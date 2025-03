Masters 1000 Indian Wells: Zverev crolla dopo un match caotico, Griekspoor trionfa al tie-break (Video)

Un match in cui sembrava che nessuno dei due volesse vincere. La prima grande sorpresa del Masters 1000 di Indian Wells 2025 è servita: Alexander Zverev, prima testa di serie del torneo, è stato eliminato dall’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 7-6(4) dopo tre ore di battaglia disordinata e piena di colpi di scena.

Il tedesco, che faceva il suo esordio sul campo centrale californiano, conferma le sensazioni poco convincenti mostrate durante la recente tournée sudamericana, evidenziando un periodo di forma altalenante che sta condizionando pesantemente il suo rendimento nei tornei più importanti.

La partita è iniziata con un primo set relativamente equilibrato, nel quale Zverev è riuscito a piazzare il break decisivo nel quinto gioco, mantenendo poi il vantaggio fino a chiudere 6-4 in 38 minuti. Da quel momento, però, l’incontro si è trasformato in una vera e propria montagna russa di emozioni e capovolgimenti.

Il secondo set ha visto un totale cambio di inerzia: mentre Zverev si disconnetteva mentalmente dal match, Griekspoor iniziava a macinare gioco, portandosi addirittura sul 5-2. Tuttavia, come spesso gli accade nei momenti decisivi, l’olandese ha iniziato a dubitare delle proprie capacità, permettendo al tedesco di rientrare in partita e di portarsi sul 6-5 con servizio a disposizione per chiudere l’incontro.

In quel frangente è stato Zverev a sprecare l’opportunità, portando il set al tie-break, vinto alla fine da Griekspoor per 7-5, in quello che è stato un perfetto riassunto dell’intero match: ha prevalso chi ha commesso meno errori nei momenti cruciali.

Il set decisivo è stato un autentico festival di errori, break e controbreak, in cui entrambi i giocatori hanno avuto le loro occasioni per portare a casa la vittoria. Griekspoor ha avuto due chance d’oro per chiudere l’incontro, ma come gli era già accaduto al Roland Garros 2024 (dove conduceva 4-1 nel quinto set), la pressione e i crampi hanno rischiato di giocargli un brutto scherzo.

Questa volta, però, l’olandese è riuscito a mantenere i nervi più saldi: al terzo tentativo di break è riuscito a strappare il servizio a Zverev, pur continuando a commettere errori nel game decisivo, sprecando ben cinque match point e perdendo la battuta. Il tedesco è riuscito a rientrare ancora una volta, portando il set al tie-break finale, dove ancora una volta hanno prevalso i dettagli, con Griekspoor che alla sesta palla match è finalmente riuscito a chiudere la partita.

Per Zverev si tratta dell’ennesima delusione di questo inizio 2025, in quello che sta diventando un periodo molto complicato. Dopo la finale raggiunta agli Australian Open contro Jannik Sinner, il tedesco ha perso quattro degli ultimi otto incontri disputati, mostrando una vulnerabilità che dovrà correggere se vuole lottare per obiettivi importanti in questa stagione.

La sconfitta rappresenta anche un’occasione persa in ottica ranking, in un momento in cui l’assenza di Sinner avrebbe potuto permettergli di guadagnare punti preziosi per avvicinarsi alla vetta della classifica mondiale.

Per Griekspoor, numero 43 del ranking ATP, si tratta invece di un successo fondamentale che conferma la sua crescita costante nel circuito e la capacità di essere pericoloso anche contro avversari di primissimo livello, nonostante i problemi fisici che potrebbero condizionarlo nei prossimi turni. L’olandese avanza così al terzo turno del Masters 1000 californiano con rinnovate ambizioni.

In questa giornata di torneo, da segnalare anche le vittorie di Ugo Humbert, che ha superato Kei Nishikori con il punteggio di 6-4, 6-3, e di Tommy Paul, che ha avuto la meglio su Tristan Boyer per 6-3, 6-1.

Francesco Paolo Villarico