan King 6 6 Arthur Fils / Ugo Humbert Arthur Fils / Ugo Humbert 3 2 Vincitore: Harrison / King Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 A. Fils / Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-1 → 5-2 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Fils / Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 C. Harrison / King 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 A. Fils / Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-0 → 2-1 C. Harrison / King 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 A. Fils / Humbert 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Fils / Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Fils / Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 C. Harrison / King 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 3-1 → 3-2 A. Fils / Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Fils / Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Harrison / King 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Stadium 6 – ore 19:00

Jamie Murray / Adam Pavlasek vs Ariel Behar / Robert Galloway



ATP Indian Wells Jamie Murray / Adam Pavlasek Jamie Murray / Adam Pavlasek 2 7 12 Ariel Behar / Robert Galloway Ariel Behar / Robert Galloway 6 6 10 Vincitore: Murray / Pavlasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 A. Behar / Galloway 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 3-6 3-7 4-7 4-8 5-8 6-8 7-8 7-9 8-9 9-9 10-9 10-10 10-11 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 J. Murray / Pavlasek 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Behar / Galloway 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 J. Murray / Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 A. Behar / Galloway 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 J. Murray / Pavlasek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 3-4 → 4-4 A. Behar / Galloway 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Murray / Pavlasek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Behar / Galloway 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 J. Murray / Pavlasek 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 A. Behar / Galloway 0-15 df 0-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 1-1 → 1-2 J. Murray / Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Behar / Galloway 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Murray / Pavlasek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-5 → 2-6 A. Behar / Galloway 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Murray / Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Behar / Galloway 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Murray / Pavlasek 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-2 → 1-3 A. Behar / Galloway 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 J. Murray / Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Behar / Galloway 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Harri Heliovaara / Henry Patten



ATP Indian Wells Marcelo Melo / Alexander Zverev Marcelo Melo / Alexander Zverev 2 3 Harri Heliovaara / Henry Patten [2] Harri Heliovaara / Henry Patten [2] 6 6 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Heliovaara / Patten 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 2-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 M. Melo / Zverev 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-2 → 1-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 1-1 → 1-2 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 M. Melo / Zverev 0-40 15-0 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-2 → 2-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Melo / Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

Francisco Cerundolo / Frances Tiafoe vs Austin Krajicek / Rajeev Ram



ATP Indian Wells Fernando Romboli / John-Patrick Smith Fernando Romboli / John-Patrick Smith 6 3 10 Austin Krajicek / Rajeev Ram Austin Krajicek / Rajeev Ram 4 6 8 Vincitore: Romboli / Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 F. Romboli / Smith 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Romboli / Smith 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 3-5 → 3-6 A. Krajicek / Ram 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Romboli / Smith 0-30 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul