Indian Wells, Bolelli e Vavassori eliminati subito dagli olimpionici Ebden e Peers

Si conclude al primo turno il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori al Masters 1000 di Indian Wells. Il duo azzurro, vittima di un sorteggio durissimo, è stato eliminato dagli australiani Matthew Ebden e John Peers, medaglie d’oro olimpiche in carica e tornati insieme proprio in questo torneo per la prima volta dopo i Giochi Olimpici. Il punteggio finale è stato di 6-4 6-4.

Già dai primi game è emersa chiaramente la qualità elevata del match, insolita per un primo turno, con scambi intensi e spettacolari. Il momento chiave del primo set è arrivato sul 2-2, quando Bolelli ha perso il servizio dopo un impressionante colpo di Peers. Nonostante un tentativo di recupero nel finale, sono stati gli australiani a conquistare il set.

Anche nel secondo set, gli azzurri hanno avuto chance importanti, specialmente sul servizio di Peers, che però si è mostrato impeccabile. Subito dopo è arrivato un blackout per la coppia italiana, con un parziale di sette punti consecutivi persi e Vavassori costretto a cedere il servizio. Sul 2-3, gli italiani hanno sfiorato nuovamente il break, trovando però un Ebden in versione eroica.

La partita si è conclusa con un finale emblematico: sotto 5-4 e 40-0, Bolelli e Vavassori hanno annullato tre match point consecutivi, per poi cedere definitivamente sul deciding point con una risposta in rete di Bolelli.

ATP Indian Wells Simone Bolelli / Andrea Vavassori [3] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [3] 4 4 Matthew Ebden / John Peers Matthew Ebden / John Peers 6 6 Vincitore: Ebden / Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Ebden / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Ebden / Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 3-4 → 3-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 3-4 M. Ebden / Peers 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 M. Ebden / Peers 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 M. Ebden / Peers 15-0 30-0 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Ebden / Peers 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 M. Ebden / Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Ebden / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 M. Ebden / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Ebden / Peers 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi