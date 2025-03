Indian Wells: Berrettini solido al servizio, batte O’Connell e vola al terzo turno

Matteo Berrettini, dopo il bye dell’esordio, continua il suo cammino al Masters 1000 di Indian Wells. Il romano, testa di serie numero 28, ha superato l’australiano Chris O’Connell con il punteggio di 6-2, 7-6(2) in una partita gestita con grande autorità, specialmente nei momenti chiave.

Una prestazione solida quella dell’ex finalista di Wimbledon, che non ha mai perso la battuta durante tutto l’incontro, concedendo una sola palla break al suo avversario, prontamente annullata. Un dato significativo che evidenzia l’ottimo rendimento al servizio: 70% di prime in campo con 7 ace complessivi, una resa eccellente anche con la seconda (74% di punti vinti, grazie soprattutto al suo efficace kick).

La partita si è sviluppata su due set dall’andamento molto diverso. Il primo è stato dominato dall’italiano, che ha imposto subito il suo ritmo strappando il servizio all’australiano nel primo game e poi nuovamente sul 3-1, chiudendo comodamente per 6-2. Nel secondo parziale, invece, O’Connell ha alzato notevolmente il suo livello, rendendo la frazione decisamente più combattuta.

“L’australiano è diventato un altro giocatore nel secondo set”, si potrebbe dire, con scambi sempre più lunghi e duri. Berrettini è stato bravissimo a mantenere la calma nei momenti di difficoltà, salvando con grande personalità l’unica palla break concessa sul 3-4. Il set è così scivolato al tie-break, dove il romano ha mostrato tutta la sua classe: con un paio di colpi spettacolari, tra cui una delicata demi-volée, e approfittando di un doppio fallo dell’avversario, Berrettini ha dominato la fase decisiva chiudendo 7-2 con una precisa volée di rovescio.

“Con la volée di rovescio vincente e l’urlo, l’azzurro fa suo un secondo parziale veramente complicato”, è stata la fotografia del momento decisivo del match, durato complessivamente poco più di un’ora e mezza.

Questa vittoria rappresenta un risultato importante anche in ottica ranking per il tennista italiano, che con i 50 punti conquistati tamponerà parzialmente gli 80 punti in scadenza della finale di Phoenix 2024, torneo che aveva segnato il suo ritorno nel circuito dopo i problemi fisici. Berrettini è attualmente virtualmente numero 30 del mondo e questo successo conferma i progressi mostrati nelle ultime settimane.

Al terzo turno, Berrettini attende il vincente della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas e il brasiliano Thiago Seyboth Wild, in un match che promette di essere molto più impegnativo. L’italiano arriva però a questo appuntamento con sensazioni positive e la consapevolezza di poter contare su un servizio che, quando funziona così, rappresenta un’arma formidabile anche contro i migliori del circuito.

ATP Indian Wells Matteo Berrettini [28] Matteo Berrettini [28] 6 7 Christopher O'Connell Christopher O'Connell 2 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 df 5*-1 5-2* df 6-2* 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 5-5 → 5-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 3-4 → 4-4 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. O'Connell 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 C. O'Connell 30-0 40-0 5-1 → 5-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-1 → 5-1 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 ace 0-0 → 1-0





Marco Rossi