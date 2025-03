WTA 1000 Indian Wells: Muchova troppo solida, Cocciaretto eliminata in due set

Si ferma al secondo turno il cammino di Elisabetta Cocciaretto al WTA 1000 di Indian Wells. La tennista italiana, numero 72 del ranking mondiale, è stata sconfitta dalla più quotata Karolina Muchova, testa di serie numero 15, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 24 minuti di gioco.

Un match caratterizzato da un avvio a senso unico in favore della ceca, una reazione dell’azzurra e infine la maggiore esperienza di Muchova nei momenti decisivi.

Il primo set ha visto un inizio devastante da parte della Muchova, che ha dominato completamente i primi game dell’incontro. La ceca ha inanellato un parziale di quattro giochi consecutivi, portandosi rapidamente sul 4-0 con due break di vantaggio. In questa fase, Cocciaretto è apparsa in grande difficoltà, faticando a contenere la varietà di colpi dell’avversaria.

Quando la frazione sembrava ormai compromessa, l’azzurra ha trovato una reazione d’orgoglio. Con maggiore aggressività e precisione nei colpi, Cocciaretto ha conquistato tre giochi consecutivi, prima tenendo il servizio e poi strappando per due volte la battuta a Muchova, riportandosi in partita sul 4-3.

Il recupero si è completato sul 4-4, quando l’italiana ha tenuto la battuta, completando una rimonta che sembrava impossibile solo pochi minuti prima. Tuttavia, proprio nel momento più delicato, Muchova ha saputo alzare il livello: la ceca ha immediatamente reagito, strappando a sua volta il servizio a Cocciaretto nel decimo game e chiudendo il set per 6-4 dopo 52 minuti di gioco.

Nel secondo set, le due giocatrici hanno iniziato in perfetto equilibrio. Cocciaretto ha mostrato di aver acquisito fiducia dalla rimonta del primo parziale, tenendo agevolmente i propri turni di servizio nei primi game. Sul 2-2, l’italiana è riuscita a portarsi avanti 3-2 e break, facendo intravvedere la possibilità che ci fosse maggiore partita.

La svolta definitiva del match è arrivata però sul 3-4, quando Muchova dopo aver recuperato il break nel sesto game, ha piazzato il break decisivo sfruttando alcuni errori di Cocciaretto nei punti importanti. La ceca ha consolidato il vantaggio tenendo il servizio nel game successivo chiudendo in questo modo la partita per 6 a 3.

Per Cocciaretto resta comunque la soddisfazione di aver superato il primo turno in uno dei tornei più prestigiosi del circuito e di aver mostrato, seppur a tratti, di poter competere con una giocatrice del calibro di Muchova, ex semifinalista agli US Open e attualmente una delle tenniste più complete del tour.

Karolina Muchova, dal canto suo, si qualifica per il terzo turno, dove affronterà una tra Siniakova o Putintseva [21].

WTA Indian Wells Karolina Muchova [15] • Karolina Muchova [15] 0 6 6 0 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 4 3 0 Vincitore: Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Karolina Muchova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 Karolina Muchova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Karolina Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Karolina Muchova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Karolina Muchova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Karolina Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi