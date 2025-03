Kouame (classe 2009) in semifinale a Sharm El Sheikh

Moise Kouame ieri ha spento 16 candeline e si è fatto un gran regalo: l’accesso alla prima semifinale in carriera sul tour ITF, nel torneo M15 di Sharm El Sheikh, in Egitto. Kouame ha sconfitto il lituano Vaitiekunas e si giocherà l’accesso alla finale contro il georgiano Purtseladze, 23enne numero due del seeding del torneo.

Kouame, una delle promesse più interessanti del tennis internazionale, diventa così il primo classe 2009 a raggiungere una semifinale a livello professionistico, ed è anche il tennista in assoluto più giovane ad avere classifica ATP con 2 punticini.

Dotato di un fisico già molto formato in rapporto alla sua giovane età, un servizio incisivo e colpi potenti, Moise gioca un tennis aggressivo e sembra destinato ad una scalata repentina nel tennis dei grandi. Chissà che gli venga concessa già qualche wild card per il tabellone di qualificazione di tornei quotati come i vari Challenger in Francia o chissà, magari Monte Carlo.

Mario Cecchi