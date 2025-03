Sinner blindato in vetta: la sconfitta di Zverev gli garantisce altre settimane da numero 1

La clamorosa eliminazione di Alexander Zverev al secondo turno di Indian Wells porta con sé una notizia significativa per il tennis italiano: Jannik Sinner si è matematicamente garantito altre settimane in vetta alla classifica mondiale, consolidando la sua posizione di leader del ranking ATP nonostante la sospensione che lo tiene lontano dai campi.

Grazie alla sconfitta del tedesco contro l’olandese Tallon Griekspoor, l’altoatesino ha ora la certezza di arrivare ad almeno 45 settimane consecutive da numero 1 del mondo. Un traguardo importante che conferma come, anche in assenza dal circuito, la consistenza dei risultati accumulati negli ultimi mesi continui a premiare il campione italiano.

La situazione di classifica si fa particolarmente interessante guardando alle prossime settimane. Prima del lunedì successivo ai tornei ATP 500 di Barcellona e Monaco di Baviera, infatti, nemmeno Carlos Alcaraz – l’altro grande contendente alla vetta – potrà raggiungere matematicamente Sinner. Questo significa che l’italiano manterrà il primato almeno fino a fine aprile, quando potrebbe essere già pronto a rientrare nel circuito dopo la sospensione quando sarà finito il torneo di Madrid.

Lo scenario diventa ancora più intrigante considerando la posizione di Alcaraz in questo momento cruciale della stagione. Il giovane spagnolo, attualmente impegnato a Indian Wells dove difende il titolo conquistato nelle ultime due edizioni, ha l’obbligo di vincere questo primo Masters 1000 della stagione per mantenere viva una possibilità di superare Sinner prima del suo ritorno alle competizioni.

Se Alcaraz non dovesse trionfare nel deserto californiano, la posizione di Sinner sarebbe virtualmente blindata fino al suo rientro, con la possibilità quindi di riprendere la racchetta ancora da numero 1 del mondo. Una prospettiva che pareva difficile da immaginare all’inizio della squalifica, ma che ora diventa sempre più concreta grazie ai risultati altalenanti dei suoi principali inseguitori.

Per Zverev, primo favorito del seeding a Indian Wells vista l’assenza di Sinner, questa sconfitta prematura rappresenta un duro colpo alle ambizioni di classifica. Il tedesco, che aveva mostrato ottimo tennis raggiungendo la finale agli Australian Open (persa proprio contro l’italiano), non è riuscito a sfruttare l’occasione per accumulare punti preziosi in ottica ranking.

L’assenza di Sinner dai campi continua quindi a non intaccare il suo status di leader del tennis mondiale, con il vantaggio accumulato nei primi mesi dell’anno che si sta rivelando un cuscinetto fondamentale per proteggere la sua prima posizione nel ranking ATP. Un dato che conferma ulteriormente la straordinaria stagione del tennista italiano, capace di costruirsi un margine tale da poter gestire anche questo periodo di stop forzato.

