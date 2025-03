Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Sabato 08 Marzo 2025. 4 azzurri impegnati oggi

Stadium 1 – ore 20:00

Anastasia Potapova vs Madison Keys

Quentin Halys vs Carlos Alcaraz (Non prima 22:00)

Novak Djokovic vs Botic van de Zandschulp

Aryna Sabalenka vs McCartney Kessler (Non prima 03:00)

Gael Monfils vs Sebastian Korda (Non prima 05:00)

Stadium 2 – ore 20:00

Matteo Gigante vs Taylor Fritz

Coco Gauff vs Moyuka Uchijima (Non prima 22:00)

Amanda Anisimova vs Belinda Bencic

Mariano Navone vs Ben Shelton (Non prima 03:00)

Emma Navarro vs Sorana Cirstea (Non prima 05:00)

Stadium 3 – ore 20:00

Viktoriya Tomova vs Maria Sakkari

Iva Jovic vs Jasmine Paolini (Non prima 21:00)

Daria Kasatkina vs Sofia Kenin

Grigor Dimitrov vs Nuno Borges

David Goffin vs Alex de Minaur

Stadium 4 – ore 20:00

Jack Draper vs Joao Fonseca

Andrey Rublev vs Matteo Arnaldi

Hubert Hurkacz vs Hugo Gaston

Caty McNally vs Liudmila Samsonova

Alycia Parks vs Diana Shnaider

Stadium 5 – ore 20:00

Alejandro Tabilo vs Dusan Lajovic

Mackenzie McDonald vs Francisco Cerundolo

Rinky Hijikata vs Brandon Nakashima

Karen Khachanov vs Jakub Mensik

Stadium 6 – ore 20:00

Jenson Brooksby vs Felix Auger-Aliassime

Denis Shapovalov vs Adam Walton

Katerina Siniakova / Taylor Townsend vs Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos

Leylah Fernandez vs Jaqueline Cristian

Stadium 7 – ore 20:00

Lucia Bronzetti vs Magdalena Frech

Sonay Kartal vs Beatriz Haddad Maia

Elise Mertens vs Kimberly Birrell

Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang

Stadium 9 – ore 20:00

Ekaterina Alexandrova vs Polina Kudermetova

Elina Avanesyan vs Donna Vekic (Non prima 21:00)

Yulia Putintseva / Clara Tauson vs Jelena Ostapenko / Ellen Perez

Su-Wei Hsieh / Shuai Zhang vs Shuko Aoyama / Eri Hozumi