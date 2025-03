Masters 1000 Indian Wells: Musetti non sfrutta un match point e Fils rimonta (Video)

Amarezza per Lorenzo Musetti, battuto nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells da Arthur Fils 3-6 7-6 (4) 6-3 il punteggio, dopo aver avuto e non sfruttato un match point sul 6-5 del secondo set. Il francese, che quest’anno non aveva ancora vinto due match di fila a livello ATP, ha giocato una partita più offensiva, sbagliando di più ma controllando maggiormente il gioco. Lo indicano anche i numeri di fine partita, con 34 punti vincenti per il parigino contro i 22 dell’italiano, ma Lorenzo ha sbagliato complessivamente molto meno (28 a 52).

Musetti parte bene e va subito avanti nel primo set, break a zero, che bissa nel turno successivo di risposta, per un consistente e convincente 4-0. Fils esagera nella spinta e sbaglia troppo, con Musetti bravo ad approfittare del momento favorevole. Lorenzo concede un turno di servizio nel sesto gioco, anche complice un doppio fallo, quindi è bravo sul 5-3 a strappare il terzo break del set, sul 15-40, chiudendo il parziale al primo set point.

Nel secondo set Musetti va sotto cedendo il turno di servizio sul 2 pari, quindi al cambio di campo arriva il medico e massaggia l’italiano nella parte alta della coscia sinistra, probabilmente un indurimento muscolare. Non sembra niente di grave tanto che Musetti riesce in risposta a trovare il contro break che rimette il parziale in equilibrio, grazie a qualche risposta non così lunga che forza il francese ad attaccare, senza la qualità necessaria a prendersi il punto. 4 pari. Il nono game è il più bello e combattuto del match: succede di tutto e la qualità di gioco diventa massima. 18 punti e oltre 12 minuti, con Musetti che va sotto alla spinta di Fils ma bravo ad arginarlo e trovare soluzioni eccellenti. Salva tre palle break e chiude il game a suo favore con un’accelerazione vincente bellissima. Sospinto dal momento positivo c’è un bel Musetti e sul 6-5 in risposta arriva a match point ai vantaggi. Fils lo annulla e al tiebreak gioca più aggressivo, va avanti e se lo aggiudica per 7 punti a 4. Qua Lorenzo ha subito troppo la maggior attitudine offensiva del rivale.

Il terzo set avanza sui turni di servizio, con qualche errore di troppo e doppio fallo del francese, che resta tuttavia al comando del gioco complessivamente. Fils spinge di più, è spesso piedi in campo mentre Musetti deve rincorrere e tamponare. Regge al servizio Lorenzo, fino a al 4-3. Qua Fils riesce a strappare l’unico break del set, con l’azzurro che rischia un serve and volley sulla seconda di servizio ma senza successo. Il break si rivela decisivo per Fils, serve per chiudere e lo fa senza problemi per il 6-3 conclusivo.

Arthur Fils vs Lorenzo Musetti



ATP Indian Wells Arthur Fils [20] Arthur Fils [20] 3 7 6 Lorenzo Musetti [15] Lorenzo Musetti [15] 6 6 3 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 A. Fils 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Fils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Fils 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Fils 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Fils 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-5 → 3-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-4 → 2-4 A. Fils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-30 0-3 → 0-4 A. Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 A. Fils 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1