Challenger 75 Cherbourg: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger 75 Cherbourg – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Pierre-Hugues Herbert vs Clement Chidekh

Arthur Bouquier vs Sascha Gueymard Wayenburg

Oleg Prihodko vs Emil Ruusuvuori

Philip Henning vs (7) Gauthier Onclin

(3) Titouan Droguet vs Matteo Martineau

Viktor Durasovic vs (WC) Kenny De Schepper

Qualifier vs (WC) Loann Massard

(Alt) Jakub Paul vs (6) Jurij Rodionov

(5) Antoine Escoffier vs Jelle Sels

Maxime Cressy vs Paul Jubb

Maxime Janvier vs Qualifier

Denis Yevseyev vs (4) Yuta Shimizu

(8) Beibit Zhukayev vs (WC) Mae Malige

Qualifier vs Alexey Vatutin

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (2) Alibek Kachmazov

(Alt) (1) Patrick Zahrajvs Maxence Beauge(Alt) Felix Balshawvs (10) Tom Gentzsch

(2) Kris Van Wyk vs (Alt) Cyril Vandermeersch

Louis Dussin vs (11) Dan Added

(3) Vitaliy Sachko vs Alex Martinez

(WC) Pierre Antoine Faut vs (8) Lukas Pokorny

(4) Evgeny Karlovskiy vs (WC) Adrien Gobat

Yanis Ghazouani Durand vs (12) Florian Broska

(5) Egor Gerasimov vs (WC) Axel Garcian

Naoya Honda vs (7) Lucas Poullain

(6) David Jorda Sanchis vs (WC) Denis Istomin

Arthur Reymond vs (9) Arthur Fery

JEAN JAURES – ore 10:00

