Ugo Humbert, esordio vincente a Indian Wells e una soluzione originale ai problemi negli USA. Carlos Alcaraz debutta a Indian Wells con un misterioso tatuaggio. Taylor Fritz supera Gigante a Indian Wells nonostante l’infortunio

Ugo Humbert ha iniziato con il piede giusto il Masters 1000 di Indian Wells, superando in due set (6-4, 6-3) il giapponese Kei Nishikori al secondo turno. Tuttavia, nonostante il successo sul campo, il francese non ha cambiato opinione sugli Stati Uniti, un paese dove ammette di non sentirsi a proprio agio, anche se il motivo non riguarda direttamente il tennis.

Intervistato da L’Equipe dopo la partita, Humbert ha infatti dichiarato apertamente di non apprezzare la qualità del cibo negli Stati Uniti. “In America ho sempre problemi con l’alimentazione”, ha spiegato il giocatore transalpino, attuale numero 19 del ranking ATP. “Nei ristoranti spesso ti servono insalate che sembrano di plastica e finisco sempre con mal di stomaco. Sono molto sensibile sotto questo aspetto, per questo presto molta attenzione alla mia dieta”.

Proprio per ovviare a questo problema, Humbert ha adottato una soluzione innovativa: ha assunto un cuoco personale che lo accompagnerà per tutta la durata dei tornei negli Stati Uniti, prima a Indian Wells e poi a Miami. “Ho deciso di ingaggiare uno chef”, ha svelato Humbert. “Sono anche intollerante al glutine: posso mangiare qualcosa, ma devo essere molto cauto, altrimenti sto davvero male”.

Una scelta curiosa e insolita per un atleta, che però sottolinea quanto il francese stia prendendo sul serio la sua carriera e quanto sia disposto a investire nella propria salute per mantenere alto il rendimento in campo.

Il debutto di Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Indian Wells 2025 ha attirato l’attenzione non solo per il suo gioco, ma anche per un dettaglio curioso: un nuovo tatuaggio sul braccio destro, vicino al gomito, con una data ben visibile: 23-4-25.

La comparsa di questo tatuaggio ha subito scatenato speculazioni e teorie sui social network, dove i fan si sono chiesti quale significato potesse avere la misteriosa data impressa sulla pelle del talento murciano. Dopo vari tentativi di interpretazione, l’ipotesi più plausibile sembra essere quella che vede nel tatuaggio la data definitiva di uscita del suo attesissimo documentario su Netflix.

La serie documenterà da vicino gli episodi più personali e significativi vissuti dal tennista spagnolo nell’ultimo anno. Nonostante questa teoria sembri sempre più probabile, finora non c’è stata alcuna conferma ufficiale da parte di Alcaraz o del suo team.

Resta quindi un pizzico di mistero, ma è probabile che la verità verrà rivelata molto presto, soddisfacendo così la curiosità di fan e appassionati.

Taylor Fritz ha debuttato questo sabato nel Masters 1000 di Indian Wells 2025 con una solida vittoria su Matteo Gigante (6-3, 7-5), nonostante le condizioni fisiche non ideali. Il tennista statunitense, numero 4 del mondo, era infatti arrivato al torneo in condizioni precarie, tormentato da un fastidioso infortunio al muscolo obliquo che lo affligge da diverse settimane.

Dopo il successo, Fritz ha rivelato ai media i suoi dubbi iniziali sulla partecipazione. “Ripensandoci, è stata una pessima idea giocare a Delray Beach e poi ad Acapulco”, ha ammesso l’americano. “Non toccavo una racchetta da due settimane, quindi oggi non potevo aspettarmi molto. La notizia migliore è che ho giocato senza pensare nemmeno una volta all’infortunio, ed è un ottimo segnale visto che era qualcosa che mi ha infastidito molto nelle ultime partite”.

Fritz, vincitore del torneo nel 2022 proprio in condizioni simili, ora guarda avanti con più fiducia. “Ci sono ancora alcune cose che devo sistemare e migliorare, ma nel complesso è stata una prestazione abbastanza solida”, ha concluso, dimostrandosi pronto ad affrontare le prossime sfide del torneo californiano.





Francesco Paolo Villarico