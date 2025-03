Arnaldi supera Rublev a Indian Wells: “La vera sfida è adattarsi alle condizioni” È stata un’emozione fortissima. Affrontare il numero 1 USA e il numero 4 del mondo qui ad Indian Wells, non potevo chiedere di meglio. Paolini “Secondo set, un disastro” (Video)

Matteo Arnaldi ha compiuto una sorta di impresa al Masters 1000 di Indian Wells, sconfiggendo la testa di serie numero 7 Andrey Rublev con il punteggio di 6-4, 7-5. Il tennista ligure è riuscito a sfruttare i passaggi a vuoto del russo e a provocarne gli errori nei momenti più importanti della partita.

Si tratta di una prestazione molto convincente per Arnaldi, che sta ritrovando la propria miglior condizione dopo i problemi fisici avuti recentemente ad Acapulco, in Messico. “Mi sento meglio fisicamente rispetto a qualche giorno fa. Ero stato poco bene in Messico e nella prima partita avevo fatto fatica. Le condizioni di gioco erano molto diverse rispetto al mio primo match”, ha sottolineato il tennista italiano.

Arnaldi ha poi evidenziato le peculiarità del torneo californiano, dove le condizioni di gioco cambiano notevolmente tra la sessione diurna e quella serale: “La vera sfida qui è proprio in questo aspetto. Il campo è molto più lento nella sessione serale, mentre in quella diurna è più veloce e c’è la possibilità di colpire con maggior incisività. Bisogna trovare il modo per comprendere le differenze e adattare il proprio tennis. Spero di sentirmi sempre meglio e sono soddisfatto del livello di gioco espresso”.

Il prossimo avversario di Arnaldi nel terzo turno sarà l’americano Brandon Nakashima, in quello che si prospetta come un incontro impegnativo per il tennista azzurro.

Nel frattempo, anche Matteo Gigante ha commentato la sua esperienza a Indian Wells, dove ha affrontato Taylor Fritz, numero 1 americano e numero 4 del mondo: “È stata un’emozione fortissima. Affrontare il numero 1 USA e il numero 4 del mondo qui ad Indian Wells, non potevo chiedere di meglio. Me la sono goduta, però come per l’Australia ho sempre qualche rammarico che mi porto dentro. L’altro lato della medaglia è che ho fatto una partita alla pari con uno dei tennisti più forti del mondo”.

Gigante ha aggiunto di aver giocato con tranquillità, senza sentire particolari pressioni, pur riconoscendo i propri limiti in alcuni momenti cruciali: “Ho giocato la partita tranquillamente senza alcuna pressione, però ovviamente in alcuni momenti della partita non ho saputo gestire delle situazioni che lui ha sicuramente gestito meglio di me. Per questo lui è il numero 4 del mondo ed io il numero 200”.

Jasmine Paolini ha analizzato la sua vittoria altalenante nel torneo di Indian Wells, affrontando diversi temi nel post-partita, dalla condizione fisica alle difficoltà incontrate durante il match.

Innanzitutto, la tennista italiana ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche, spiegando la presenza della cavigliera: “La caviglia è a posto, è meglio tenere la cavigliera qui e a Miami, per precauzione”, ha dichiarato, confermando che si tratta solo di una misura preventiva in vista dell’importante swing americano.

Paolini non ha nascosto le difficoltà incontrate nel secondo set del suo incontro: “Secondo set, un disastro! Ho iniziato a fare tanti errori, mi scappava la palla, insicurezza, nervosismo, è stata dura”, ha ammesso con sincerità. La tennista ha poi spiegato come sia riuscita a ribaltare la situazione nel set decisivo: “Nel terzo mi ripetevo di star positiva, ha funzionato, ma tanti alti e bassi, dovremo limare le cose”. Una considerazione che dimostra la sua autocritica e la volontà di migliorare ulteriormente.

Quando le è stato chiesto come si affronta una giovane avversaria che colpisce con grande potenza e non ha molto da perdere, Paolini ha risposto: “Cercavo di non pensarci per non mettermi pressione, lei giocava libera, sicuramente lei ha giocato bene, io ho fatto tantissimi errori, l’obiettivo è cercare di eliminarli”. Una risposta che evidenzia la sua lucidità nell’analizzare la propria prestazione e identificare i margini di miglioramento.

Con questa vittoria, Paolini prosegue il suo cammino a Indian Wells, consapevole di dover migliorare alcuni aspetti del suo gioco ma con la fiducia di poter competere ad alti livelli anche nei momenti di difficoltà.





Francesco Paolo Villarico