Legend - Ultimo aggiornamento: 08-03-25 10:04 N.B. La presente classifica è aggiornata in tempo reale con i punti conquistati nei tornei dello Slam, ATP, WTA, Challenger e ITF (maschili e femminili). I punti dei tornei ITF Future maschili e quelli femminili con un montepremi inferiore a 50.000$ sono computati dall'ATP e WTA con una settimana di ritardo. La presente classifica rispecchia questa particolarità, aggiungendo così i punti ITF acquisiti nei tornei della scorsa settimana e non nei tornei della settimana in corso, come avviene per tutti gli altri. Pos LIVE Posizione attuale, differenza - Nome giocatore Nazione Punti LIVE Punti attuali Punti in entrata Nome torneo Punti in uscita Nome torneo 1 1, 0 Best: 1 Jannik Sinner ITA, 16.08.2001 11330 11330 - -0 (SF) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) Reset 2 2, 0 Best: 2 Alexander Zverev GER, 20.04.1997 7945 8135 +10 (R64 (Bye)) Indian Wells (Eliminato) -200 (QF) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 3 3, 0 Best: 1 Carlos Alcaraz ESP, 05.05.2003 6520 7510 +10 (R64 (Bye)) Indian Wells -1000 (W) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 4 4, 0 Best: 4 Taylor Fritz USA, 28.10.1997 4810 4900 +10 (R64 (Bye)) Indian Wells -100 (R16) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 5 7, +2 Best: 1 Novak Djokovic SRB, 22.05.1987 3860 3900 +10 (R64 (Bye)) Indian Wells -50 (R32) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 6 5, -1 Best: 2 Casper Ruud NOR, 22.12.1998 3855 4045 +10 (R64 (Bye)) Indian Wells (Eliminato) -200 (QF) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 7 8, +1 Best: 5 Andrey Rublev RUS, 20.10.1997 3440 3480 +10 (R64 (Bye)) Indian Wells -50 (R32) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 8 9, +1 Best: 3 Stefanos Tsitsipas GRE, 12.08.1998 3355 3405 +50 (R32 (Bye)) Indian Wells -100 (R16) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R16 QF SF F W Reset 9 6, -3 Best: 1 Daniil Medvedev RUS, 11.02.1996 3330 3930 +50 (R32 (Bye)) Indian Wells -650 (F) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R16 QF SF F W Reset 10 10, 0 Best: 6 Alex de Minaur AUS, 17.02.1999 3245 3335 +10 (R64 (Bye)) Indian Wells -100 (R16) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 11 11, 0 Best: 9 Tommy Paul USA, 17.05.1997 2980 3330 +50 (R32 (Bye)) Indian Wells -400 (SF) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R16 QF SF F W Reset 12 14, +2 Best: 12 Jack Draper GBR, 22.12.2001 2810 2810 +10 (R64 (Bye)) Indian Wells -10 (R128) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 13 12, -1 Best: 12 Ben Shelton USA, 09.10.2002 2790 2880 +10 (R64 (Bye)) Indian Wells -100 (R16) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 14 13, -1 Best: 4 Holger Rune DEN, 29.04.2003 2670 2820 +50 (R32 (Bye)) Indian Wells -200 (QF) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R16 QF SF F W Reset 15 15, 0 Best: 3 Grigor Dimitrov BUL, 16.05.1991 2655 2745 +10 (R64 (Bye)) Indian Wells -100 (R16) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 16 16, 0 Best: 15 Lorenzo Musetti ITA, 03.03.2002 2650 2650 +50 (R32 (Bye)) Indian Wells -50 (R32) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R16 QF SF F W Reset 17 17, 0 Best: 10 Frances Tiafoe USA, 20.01.1998 2485 2485 +50 (R32 (Bye)) Indian Wells -50 (R32) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R16 QF SF F W Reset 18 18, 0 Best: 6 Felix Auger-Aliassime CAN, 08.08.2000 2415 2455 +10 (R64 (Bye)) Indian Wells -50 (R32) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 19 19, 0 Best: 13 Ugo Humbert FRA, 26.06.1998 2375 2375 +50 (R32 (Bye)) Indian Wells -50 (R32) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R16 QF SF F W Reset 20 21, +1 Best: 19 Arthur Fils FRA, 12.06.2004 2330 2330 +50 (R32 (Bye)) Indian Wells -50 (R32) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R16 QF SF F W Reset 21 20, -1 Best: 20 Tomas Machac CZE, 13.10.2000 2310 2330 +10 (R64 (Bye)) Indian Wells (Eliminato) -30 (R64) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 22 22, 0 Best: 6 Hubert Hurkacz POL, 11.02.1997 2165 2165 +10 (R64 (Bye)) Indian Wells -10 (R64) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 23 23, 0 Best: 8 Karen Khachanov RUS, 21.05.1996 1960 1960 +10 (R64 (Bye)) Indian Wells -10 (R64) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 24 25, +1 Best: 15 Sebastian Korda USA, 05.07.2000 1860 1900 +10 (R64 (Bye)) Indian Wells -50 (R32) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 25 27, +2 Best: 23 Alexei Popyrin AUS, 05.08.1999 1800 1750 +50 (R32 (Bye)) Indian Wells -0 (-) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R16 QF SF F W Reset 26 24, -2 Best: 22 Jiri Lehecka CZE, 08.11.2001 1745 1935 +10 (R64 (Bye)) Indian Wells (Eliminato) -200 (QF) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 27 26, -1 Best: 19 Francisco Cerundolo ARG, 13.08.1998 1735 1775 +10 (R64 (Bye)) Indian Wells -50 (R32) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 28 28, 0 Best: 10 Denis Shapovalov CAN, 15.04.1999 1676 1696 +10 (R64 (Bye)) Indian Wells -30 (R64) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 29 30, +1 Best: 29 Giovanni Mpetshi Perricard FRA, 08.07.2003 1666 1616 +50 (R32 (Bye)) Indian Wells - R16 QF SF F W Reset 30 29, -1 Best: 6 Matteo Berrettini ITA, 12.04.1996 1580 1620 +50 (R32 (Bye)) Indian Wells -90 (F) Phoenix CH (11-03-2024) R16 QF SF F W Reset 31 31, 0 Best: 19 Alejandro Tabilo CHI, 02.06.1997 1515 1535 +10 (R64 (Bye)) Indian Wells -30 (R64) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 32 32, 0 Best: 32 Alex Michelsen USA, 25.08.2004 1465 1445 +50 (R32 (Bye)) Indian Wells -30 (R64) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R16 QF SF F W Reset 33 33, 0 Best: 33 Brandon Nakashima USA, 03.08.2001 1410 1430 +10 (R64 (Bye)) Indian Wells -30 (R64) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 34 35, +1 Best: 30 Matteo Arnaldi ITA, 22.02.2001 1390 1390 +30 (R64) Indian Wells -30 (R64) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R32 R16 QF SF F W Reset 35 34, -1 Best: 18 Sebastian Baez ARG, 28.12.2000 1385 1425 +10 (R128) Indian Wells (Eliminato) -50 (R32) ATP Masters 1000 Indian Wells (04-03-2024) R64 R32 R16 QF SF F W Reset





Francesco Paolo Villarico