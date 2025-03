Masters 1000 Indian Wells: Musetti batte Safiullin al termine di una gran battaglia

Importante successo per Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurro, reduce del problema fisico al polpaccio che l’ha costretto rinunciare ai tornei di Rio e Acapulco, torna in campo in California e batte al termine di una dura lotta (2 ore e 42 minuti) il russo Roman Safiullin, 7-5 5-7 6-2 lo score conclusivo, che gli vale l’accesso al terzo turno dove trova Arthur Fils. È stata una partita “strana”, contraddistinta da continui capovolgimenti di fronte con cadute e risalite per entrambi i giocatori. Visto lo stop era lecito attendersi un Musetti non in grande condizione e ritmo, e così è stato (ha giocato con una grossa fasciatura protettiva). Lorenzo ha alternato momenti di buon tennis, offensivo e incisivo, ad altri nei quali è rimasto più passivo ed attendista, andando sotto ai colpi puliti del russo (a sua volta protagonista di vari up and down). Safiullin è stato un po’ più esplosivo nei colpi d’inizio gioco, in particolare con la risposta, dove ha messo a nudo qualche incertezza di Musetti con la seconda di servizio in alcuni frangenti del match, ma nello scambio l’azzurro è stato bravo a reggere di più e trovare alcuni dei suoi cambi di ritmo che gli hanno portato punti importanti. A dir poco convulso l’andamento del terzo set: ben 4 break consecutivi, con Musetti bravo a recuperare per due volte lo svantaggio e quindi, avanti 3-2, bravo a strappare al rivale altri due break grazie ai quali ha chiuso l’incontro. Safiullin nel terzo set ha anche accusato qualche fastidio muscolare ad una coscia che probabilmente l’ha penalizzato, mentre la tenuta fisica dell’azzurro è parsa superiore e l’ha sostenuto nel terzo e decisivo set.

Musetti chiude l’incontro col 64% di prime palle in gioco, vincendo il 68% dei punti, e salvando 4 delle 8 palle break concesse. Il toscano ha ottenuto complessivamente nell’incontro ben 12 chance di break, convertendone 6. Per Lorenzo 37 vincenti a fronte di 39 errori, mentre Safiullin ha commesso ben 59 errori (con 30 winners), un dato questo che sottolinea come l’italiano sia stato nel complesso più solido e abbia meritato il successo. Le statistiche complessive sono per così dire “guastate” dal terzo set, carico di errori per entrambi, con saldi nettamente negativi per i due giocatori sia al servizio che negli scambi. Una partita non “bella”, carica di tensione e continue rivoluzioni, che alla fine Musetti è riuscito a portare a casa, questo è l’aspetto più importante. Del resto era impossibile attendersi subito un Lorenzo centrato e pimpante dopo diverse settimane di stop.

L’azzurro parte molto deciso, buon turno di servizio vinto a 15 e poi grande spinta in risposta, con una pressione che porta Safiullin a commettere un doppio fallo. Arriva il break per Lorenzo sul 30-40, quindi è bravo a vincere un altro game con la battuta a zero, per un convincente 3-0. Quando il set pareva totalmente indirizzato dalla parte del carrarino, l’inerzia cambia all’improvviso. Musetti non sfrutta una palla break per andare sul 4-0 (arrivata col doppio fallo del russo) e quindi nel game successivo va in crisi al servizio, subendo il contro break che rimette il set in equilibrio (3-3). Ora è Roman a comandare, spinge forte dal centro del campo e avanza con colpi puliti, in ottimo anticipo, arrivando a strappare due palle break sul 15-40. Musetti qua è bravo a reggere, servizio e diritto, le annulla e si porta 4-3. La spinta porta Musetti a ritrovare convinzione e ora è lui ad arrivare a doppia palla break (con Safiullin che serve male), ma anche il russo riesce a salvarsi, per il 4. pari. Il set si decide all’ultimo tuffo: sul 6-5 Lorenzo trova un paio di schemi molto solidi e chiude il set per 7-5 strappando il break decisivo sul 30-4o.

Dopo le tante emozioni e chance del primo set, il secondo scorre via veloce sui game di servizio. Fino al 5 pari entrambi di giocatori restano solidi e concentrati nei proprio game di battuta e di chance in risposta nemmeno l’ombra. Nell’undicesimo game Musetti va sotto la pressione del rivale e si ritrova 0-30. Trova un ace, ma Safiullin è aggressivo in risposta e ottiene due palle break sul 15-40. Ancora un ace per Lorenzo a cancellare la prima, ma sulla seconda il servizio non aiuta e il punto, e il game va a Roman, un break che il russo sfrutta aggiudicandosi il set per 7-5. Meglio Safiullin con la seconda di servizio e bravo a trovare incisività nel game decisivo con la risposta.

Il terzo set inizia con una discreta fatica nel gambe (e nella testa) di entrambi i giocatori, e anche parecchia tensione. Sarà proprio la maggior tenuta di Musetti, di fisico e di testa, a valergli il successo. Infatti il parziale decisivo inizia con ben 4 break di fila: Lorenzo va sotto per due volte, e per due volte si riscatta immediatamente col contro break, mostrando fasi di passività ma anche una bella reazione, alti e bassi sia tecnici che mentali. Roman soffre alla muscolatura di una gamba, arriva uno stop per l’intervento del medico, ma per fortuna Musetti non perde ritmo, anzi sembra averne di più, come spinta e anche come grinta. Lorenzo vince un turno di servizio chiave ai vantaggi (il primo del set) per il 3-2, quindi continua a spingere e forzare in risposta, volando 0-40. Il russo sembra non averne più, crolla 4-2 e poi con un altro break cede il set, e il match, per 6-2. Una vittoria importante per Musetti, arrivata al termine di una bella lotta e tanti alti e bassi, ma necessaria per ritrovare ritmo in partita e fiducia.

Roman Safiullin vs Lorenzo Musetti



ATP Indian Wells Roman Safiullin Roman Safiullin 5 7 2 Lorenzo Musetti [15] Lorenzo Musetti [15] 7 5 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 R. Safiullin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 2-5 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Safiullin 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 5-5 → 6-5 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 3-4 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Safiullin 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1